Thứ Hai, 22/09/2025

Tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Dũng Hiếu

22/09/2025, 11:27

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 168/CĐ-TTg ngày 21/9/2025 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tích cực, chủ động, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất nhiệm vụ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

UBND cấp tỉnh, cấp xã đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Để bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Kết luận số 192-KL/TW ngày 19/9/2025, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý; đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Đồng thời tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo đúng phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Các bộ, ngành cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong triển khai, đặc biệt là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Hai là, các Bộ Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Y tế; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương – là những đơn vị còn có số lượng lớn thủ tục hành chính tập trung ở trung ương (trên 40%) – cần khẩn trương rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

iệc triển khai phải đi đôi với bảo đảm nguồn lực thực hiện cho chính quyền địa phương, giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Các bộ này đồng thời phải xây dựng công cụ giám sát, kiểm soát quyền lực khi phân cấp, phân quyền. Thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2025.

Ba là, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tình hình thực tiễn.

Các địa phương phải chủ động bố trí đủ nguồn lực, đặc biệt là đội ngũ công chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật. Đồng thời, các địa phương cần tiếp tục triển khai phân cấp, phân quyền hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn. Thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2025.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết.

Công điện 168/CĐ-TTg không chỉ là một chỉ đạo hành chính mà còn là một bước đi quan trọng trong việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền sẽ góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Để đạt được điều này, cần có sự quyết tâm, đồng lòng từ tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Từ khóa:

cải cách hành chính chính quyền địa phương Thủ tục hành chính

