Tập đoàn T&T đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng vào các dự án trọng điểm tại Quảng Trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Thiên Anh
21/10/2025, 15:29
Chiều 20/10, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Tập đoàn T&T nhằm rà soát tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng.
Lãnh đạo tỉnh khẳng định tinh thần đồng hành, yêu cầu các sở ngành tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, trong khi nhà đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành đúng kế hoạch.
Theo báo cáo, Tập đoàn T&T đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Quảng Trị. Dự án Khu dịch vụ du lịch Gio Hải có quy mô 13,45 ha, tổng vốn đầu tư 3.690 tỉ đồng, đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, đang thi công hạ tầng kỹ thuật và công trình thấp tầng, dự kiến đưa vào khai thác quý I/2026. Nhà đầu tư cam kết huy động thêm nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong quý IV/2026.
Dự án điện LNG Hải Lăng giai đoạn 1 có công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư 53.667 tỉ đồng, đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng mua bán điện, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Tỉnh dự kiến tổ chức phiên họp riêng vào tháng 11 để tháo gỡ khó khăn trong công tác tái định cư tại xã Mỹ Thủy. Tập đoàn T&T khẳng định đây là dự án chiến lược, sẽ tập trung tối đa để vận hành tổ máy 1 vào quý II/2027 và tổ máy 2 vào quý IV/2027.
Dự án đường dây 220 kV đấu nối nhà máy điện gió Savan 1 có tiến độ đạt 90% phần lắp dựng cột, chuẩn bị kéo dây dẫn, dự kiến hoàn thành quý IV/2025. Dự án Khu di tích lịch sử Chiến khu Ba Lòng với tổng vốn 12,5 tỉ đồng đã có mặt bằng sạch, đủ điều kiện đầu tư.
Hai dự án lớn đang hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư gồm Khu đô thị phía Đông TP Đông Hà có vốn dự kiến 10.000 tỉ đồng và Khu đô thị phức hợp – nghỉ dưỡng – sân golf Cam Lộ có vốn 20.000 tỉ đồng. Ngoài ra, dự án Tổ hợp công nghiệp hàng không – logistics – thương mại – dịch vụ và đô thị sân bay đang được điều chỉnh quy hoạch, trong khi dự án Cảng Hàng không Quảng Trị được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác ngày 30.4.2026.
Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư, yêu cầu các sở, ngành phối hợp xử lý nhanh các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Ông Hoàng Nam chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà (nay là phường Nam Đông Hà) và sân Golf Cam Lộ trong tháng 10 này, giao Sở Tài chính hoàn thành hồ sơ thẩm định. Yêu cầu Tập đoàn T&T sớm có văn bản đề xuất để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với Tổ Công nghiệp Hàng không - Logistics - Dịch vụ - Thương mại và đô thị sân bay…
Tập đoàn T&T khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại địa phương, coi Quảng Trị là khu vực trọng điểm chiến lược trong định hướng phát triển các lĩnh vực năng lượng, du lịch, logistics và hạ tầng đô thị.
08:29, 21/10/2025
Nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt trong đầu tư, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa nguồn lực công và tư nhân để thúc đẩy các động lực tăng trưởng…
Trưa 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) đang thăm và làm việc tại Việt Nam...
Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã trình UBND tỉnh phương án sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực xây dựng theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung quản lý theo mô hình khu vực, chuyên ngành...
Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp, nhiều nhà đầu tư Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, dược phẩm và logistics cũng liên tục mở rộng hoạt động tại Hưng Yên, coi đây là một trong những điểm đến đầu tư tiềm năng hàng đầu khu vực miền Bắc...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: