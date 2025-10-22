Việt Nam khẳng định vai trò chủ động trong thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển tài chính số trong APEC

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Bộ hiện đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính công và thị trường tài chính, phát triển các Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, qua đó góp phần thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực APEC...

Ngày 21/10, tại Incheon (Hàn Quốc), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 32 (FMM 2025) với chủ đề “Tăng trưởng bền vững và thịnh vượng chung trong khu vực”.

Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Yun Cheol Koo.

VIỆT NAM CAM KẾT ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC TRONG APEC THÔNG QUA THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Chia sẻ tại Hội nghị về tình hình kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực với tăng trưởng GDP đạt 7,84% và đang hướng tới mục tiêu 8,1% - 8,5% cho cả năm 2025.

Bên cạnh đó, tổng vốn FDI đăng ký đạt trên 28,5 tỷ USD, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt, với CPI bình quân 9 tháng tăng 3,27%.

Về định hướng thời gian tới, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số, từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030, đồng thời đẩy mạnh triển khai các chiến lược trọng tâm về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Song song đó là thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, hoàn thiện thể chế và pháp luật, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc thể chế để biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh, qua đó khơi thông nguồn lực xã hội, phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 32 (FMM 2025) .

Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính số, Bộ trưởng nhấn mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Bộ Tài chính hiện đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh chuyển đổi số trong tài chính công và thị trường tài chính, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cũng như thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mặc dù có rất nhiều điểm tích cực góp phần chuyển đổi lĩnh vực tài chính, nhưng cần nhận thức rõ các rủi ro tiềm tàng do AI có thể đem lại, từ đó đưa ra các chia sẻ và nhận định về các biện pháp và định hướng đang thực hiện để ứng dụng AI một cách an toàn, minh bạch, bền vững.

Ở góc độ điều hành chính sách tài khóa, trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn đối với tài chính công, Việt Nam xác định chính sách tài khóa cần chuyển trọng tâm từ ổn định ngắn hạn sang đầu tư cơ cấu và quản lý rủi ro dài hạn. Các trọng tâm gồm cải cách hệ thống chi tiêu xã hội bền vững, đầu tư chiến lược vào vốn nhân lực và công nghệ, cùng nâng cao hiệu quả chi tiêu công thông qua lập ngân sách theo kết quả.

“Đối với tiến trình APEC nói chung, Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp hiệu quả và là thành viên tích cực góp phần vào sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực APEC”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

Cùng ngày 21/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cũng đã tham dự Hội nghị Chia sẻ Tri thức ( KSP 2025) do Chính phủ Hàn Quốc tổ chức.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong khuôn khổ KSP, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Từ năm 2004 đến nay, thông qua chương trình KSP, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam triển khai 42 dự án với tổng kinh phí khoảng 150 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực khoa học – công nghệ, giao thông, môi trường và tài chính. Các dự án này đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng lực của các cơ quan Chính phủ Việt Nam trong tiến trình hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu tại Hội nghị Chia sẻ Tri thức ( KSP 2025).

Bộ trưởng cũng đánh giá cao vai trò của các tập đoàn lớn của Hàn Quốc trong quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi số của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng, cơ sở sản xuất chiến lược và đối tác đổi mới sáng tạo hàng đầu của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Hàn Quốc thông qua Chương trình KSP và các dự án viện trợ không hoàn lại, đặc biệt trong các lĩnh vực: chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, AI, an toàn dữ liệu và an ninh mạng; đào tạo nhân lực công nghệ cao (đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và AI); phát triển hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao, năng lượng mới; ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải; cũng như hợp tác trong logistics, văn hóa và kinh tế số.

“Bộ Tài chính Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng các bộ, ngành và địa phương trong việc tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan, doanh nghiệp hai nước triển khai hiệu quả các dự án hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và thịnh vượng chung,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.