Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hàn Quốc

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc không chỉ là công trình văn hóa - nghệ thuật, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, gắn bó, bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc...

Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ Khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc không chỉ là công trình văn hóa - nghệ thuật, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, gắn bó, bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc.

Công trình này nhắc chúng ta nhớ về những giá trị mà Người đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị và hữu ái giữa các dân tộc.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc sẽ trở thành một địa chỉ văn hóa lịch sử quan trọng, là nơi để nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc cùng tưởng nhớ và học tập tấm gương đạo đức, tư tưởng và tình hữu nghị quốc tế cao đẹp mà Người đã để lại. Đồng thời góp phần vun đắp hơn nữa tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tại Lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bày tỏ xúc động khi dự Lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định đây là dịp để tưởng nhớ những công lao, đóng góp to lớn của Bác đối với đất nước cũng như tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khiến mỗi người cảm thấy gần gũi hơn với Bác, ghi nhớ và quyết tâm thực hiện những lời Bác dạy để thực hiện khát vọng của Người, đó là đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc quan tâm, chăm lo để Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành địa chỉ gần gũi, tăng thêm tình đoàn kết giữa những người Việt học tập, sinh sống tại Hàn Quốc; để những người Hàn Quốc hoặc người Việt Nam tới Hàn Quốc thể hiện tình cảm với Bác, thấy gần gũi hơn với đất nước Việt Nam.