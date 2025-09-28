Chủ Nhật, 28/09/2025

Khánh thành cầu Phong Châu mới

Huỳnh Dũng

28/09/2025, 16:19

Cầu Phong Châu mới không chỉ khắc phục hậu quả thiên tai, còn giúp kết nối kinh tế - xã hội hai bờ sông Hồng, vừa đảm bảo an ninh, quốc phòng, đồng thời thể hiện rõ vai trò của quân đội – một đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, đã ra quân là chiến thắng...

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành và thông xe cầu Phong Châu mới.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành và thông xe cầu Phong Châu mới.

Ngày 28/9/2025, tại Km18+206 Quốc lộ 32C, xã Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành và thông xe cầu Phong Châu mới.

Tới dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo người dân địa phương.

Công trình được hoàn thành sớm hơn ba tháng so với kế hoạch, đánh dấu nỗ lực vượt bậc trong việc khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu cũ do bão số 3 và mưa lũ tháng 9/2024 gây ra. Việc sớm đưa cầu vào khai thác không chỉ khôi phục mạch giao thông huyết mạch trên Quốc lộ 32C mà còn mang ý nghĩa đặc biệt về kinh tế, xã hội, chính trị và quốc phòng, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Cầu Phong Châu mới có tổng chiều dài 652,88 m, trong đó phần cầu chính dài 383,3 m, mặt cắt ngang rộng 20,5 m với bốn làn xe cơ giới, được thiết kế hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h. Công trình có tổng mức đầu tư 635,392 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – Bộ Quốc phòng thi công.

Ngay sau sự cố sập cầu cũ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp thăm, chia sẻ và chỉ đạo phải nhanh chóng khắc phục hậu quả, xây dựng lại cầu. Thường trực Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai dự án. Với tinh thần “3 ca 4 kíp”, “vượt nắng thắng mưa”, chỉ sau 9 tháng thi công kể từ ngày khởi công 21/12/2024, công trình đã hoàn thành, vượt tiến độ ba tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Đến hôm nay, cầu Phong Châu đã hoàn thành, về đích đúng mục tiêu mà Tổng Bí thư, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã giao, đặc biệt là đúng vào dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ Khánh thành cầu Phong Châu mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ Khánh thành cầu Phong Châu mới.

Theo Thủ tướng, đây là cây cầu đặc biệt nhất, bởi nó chứng kiến cả những giọt nước mắt xót xa của gia đình các nạn nhân, lẫn niềm tin và tự hào khi công trình được xây dựng lại. “Hình ảnh đó thể hiện đây là nhịp cầu gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội; nhịp cầu hàn gắn vết thương, mang đến niềm tin và hạnh phúc”, người đứng đầu Chính phủ nói.

Thủ tướng biểu dương, ghi nhận nỗ lực của Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Binh đoàn 12 cùng các lực lượng trực tiếp thi công. Ông cũng gửi lời cảm ơn Binh chủng Công binh đã vận hành cầu phao tạm, phục vụ trung bình 15.000 lượt người và phương tiện mỗi ngày trong suốt gần một năm qua, đảm bảo giao thông thông suốt. Đặc biệt, Thủ tướng trân trọng cảm ơn nhân dân hai đầu cầu đã nhường đất, tạo điều kiện thuận lợi để công trình về đích sớm.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự án hoàn thành với chi phí khoảng 438,796 tỷ đồng, tiết kiệm gần 200 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư và hơn 360 tỷ đồng so với mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ đang đề xuất sử dụng phần vốn dư để đầu tư tuyến đường kết nối cầu Phong Châu mới với đường liên vùng, dài khoảng 5 km, tiêu chuẩn cấp III, dự kiến triển khai giai đoạn 2025 – 2027.

Khẳng định ý nghĩa đa chiều của công trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cầu Phong Châu mới vừa khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, vừa kết nối phát triển kinh tế - xã hội, vừa củng cố an ninh, quốc phòng. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho vai trò của quân đội – một đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất – đã ra quân là giành thắng lợi.

Bộ Xây dựng Cầu Phong Châu đầu tư Giao thông hạ tầng Thủ tướng Chính phủ

VnEconomy