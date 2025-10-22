Việt Nam khẳng định vai trò chủ động trong thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển tài chính số trong APEC

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Phương Nhi
22/10/2025, 13:56
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Bộ hiện đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính công và thị trường tài chính, phát triển các Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, qua đó góp phần thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực APEC...
Ngày 21/10, tại Incheon (Hàn Quốc), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 32 (FMM 2025) với chủ đề “Tăng trưởng bền vững và thịnh vượng chung trong khu vực”.
Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Yun Cheol Koo.
Chia sẻ tại Hội nghị về tình hình kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực với tăng trưởng GDP đạt 7,84% và đang hướng tới mục tiêu 8,1% - 8,5% cho cả năm 2025.
Bên cạnh đó, tổng vốn FDI đăng ký đạt trên 28,5 tỷ USD, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt, với CPI bình quân 9 tháng tăng 3,27%.
Về định hướng thời gian tới, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số, từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030, đồng thời đẩy mạnh triển khai các chiến lược trọng tâm về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Song song đó là thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, hoàn thiện thể chế và pháp luật, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc thể chế để biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh, qua đó khơi thông nguồn lực xã hội, phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính số, Bộ trưởng nhấn mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Bộ Tài chính hiện đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh chuyển đổi số trong tài chính công và thị trường tài chính, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cũng như thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Theo Bộ trưởng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mặc dù có rất nhiều điểm tích cực góp phần chuyển đổi lĩnh vực tài chính, nhưng cần nhận thức rõ các rủi ro tiềm tàng do AI có thể đem lại, từ đó đưa ra các chia sẻ và nhận định về các biện pháp và định hướng đang thực hiện để ứng dụng AI một cách an toàn, minh bạch, bền vững.
Ở góc độ điều hành chính sách tài khóa, trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn đối với tài chính công, Việt Nam xác định chính sách tài khóa cần chuyển trọng tâm từ ổn định ngắn hạn sang đầu tư cơ cấu và quản lý rủi ro dài hạn. Các trọng tâm gồm cải cách hệ thống chi tiêu xã hội bền vững, đầu tư chiến lược vào vốn nhân lực và công nghệ, cùng nâng cao hiệu quả chi tiêu công thông qua lập ngân sách theo kết quả.
“Đối với tiến trình APEC nói chung, Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp hiệu quả và là thành viên tích cực góp phần vào sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực APEC”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.
Cùng ngày 21/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cũng đã tham dự Hội nghị Chia sẻ Tri thức ( KSP 2025) do Chính phủ Hàn Quốc tổ chức.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong khuôn khổ KSP, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Từ năm 2004 đến nay, thông qua chương trình KSP, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam triển khai 42 dự án với tổng kinh phí khoảng 150 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực khoa học – công nghệ, giao thông, môi trường và tài chính. Các dự án này đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng lực của các cơ quan Chính phủ Việt Nam trong tiến trình hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước.
Bộ trưởng cũng đánh giá cao vai trò của các tập đoàn lớn của Hàn Quốc trong quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi số của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng, cơ sở sản xuất chiến lược và đối tác đổi mới sáng tạo hàng đầu của doanh nghiệp Hàn Quốc.
Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Hàn Quốc thông qua Chương trình KSP và các dự án viện trợ không hoàn lại, đặc biệt trong các lĩnh vực: chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, AI, an toàn dữ liệu và an ninh mạng; đào tạo nhân lực công nghệ cao (đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và AI); phát triển hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao, năng lượng mới; ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải; cũng như hợp tác trong logistics, văn hóa và kinh tế số.
“Bộ Tài chính Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng các bộ, ngành và địa phương trong việc tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan, doanh nghiệp hai nước triển khai hiệu quả các dự án hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và thịnh vượng chung,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 32 (FMM 2025), các Bộ trưởng đã thông qua “Kế hoạch Incheon 2026–2030” – định hướng cho Kế hoạch hành động của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (FMP) trong 5 năm tới. Cụ thể, lộ trình được xây dựng trên 4 trụ cột, gồm: Đổi mới sáng tạo; Tài chính; Chính sách tài khóa; Tiếp cận và cơ hội.
Hội nghị cũng nhất trí thông qua Tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính APEC 2025. Theo lộ trình, Trung Quốc sẽ đảm nhận vai trò chủ trì Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026), tiếp nối tinh thần hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực APEC.
10:55, 28/08/2025
Trong bối cảnh áp lực từ nhà đầu tư và các quy định quốc tế ngày càng gia tăng, dữ liệu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang nhanh chóng trở thành “ngôn ngữ” tài chính mới, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn cũng như quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, hành trình chuẩn hóa và tích hợp nguồn dữ liệu này đang vấp phải vô số rào cản, đòi hỏi một chiến lược tổng thể từ chính phủ, các định chế tài chính và bản thân doanh nghiệp…
Nghị định 275/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định rõ hạn mức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đồng thời làm rõ thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…
Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, đoàn công tác của Ninh Bình đã làm việc với nhiều tập đoàn, hiệp hội kinh tế lớn tại Thượng Hải và Tô Châu. Chuyến đi mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực du lịch, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ hiện đại...
Nghị định số 275/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP theo hướng làm rõ hạn mức cân đối vốn giữa các giai đoạn và trao thêm thẩm quyền cho Chính phủ trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…
Sáng 22/10, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham gia thảo luận tại Tổ 11 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên..
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: