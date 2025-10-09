Thứ Năm, 09/10/2025

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Huyền Vy

09/10/2025, 15:46

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 9/10 đã được điều chỉnh giảm khá mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 486 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 480 đồng/lít; các loại dầu cũng có mức giảm từ 434 đồng/lít - 571 đồng/lít…

Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh giảm từ chiều 9/10/2025.
Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh giảm từ chiều 9/10/2025.

Chiều 9/10/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.138 đồng/lít (giảm 486 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 591 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 19.729 đồng/lít (giảm 480 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.604 đồng/lít (giảm 434 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.434 đồng/lít (giảm 571 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.808 đồng/kg (giảm 562 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 9/10/2025.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 9/10/2025.

Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 02/10/2025 - 08/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 02/10/2025 và kỳ điều hành ngày 09/10/2025 là: 76,138 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,578 USD/thùng, tương đương giảm 3,28%); 78,322 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,366 USD/thùng, tương đương giảm 2,93%); 86,298 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,088 USD/thùng, tương đương giảm 3,45%); 87,660 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 2,308 USD/thùng, tương đương giảm 2,57%); 392,696 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 19,100 USD/tấn, tương đương giảm 4,64%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 25/9/2025 - 1/10/2025 và từ 2/10/2025 - 8/10/2025.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 25/9/2025 - 1/10/2025 và từ 2/10/2025 - 8/10/2025.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Thuế GTGT nông sản: Rào cản chính sách đang khiến hàng nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp ứ đọng

Thuế GTGT nông sản: Rào cản chính sách đang khiến hàng nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp ứ đọng

Chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến đang trở thành rào cản đáng kể, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của ngành. Việc chưa có hướng dẫn cụ thể đang khiến các doanh nghiệp lúng túng trong kê khai thuế, hàng nghìn tỷ đồng bị ứ đọng, làm giảm nguồn vốn lưu động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ sản xuất, giao hàng và xuất khẩu…

Giá cacao thế giới giảm chóng mặt

Giá cacao thế giới giảm chóng mặt

Tuần này, giá cacao trên thị trường thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm qua...

Thế hệ trẻ logistics định hình chuỗi cung ứng xanh trong kỷ nguyên AI

Thế hệ trẻ logistics định hình chuỗi cung ứng xanh trong kỷ nguyên AI

Trong bối cảnh ngành logistics toàn cầu đang trải qua một giai đoạn chuyển mình sâu sắc, chịu tác động mạnh mẽ từ địa chính trị, chuyển đổi xanh và đặc biệt là sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI), vai trò của thế hệ trẻ chưa bao giờ trở nên quan trọng như hiện nay...

Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics quan trọng trong khu vực

Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics quan trọng trong khu vực

Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực logistics nói riêng. Bạn bè quốc tế sẽ có thêm niềm tin với Việt Nam, niềm tin để cùng hợp tác phát triển ngành logistics nhanh, xanh, số và bền vững…

Hải quan xử lý 13.328 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 9 tháng

Hải quan xử lý 13.328 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 9 tháng

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, toàn ngành Hải quan đã phát hiện 13.328 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá vi phạm 17.695 tỷ đồng. Nổi lên trong đó là buôn lậu vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới...

