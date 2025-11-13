Tăng cường hợp tác nông nghiệp Việt Nam - EU, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện

Cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam do Đại sứ Julien Guerrier dẫn đầu, đã mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên...

Cuộc gặp diễn ra vào chiều 12/11/2025, không chỉ thể hiện thiện chí của Việt Nam trong việc tháo gỡ các vướng mắc mà còn khẳng định mong muốn thắt chặt quan hệ hợp tác với EU trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Đây cũng là một bước tiến quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cũng như tuân thủ các quy định chống phá rừng của EU (EUDR).

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với EU và các quốc gia thành viên trên tinh thần tin cậy, cùng có lợi và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh rằng Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với EU và các quốc gia thành viên trên tinh thần tin cậy, cùng có lợi và phát triển bền vững. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực phối hợp để tháo gỡ những vướng mắc trong lưu thông sản phẩm nông, lâm, thủy sản, chống khai thác IUU, và tuân thủ các quy định chống phá rừng của EU. Đặc biệt, hệ thống quản lý và giám sát tàu cá đã được tăng cường, với hơn 80.000 tàu cá đăng ký VNFishbase, đồng bộ với các hệ thống quản lý khác như VNeID, VMS, eCDT.

Đại sứ Julien Guerrier đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam trong việc triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từ cấp trung ương đến địa phương.

"EU ghi nhận nhiều chuyển biến thực chất trong công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc tàu cá, cũng như việc tăng diện tích rừng và phục hồi rừng tự nhiên, góp phần vào mức "rủi ro thấp" của Việt Nam trong khuôn khổ EUDR. Điều này không chỉ giúp cải thiện hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn với EU", Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh.

Đại sứ Julien Guerrier: "EU ghi nhận nhiều chuyển biến thực chất trong công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc tàu cá của Việt Nam".

Một điểm nhấn quan trọng khác của cuộc họp, đó là hai bên đã trao đổi về việc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành lâm nghiệp Việt Nam trị giá 20 triệu euro, dự kiến hoàn tất thủ tục trước cuối năm nay. EU cũng đề xuất ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác kinh tế tuần hoàn và ứng phó biến đổi khí hậu, nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Hiện nay, tình hình mở cửa thị trường Việt Nam - EU đang tiến triển tích cực. Trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang EU đã đạt 5,77 tỷ USD, tăng trưởng 45,5% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều sản phẩm đã được EU chấp thuận và hai bên đang triển khai các nhóm hồ sơ quan trọng, đẩy nhanh tiến độ chung, duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên để đảm bảo tránh mất thời vụ nông sản.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng mong muốn hai bên cùng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để không còn những rào cản gây gián đoạn thương mại.

Chia sẻ thêm với Đại sứ Julien Guerrier, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng các cơ chế, mô hình hỗ trợ sinh kế để người dân thực sự được hưởng lợi từ bảo vệ và phát triển rừng, qua đó góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tại cuộc họp, Đại sứ các nước thành viên như Romania, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan, Đan Mạch cũng chia sẻ nhiều sáng kiến tăng cường hợp tác song phương. Cụ thể, Romania mong muốn thúc đẩy cấp phép xuất khẩu sản phẩm protein động vật sang Việt Nam. Tây Ban Nha bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật đánh bắt thủy sản bền vững và kinh nghiệm phòng ngừa khai thác trái phép, hợp tác doanh nghiệp xây dựng các nhà máy điện gió, đồng thời tạo điều kiện cho xuất khẩu cam và gia cầm, mở rộng hợp tác trong an toàn thực phẩm. Đại sứ Ý đề xuất tăng cường trao đổi thương mại cho táo; Ba Lan và Đan Mạch nhấn mạnh mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển năng lượng tái tạo.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng kỳ vọng Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier sẽ đóng góp tiếng nói tích cực trong khối EU, hai bên cùng thúc đẩy thương mại nông, lâm, thủy sản song phương, các dự án quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, và quan hệ Việt Nam - EU sớm nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Cuộc họp này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển bền vững của cả hai bên trong tương lai.