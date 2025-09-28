Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm an toàn đê điều và hồ chứa

Tính đến trưa 28/9, các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế đã tổ chức sơ tán 4.694 hộ/11.177 người tại khu vực nguy hiểm, trong đó: Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.372 người; Nghệ An 891 người; Hà Tĩnh 6.749 người; Quảng Trị 651 người; Huế 620 người... Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm…

Chiều 28/9, tại Thanh Hoá, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ huy Tiền phương phòng chống bão số 10 (bão Bualoi) chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ, ngành và địa phương. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến nhiều tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng và truyền hình trực tiếp về điểm cầu của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai tại Hà Nội.

BÃO MẠNH, MƯA LỚN TRÊN DIỆN RỘNG

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đến chiều 28/9, tâm bão ở trên vùng biển Quảng Trị – Đà Nẵng, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Từ chiều và đêm 28/9, gió trên đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng cấp 8–9; khu vực gần tâm bão gió mạnh cấp 10–12, giật 14.

Dự báo, thời gian gió mạnh nhất từ chiều tối đến hết đêm 28/9. Bão lưu lại trên đất liền khoảng 6–8 giờ (từ 18h ngày 28/9 đến 2h ngày 29/9). Quảng Trị: ven biển phía Nam có gió cấp 6–7 từ trưa 28/9; phía Bắc gió cấp 8, tâm bão mạnh cấp 9–11, giật cấp 14 từ 17h đến 23h. Hà Tĩnh, Nghệ An: chiều 28/9 có gió cấp 6–7; từ 19h–23h gió mạnh cấp 8–9, ven biển cấp 10–12; trong đất liền có gió cấp 8–9, giật 14 từ 20h–2h sáng hôm sau. Thanh Hóa: từ 19h–23h, phía Nam gió mạnh cấp 8–10, giật cấp 13.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: "Nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất".

Lượng mưa từ 26–28/9 tại nhiều nơi đã vượt 300 mm, trong đó Huế 570 mm, Đà Nẵng 440 mm, Thanh Hóa 348 mm, Nghệ An 328 mm. Dự báo từ 28–30/9, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị có mưa 200–400 mm, cục bộ trên 600 mm; các nơi khác 100–300 mm, cục bộ trên 450 mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất.

Theo báo cáo, từ Thanh Hóa đến Huế có 34 vị trí đê điều xung yếu, trong đó Hà Tĩnh 15 vị trí, Quảng Trị 14 vị trí. Các tuyến đê biển hiện chỉ được thiết kế chịu bão cấp 9–10, triều 5%, nên khi bão mạnh cấp 10–12, giật cấp 14, nguy cơ mất an toàn rất cao". Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Từ ngày 28/9 đến 1/10, nhiều sông lớn ở Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện lũ, đỉnh có thể đạt báo động 2–3, một số sông vượt báo động 3 như sông Thao, Hoàng Long, Mã, Chu, Cả, Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Kiến Giang.

Đại diện Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết đến trưa 28/9, các lực lượng đã thông báo, kiểm đếm 67.970 phương tiện/286.677 lao động trên biển. Toàn bộ tàu thuyền đã nhận cảnh báo và di chuyển tránh trú. 11 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã ra lệnh cấm biển.

Đại diện Bộ Quốc phòng phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, đã xảy ra tai nạn đáng tiếc. Cụ thể, sáng 28/9, tại Cửa Việt (Quảng Trị), hai tàu cá của ngư dân TP. Hồ Chí Minh gặp nạn. Một tàu bị sóng đánh chìm, ba ngư dân rơi xuống biển, mới cứu được một người, còn hai người mất tích. Tàu còn lại bị trôi dạt, 8 ngư dân đã được cứu an toàn.

Về sơ tán dân, đến trưa 28/9, các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế đã di dời 4.694 hộ với 11.177 người. Trong đó, Hà Tĩnh có số lượng lớn nhất: 3.557 hộ với 6.749 người. Các địa phương vẫn đang tiếp tục sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm.

QUYẾT TÂM GIẢM THIỂU THIỆT HẠI

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tập trung gia cố đê điều, đặc biệt là tuyến đê trực diện biển, cao trình thấp và các công trình đang thi công dở dang. Một số vị trí được nhắc đến cụ thể như: đê biển Quảng Nham, Hải Bình (Thanh Hóa); đê Diễn Thành, Quỳnh Thọ, Long – Thuận (Nghệ An); đê tả Nghèn, kè Cẩm Nhượng, Hội Thống (Hà Tĩnh); đê biển Vĩnh Thái (Quảng Trị).

“Về hồ chứa, nhiều công trình đã tích đầy nước 60–70%. Nếu gặp mưa lớn kéo dài, nguy cơ sự cố rất cao. Các chủ hồ cần khẩn trương vận hành xả nước, dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là trên lưu vực sông Mã, sông Cả”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Thanh Hoá.

"Dù bão có xu hướng đi dọc bờ biển và hướng ra phía Bắc, nhưng Hà Tĩnh, Nghệ An vẫn có thể chịu ảnh hưởng mạnh", Phó Thủ tướng lưu ý; đồng thời nhấn mạnh 3 điểm.

Một là, bão vào bờ vẫn mạnh cấp 11–13, gió giật dễ gây hư hại lớn, lại rơi vào ban đêm, nguy hiểm cho người dân nếu không chuẩn bị tốt. Do đó, không được phép chủ quan, phải thực hiện mọi giải pháp để giảm thiểu thiệt hại.

Hai là, việc di chuyển, neo đậu tàu thuyền, bảo đảm an toàn nuôi trồng thủy sản phải hoàn thành trước 15h chiều 28/9.

Ba là, công tác sơ tán dân tuyệt đối không chủ quan, cần mở rộng phạm vi ngoài bán kính 200m từ bờ biển do triều cường, sóng lớn có thể vượt xa. Sơ tán toàn bộ người dân trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh, khu nuôi thủy sản vào bờ an toàn, không để quay lại khi bão đổ bộ. Hoàn tất sơ tán dân ở ven biển, vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở, lũ quét trước 17h. Bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán.

Phó Thủ tướng nhắc lại bài học từ bão số 5: khi dự báo bão tan lúc 17h, thì thực tế đến 21h mới là thời điểm nguy hiểm nhất.

Các địa phương cần quản lý chặt chẽ, không để người dân quay lại nơi ở quá sớm. Các địa phương triển khai nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, trong đó xác định rõ khu vực trọng điểm, phân công lực lượng, chuẩn bị điện, nước, lương thực, thuốc men, vật tư kỹ thuật. Trước 17h ngày 28/9, toàn bộ công tác điều động lực lượng, sơ tán dân, gia cố công trình phải hoàn tất". Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phải dự trữ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm để ứng phó với tình huống mưa lũ kéo dài sau bão. Hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, gia cố nhà cửa, công trình công cộng, kho tàng, nhà máy, khu công nghiệp. Triển khai ngay phương án bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, đặc biệt tại khu vực miền núi có nguy cơ bị chia cắt. Các địa phương trọng điểm có thể quyết định cho học sinh nghỉ học, người lao động nghỉ làm để bảo đảm an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn; khắc phục nhanh sự cố giao thông, điện lực, úng ngập tại khu dân cư, khu công nghiệp.