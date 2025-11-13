Tăng cường hợp tác nông nghiệp Việt Nam - EU, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Chu Khôi
13/11/2025, 09:37
Cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam do Đại sứ Julien Guerrier dẫn đầu, đã mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên...
Cuộc gặp diễn ra vào chiều 12/11/2025, không chỉ thể hiện thiện chí của Việt Nam trong việc tháo gỡ các vướng mắc mà còn khẳng định mong muốn thắt chặt quan hệ hợp tác với EU trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Đây cũng là một bước tiến quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cũng như tuân thủ các quy định chống phá rừng của EU (EUDR).
Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh rằng Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với EU và các quốc gia thành viên trên tinh thần tin cậy, cùng có lợi và phát triển bền vững. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực phối hợp để tháo gỡ những vướng mắc trong lưu thông sản phẩm nông, lâm, thủy sản, chống khai thác IUU, và tuân thủ các quy định chống phá rừng của EU. Đặc biệt, hệ thống quản lý và giám sát tàu cá đã được tăng cường, với hơn 80.000 tàu cá đăng ký VNFishbase, đồng bộ với các hệ thống quản lý khác như VNeID, VMS, eCDT.
Đại sứ Julien Guerrier đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam trong việc triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từ cấp trung ương đến địa phương.
"EU ghi nhận nhiều chuyển biến thực chất trong công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc tàu cá, cũng như việc tăng diện tích rừng và phục hồi rừng tự nhiên, góp phần vào mức "rủi ro thấp" của Việt Nam trong khuôn khổ EUDR. Điều này không chỉ giúp cải thiện hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn với EU", Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh.
Một điểm nhấn quan trọng khác của cuộc họp, đó là hai bên đã trao đổi về việc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành lâm nghiệp Việt Nam trị giá 20 triệu euro, dự kiến hoàn tất thủ tục trước cuối năm nay. EU cũng đề xuất ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác kinh tế tuần hoàn và ứng phó biến đổi khí hậu, nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Hiện nay, tình hình mở cửa thị trường Việt Nam - EU đang tiến triển tích cực. Trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang EU đã đạt 5,77 tỷ USD, tăng trưởng 45,5% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều sản phẩm đã được EU chấp thuận và hai bên đang triển khai các nhóm hồ sơ quan trọng, đẩy nhanh tiến độ chung, duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên để đảm bảo tránh mất thời vụ nông sản.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng mong muốn hai bên cùng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để không còn những rào cản gây gián đoạn thương mại.
Chia sẻ thêm với Đại sứ Julien Guerrier, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng các cơ chế, mô hình hỗ trợ sinh kế để người dân thực sự được hưởng lợi từ bảo vệ và phát triển rừng, qua đó góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải, bảo tồn đa dạng sinh học.
Tại cuộc họp, Đại sứ các nước thành viên như Romania, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan, Đan Mạch cũng chia sẻ nhiều sáng kiến tăng cường hợp tác song phương. Cụ thể, Romania mong muốn thúc đẩy cấp phép xuất khẩu sản phẩm protein động vật sang Việt Nam. Tây Ban Nha bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật đánh bắt thủy sản bền vững và kinh nghiệm phòng ngừa khai thác trái phép, hợp tác doanh nghiệp xây dựng các nhà máy điện gió, đồng thời tạo điều kiện cho xuất khẩu cam và gia cầm, mở rộng hợp tác trong an toàn thực phẩm. Đại sứ Ý đề xuất tăng cường trao đổi thương mại cho táo; Ba Lan và Đan Mạch nhấn mạnh mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển năng lượng tái tạo.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng kỳ vọng Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier sẽ đóng góp tiếng nói tích cực trong khối EU, hai bên cùng thúc đẩy thương mại nông, lâm, thủy sản song phương, các dự án quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, và quan hệ Việt Nam - EU sớm nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Cuộc họp này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển bền vững của cả hai bên trong tương lai.
14:04, 12/11/2025
00:27, 07/11/2025
Thương mại nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc đang mở ra nhiều cơ hội mới, khi phía Trung Quốc tái khẳng định sẽ mở rộng nhập khẩu và khuyến khích đầu tư quy mô lớn, chất lượng cao. Các mặt hàng chủ lực như trái cây, hạt điều, cà phê và thủy sản có nhiều dư địa tăng trưởng, hứa hẹn gia tăng giá trị và mở rộng thị phần tại thị trường tỷ dân...
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chiến lược toàn diện, dài hạn và đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão lũ vừa qua tại khu vực Trung Bộ...
Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 không chỉ là triển lãm thương mại quy mô lớn, với sự hiện diện của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trình diễn các giải pháp tự động hóa và sản xuất thông minh, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa khát vọng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho nền công nghiệp quốc gia…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: