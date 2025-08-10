Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

Như Nguyệt

10/08/2025, 23:14

Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều tối 10/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về quê hương, cùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Nhiều người Việt Nam tại Hàn Quốc đóng góp tích cực cho sở tại, được Hàn Quốc ghi nhận và đánh giá cao.

Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc đã tích cực phối hợp cơ quan chức năng Hàn Quốc thúc đẩy cụ thể hóa và triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã bày tỏ tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước; mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi hơn về các thủ tục hành chính liên quan đến Quốc tịch Việt Nam và các giấy tờ tùy thân khác; công tác bảo hộ công dân, phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc…

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, bày tỏ vui mừng được gặp đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những đóng góp, cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà con đối với mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam- Hàn Quốc.

Tổng Bí thư đánh giá cao cộng đồng đã luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam tại nước bạn; khẳng định cộng đồng người Việt Nam là một phần máu thịt không thể tách rời của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến công tác lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao mới.

Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc trong những ngày tới, phía Việt Nam sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Nhà nước Hàn Quốc tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho bà con người Việt Nam sinh sống, làm việc ổn định và đóng góp thiết thực hơn nữa cho mối quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Sau khi thông tin tới bà con về những thành tựu nổi bật của đất nước trong tất cả các lĩnh vực, nhất là những chủ trương và định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan.

Hàn Quốc lãnh đạo cấp cao Tổng Bí thư Tô Lâm

