Tăng cường hợp tác nghị viện Việt - Nga: Bước tiến mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga từ ngày 28-29/9/2025.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 28/9, tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin đã tiến hành hội đàm.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin tại Việt Nam và nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Liên bang Nga tháng 9/2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ chặt chẽ, tin cậy và hiệu quả giữa hai nước nói chung và tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện nói riêng, đặc biệt là trong năm hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, đồng thời đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực trong năm qua.

Một trong những điểm nhấn của cuộc hội đàm là việc hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, đặc biệt là triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Đây được xem là cơ hội lớn để hai nước khai thác tiềm năng hợp tác, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân.

Ngoài ra, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí cũng được hai bên đặc biệt quan tâm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cảm ơn Duma Quốc gia Nga vì đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận về hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và Nga. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho cả hai quốc gia mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hai bên đã nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác, trong đó có việc Nga đào tạo cho Việt Nam những ngành nghề mà Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Việc giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam cũng được đề cập như một phần của nỗ lực tăng cường giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Về hợp tác trên kênh nghị viện, hai bên thống nhất ủng hộ các cơ quan chuyên môn hai nước tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc, đa dạng hơn các hình thức tiếp xúc để kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam. Ông Volodin khẳng định cá nhân ông và Duma Quốc gia Nga luôn sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam mở rộng các cơ chế và hướng hợp tác mới, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo nghị viện đã khẳng định vai trò quan trọng của cơ chế hợp tác Ủy ban liên Nghị viện trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, cam kết cấp cao.

Cùng ngày, Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã diễn ra tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Phiên họp do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đồng chủ trì.

Phát biểu khai mạc, hai Chủ tịch nhấn mạnh Phiên họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Liên bang Nga đang phối hợp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025 với nhiều hoạt động lớn và có ý nghĩa; nhất trí khẳng định cơ chế hợp tác liên nghị viện đã trở thành kênh hợp tác hiệu quả, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác then chốt, phù hợp với lợi ích của hai nước. Hai bên khẳng định việc tổ chức các phiên họp của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện theo cơ chế định kỳ luân phiên hàng năm cho thấy quyết tâm của Cơ quan lập pháp hai nước trong việc củng cố, thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Trong chương trình làm việc, Phiên họp đã nghe báo cáo tổng hợp về tình hình hợp tác giữa hai nước và kết quả triển khai thực hiện các kết luận của Phiên họp lần 3 của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, được tổ chức tại Liên bang Nga vào tháng 9/2024.

Đại biểu hai bên đã tập trung thảo luận về 5 chủ đề trọng tâm: Công tác hỗ trợ về mặt lập pháp cho sự phát triển các mối quan hệ kinh tế - thương mại song phương, hoàn thiện môi trường kinh doanh và đầu tư; Công tác lập pháp, giám sát nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng; Vai trò của cơ quan lập pháp trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, nhằm xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình, hợp tác và phát triển; Công tác lập pháp, giám sát nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; Sự hỗ trợ của Quốc hội đối với việc tăng cường hợp tác nhân văn, trong đó có lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch.

Kết thúc Phiên họp, hai bên đã thống nhất thông qua Thông cáo chung về kết quả của Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, theo đó xác định rõ định hướng hợp tác liên nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới, phù hợp với tính chất quan hệ song phương và nhu cầu của cả hai bên trong bối cảnh mới.

Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga sẽ được luân phiên tổ chức tại Liên bang Nga vào năm 2026.