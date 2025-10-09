Tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

Việt Nam đã thành công trong thu hút đầu tư, thành công trong đàm phán ký kết các FTA, nhưng lợi ích được hưởng trong tiến trình hội nhập chưa như kỳ vọng. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải nâng tầm quá trình hội nhập quốc tế về kinh tế...

Ngày 09/10/2025, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2025. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn theo Quyết định số 1812/QĐ-TTg ngày 25/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế và Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 12/QĐ-BCĐLNKT và Kế hoạch công tác năm 2025-2026 tại Quyết định số 13/QĐ-BCĐLNKT ngày 30/9/2025.

Theo Quy chế, Ban Chỉ đạo sẽ họp định kỳ 3 tháng một lần và các phiên họp đột xuất khi cần thiết. Mục tiêu là nhằm phát huy tối đa sự gắn kết, tính đồng bộ và hiệu quả phối hợp giữa Bộ, ngành và địa phương trong triển khai các nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

PHÁT HUY VAI TRÒ LIÊN NGÀNH TRONG BỐI CẢNH THÁCH THỨC

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của phiên họp đầu tiên này, khẳng định đây là cơ sở quan trọng cho việc triển khai hiệu quả các hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Bộ trưởng tin tưởng Ban Chỉ đạo sẽ triển khai thắng lợi các nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước thông qua sự gắn kết và phối hợp hiệu quả.

Bộ trưởng yêu cầu mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải là đầu mối và cầu nối trong lĩnh vực được phân công, tạo ra sự thống nhất trong chỉ đạo và đồng thuận trong triển khai. Đây được xác định là giá trị cốt lõi và ưu thế lớn nhất của cơ chế Ban Chỉ đạo liên ngành.

Tại phiên họp, các Ủy viên đã chia sẻ thẳng thắn, đóng góp ý kiến cụ thể, cho thấy sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng và Chính phủ. Các cơ quan đã gắn kết nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) để hỗ trợ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các thành viên cũng nhận định tình hình vẫn còn không ít khó khăn, thách thức trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Các vấn đề như xung đột thương mại, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, thuế quan với Hoa Kỳ, các vụ kiện phòng vệ thương mại, rào cản kỹ thuật xanh của EU, và yêu cầu mới về phát triển bền vững đang đặt ra những vấn đề cần xử lý cả trong ngắn và dài hạn.

NÂNG TẦM HỘI NHẬP

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận định, sau 18 năm gia nhập WTO (từ năm 2007), nền kinh tế Việt Nam đã có vị thế rõ ràng trên bản đồ thế giới. Việt Nam hiện có quy mô nền kinh tế đứng thứ 32, thuộc top đầu về độ mở kinh tế.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng rất nhanh, tăng 47% từ năm 2020 đến nay, và dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 920 - 930 tỷ USD vào năm 2025, so với 545 tỷ USD năm 2020. Việt Nam đã ký kết và đàm phán 20 FTA, trong đó 17 FTA đang thực thi với các nền kinh tế lớn, chiếm 90% GDP toàn cầu.

Việt Nam cũng là một trong 15 nước thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rất thành công, với tốc độ tăng trưởng khoảng 20-25%/năm trong 10 năm trở lại đây.

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử, nhất là thương mại điện tử xuyên biên giới, đạt 22-25%/năm, đưa Việt Nam vào top 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam không thể chỉ đo đếm bằng sự mở cửa của nền kinh tế, bằng số lượng các FTA được ký kết, hay số vốn FDI đầu tư vào Việt Nam. Thậm chí không đo bằng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên hàng năm mà cần phụ thuộc vào năng lực nội tại của nền kinh tế đất nước, và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

"Việt Nam đã thành công trong thu hút đầu tư, thành công trong đàm phán ký kết các FTA, nhưng lợi ích Việt Nam được hưởng trong tiến trình hội nhập chưa được như kỳ vọng. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nâng tầm quá trình hội nhập quốc tế về kinh tế", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Là một quốc gia hội nhập quốc tế sâu rộng, song với quy mô còn khiêm tốn, Việt Nam cần kiên định chủ nghĩa đa phương và dựa vào luật pháp quốc tế.

6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và phát huy vai trò điều phối liên ngành, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các thành viên tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tổ chức triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 153/NQ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2025 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thứ hai, tiếp tục triển khai đàm phán và thực thi hiệu quả các FTA theo Quyết định số 112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung xử lý các vấn đề tồn tại để khai thác hiệu quả 17 Hiệp định đã ký kết. Đồng thời, đẩy mạnh mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nghiên cứu các thị trường mới tiềm năng như Trung Đông, châu Phi, Châu Mỹ Latinh. Thúc đẩy đàm phán các FTA mới như PTA với Pakistan và tiến tới khởi động đàm phán FTA với GCC và MERCOSUR.

Thứ ba, ưu tiên nguồn lực đàm phán thương mại đối ứng với Hoa Kỳ để hướng tới một Hiệp định thương mại toàn diện, công bằng, cân bằng và bền vững. Chú trọng công tác cảnh báo, khuyến nghị các giải pháp ứng phó với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Thứ tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, chuyển giao công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học để phát triển các ngành công nghiệp nền tảng. Chủ động tham gia xây dựng quy tắc, tiêu chuẩn quốc tế về các công nghệ mới.

Thứ năm, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, theo dõi sát diễn biến kinh tế, thương mại quốc tế để xây dựng kịch bản, giải pháp ứng phó linh hoạt. Nâng cao năng lực cảnh báo sớm, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản kỹ thuật, và chuyển đổi mô hình sản xuất xanh, bền vững. Đổi mới và triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Thứ sáu, phát huy hơn nữa vai trò điều phối liên ngành của Ban Chỉ đạo, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương. Ban Chỉ đạo cần duy trì thường xuyên cơ chế trao đổi, tham vấn liên ngành, không chỉ trong các phiên họp định kỳ mà cả trong xử lý công việc hằng ngày để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tin tưởng sự gắn kết và hiệu quả phối hợp giữa Bộ, ngành, địa phương sẽ được phát huy tối đa, giúp đất nước triển khai thắng lợi các nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững.