Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư, thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Khánh Vy

21/10/2025, 18:55

Nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt trong đầu tư, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa nguồn lực công và tư nhân để thúc đẩy các động lực tăng trưởng…

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 21/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Phiên thảo luận tại Tổ 16 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Cao Bằng, và Tuyên Quang. Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng điều hành Phiên thảo luận tại Tổ 16.

Qua thảo luận, các đại biểu tại Tổ 16 cơ bản đồng tình với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, 5 năm 2021 - 2025 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự kiến năm 2026.

KẾT HỢP ĐẦU TƯ CÔNG VÀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN

Quan tâm đến vấn đề giải phóng mặt bằng và đầu tư công, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Quốc hội đã cho ý kiến về vấn đề này từ năm 2021 và thông qua Nghị quyết số 29/2021/QH15 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Quốc hội đồng ý cho phép thí điểm tách giải phóng mặt bằng thành dự án riêng, trên cơ sở thí điểm thì sẽ áp dụng trên cả nước.

Tuy nhiên, nêu rõ thực tế giải phóng mặt bằng hiện nay còn khó khăn và giải ngân vốn đầu tư công chậm có nguyên nhân do thực hiện chuẩn bị đầu tư chưa kỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cần tập trung đẩy mạnh chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần kết hợp cả đầu tư công và đầu tư tư nhân, đầu tư xã hội để thúc đẩy động lực tăng trưởng. “Đầu tư công là dùng ngân sách nhà nước, đã có sẵn nguồn, do đó cần thúc đẩy nhanh để thành yếu tố tăng trưởng, góp phần tạo ra cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo động lực phát triển vùng. Nhưng quan trọng về lâu dài, cần hỗ trợ tích cực để đẩy mạnh đầu tư tư nhân, đầu tư xã hội phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất tăng thêm, phát triển kinh tế hộ gia đình và doanh nghiệp tư nhân. Do đó, cần kết hợp cả đầu tư công và đầu tư tư”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Phiên thảo luận ở Tổ 16.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Phiên thảo luận ở Tổ 16.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng cho rằng, đầu tư công phải đẩy nhanh vì hiện nay còn nút thắt về thể chế, về nguồn lực; đồng thời phải thúc đẩy cả đầu tư tư nhân, đầu tư xã hội của tất cả các thành phần kinh tế, trong đó có cả đầu tư vốn của các thành phần trong nước và đầu tư từ vốn trực tiếp nước ngoài, qua đó góp phần thúc đẩy động lực tăng trưởng.

KHÔNG ĐỂ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CHẬM

Liên quan đến kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, trong 5 năm tới cần nguồn lực rất lớn, do đó, với nguồn vốn đầu tư công lớn để tạo động lực thì thời gian tới cần tập trung quản lý và sử dụng vốn cho hiệu quả.

“Việc tăng tốc độ giải ngân sẽ là yếu tố giúp thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn. Tránh tình trạng phân bổ vốn đầu năm nhưng cuối năm vẫn còn vốn dư lớn, không phân bổ vốn kịp thời. Công trình thì cần vốn mà vốn không đến được với công trình. Vì vậy, hiệu quả sử dụng vốn là vấn đề rất quan trọng”, Phó Chủ tịch Quốc hội kiến nghị.

Trước tình trạng phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công chậm là một trong những nguyên nhân không huy động được hết nguồn lực đầu tư cho các công trình, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần phân bổ nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm, không nên dàn trải để tránh lãng phí. Đồng thời cần quản lý tài chính, phân bổ vốn đầu tư theo kết quả đầu ra, xây dựng hệ tiêu chuẩn đánh giá đầu tư công.

Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, cần rà soát, thống kê rõ ràng các nguyên nhân khiến giải ngân đầu tư công chậm, gắn với trách nhiệm cụ thể. Nếu đánh giá chung chung thì sẽ khó tìm ra giải pháp hữu hiệu để cải thiện tiến độ và chất lượng giải ngân đầu tư công.

Thống nhất cho rằng giải ngân đầu tư công chậm có một phần do khâu chuẩn bị, lập dự toán chưa tốt, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị, cần rà soát khâu lập dự toán các dự án để kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm hiệu quả thực hiện.

Đại biểu Lê Văn Dũng - Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng đóng góp ý kiến. 
Đại biểu Lê Văn Dũng - Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng đóng góp ý kiến. 

Đồng tình với các ý kiến nêu trên, đại biểu Lê Văn Dũng - Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng cho rằng, cần nhìn lại những tồn tại, hạn chế để khắc phục, trong đó có vấn đề giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đại biểu Lê Văn Dũng nêu quan điểm, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chính là đòn bẩy để nền kinh tế phát triển.

Tuy nhiên, đại biểu cũng chỉ rõ khó khăn, vướng mắc hiện nay: “Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2025 vô cùng khó khăn do vướng mắc về thủ tục hành chính. Để có thể triển khai được thi công, khó khăn nhất hiện nay chính là khâu giải phóng mặt bằng. Khó khăn thứ hai là vấn đề thiếu nguyên vật liệu xây dựng”. Vì vậy, đại biểu đề nghị cần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần thúc đẩy kinh tế.

Quốc hội thống nhất phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025

15:38, 17/10/2025

Quốc hội thống nhất phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025

Đầu tư công “nước rút” về đích

08:45, 16/10/2025

Đầu tư công “nước rút” về đích

Quảng Trị tăng tốc giải ngân đầu tư công, Chủ tịch tỉnh trực tiếp “ra công trường” chỉ đạo

08:40, 14/10/2025

Quảng Trị tăng tốc giải ngân đầu tư công, Chủ tịch tỉnh trực tiếp “ra công trường” chỉ đạo

Từ khóa:

đầu tư Đầu tư công giải ngân giải phóng mặt bằng Quốc hội vốn đầu tư

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Trưa 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) đang thăm và làm việc tại Việt Nam...

Tập đoàn T&T đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng vào các dự án trọng điểm tại Quảng Trị

Tập đoàn T&T đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng vào các dự án trọng điểm tại Quảng Trị

Chiều 20/10, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Tập đoàn T&T nhằm rà soát tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng.

Thanh Hóa: Sau sắp xếp sẽ còn 34 đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Thanh Hóa: Sau sắp xếp sẽ còn 34 đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã trình UBND tỉnh phương án sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực xây dựng theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung quản lý theo mô hình khu vực, chuyên ngành...

Hưng Yên trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư Singapore

Hưng Yên trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư Singapore

Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp, nhiều nhà đầu tư Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, dược phẩm và logistics cũng liên tục mở rộng hoạt động tại Hưng Yên, coi đây là một trong những điểm đến đầu tư tiềm năng hàng đầu khu vực miền Bắc...

Huế đầu tư cải tạo 69 chợ, xây mới 17 chợ giai đoạn 2026-2030

Huế đầu tư cải tạo 69 chợ, xây mới 17 chợ giai đoạn 2026-2030

Ngày 20/10/2025, UBND Thành phố Huế cho biết Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương đã ký ban hành Kế hoạch số 425/KH-UBND về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026–2030...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan

Tiêu điểm

2

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Tiêu điểm

4

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Dân sinh

5

Phân định thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động lập pháp

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy