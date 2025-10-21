Thứ Tư, 22/10/2025

Tập đoàn T&T đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng vào các dự án trọng điểm tại Quảng Trị

Thiên Anh

21/10/2025, 15:29

Chiều 20/10, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Tập đoàn T&T nhằm rà soát tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: trường Nhật
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: trường Nhật

Lãnh đạo tỉnh khẳng định tinh thần đồng hành, yêu cầu các sở ngành tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, trong khi nhà đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành đúng kế hoạch.

Theo báo cáo, Tập đoàn T&T đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Quảng Trị. Dự án Khu dịch vụ du lịch Gio Hải có quy mô 13,45 ha, tổng vốn đầu tư 3.690 tỉ đồng, đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, đang thi công hạ tầng kỹ thuật và công trình thấp tầng, dự kiến đưa vào khai thác quý I/2026. Nhà đầu tư cam kết huy động thêm nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong quý IV/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trường Nhật
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trường Nhật

Dự án điện LNG Hải Lăng giai đoạn 1 có công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư 53.667 tỉ đồng, đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng mua bán điện, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Tỉnh dự kiến tổ chức phiên họp riêng vào tháng 11 để tháo gỡ khó khăn trong công tác tái định cư tại xã Mỹ Thủy. Tập đoàn T&T khẳng định đây là dự án chiến lược, sẽ tập trung tối đa để vận hành tổ máy 1 vào quý II/2027 và tổ máy 2 vào quý IV/2027.

Dự án đường dây 220 kV đấu nối nhà máy điện gió Savan 1 có tiến độ đạt 90% phần lắp dựng cột, chuẩn bị kéo dây dẫn, dự kiến hoàn thành quý IV/2025. Dự án Khu di tích lịch sử Chiến khu Ba Lòng với tổng vốn 12,5 tỉ đồng đã có mặt bằng sạch, đủ điều kiện đầu tư.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T báo cáo, đề xuất các dự án tại cuộc họp. Ảnh: Trường Nhật
Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T báo cáo, đề xuất các dự án tại cuộc họp. Ảnh: Trường Nhật

Hai dự án lớn đang hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư gồm Khu đô thị phía Đông TP Đông Hà có vốn dự kiến 10.000 tỉ đồng và Khu đô thị phức hợp – nghỉ dưỡng – sân golf Cam Lộ có vốn 20.000 tỉ đồng. Ngoài ra, dự án Tổ hợp công nghiệp hàng không – logistics – thương mại – dịch vụ và đô thị sân bay đang được điều chỉnh quy hoạch, trong khi dự án Cảng Hàng không Quảng Trị được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác ngày 30.4.2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận cuộc họp. Ảnh: Trường Nhật
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận cuộc họp. Ảnh: Trường Nhật

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư, yêu cầu các sở, ngành phối hợp xử lý nhanh các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Ông Hoàng Nam chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà (nay là phường Nam Đông Hà) và sân Golf Cam Lộ trong tháng 10 này, giao Sở Tài chính hoàn thành hồ sơ thẩm định. Yêu cầu Tập đoàn T&T sớm có văn bản đề xuất để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với Tổ Công nghiệp Hàng không - Logistics - Dịch vụ - Thương mại và đô thị sân bay…

Tập đoàn T&T khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại địa phương, coi Quảng Trị là khu vực trọng điểm chiến lược trong định hướng phát triển các lĩnh vực năng lượng, du lịch, logistics và hạ tầng đô thị.

Từ khóa:

dự án đầu tư du lịch hạ tầng năng lượng quảng trị Tập đoàn T&T

