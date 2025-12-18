Tăng trưởng nông nghiệp vượt mục tiêu

Ngày 17/12/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung chủ trì cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021–2025 theo Quyết định số 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo, thực hiện Quyết định số 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đạt 9/13 chỉ tiêu về phát triển, tăng trưởng ngành nông nghiệp, tổng kim ngạch nông, lâm, thủy sản liên tục đạt kỷ lục.

Trong đó, tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp vượt chỉ tiêu 2,5–3%/năm; năm 2022 đạt 3,70% và năm 2025 ước tăng khoảng 4%. Giai đoạn 2021- 2025, tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 10,5%, vượt mục tiêu đề ra.

Theo báo cáo của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai theo ba trục sản phẩm: sản phẩm quốc gia, cấp tỉnh và đặc sản địa phương. Ngành chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp, từng bước chuyển từ sản xuất đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị, gắn với thị trường, chế biến, dịch vụ và bảo vệ môi trường.

Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh theo hướng hiệu quả hơn, ưu tiên các ngành hàng và sản phẩm có dư địa phát triển lớn, giá trị gia tăng cao. Nhiều vùng sản xuất nông sản tập trung theo lợi thế vùng, miền đã hình thành, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và theo nhu cầu thị trường, như vùng rừng sản xuất nguyên liệu cho chế biến gỗ, vùng cây ăn quả và rau theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP.

Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, từng bước hình thành nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững. Đối với giai đoạn 2026–2030, kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp được định hướng theo phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững, hiện đại; gắn với khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; phát triển nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Trung cho biết đây là lần thứ ba chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tổ chức tổng kết. Việc đánh giá giai đoạn 2021-2025 cần phản ánh sát thực tiễn, làm rõ những kết quả nổi bật, những điểm mới trong tư duy và cách làm so với các giai đoạn trước. Trên cơ sở đó, khi xây dựng và ban hành kế hoạch giai đoạn tiếp theo, cần bổ sung các hướng dẫn cụ thể nhằm bảo đảm sự thống nhất và hiệu quả trong tổ chức thực hiện giữa các đơn vị chuyên ngành và địa phương.

Đối với giai đoạn 2026 - 2030, trong bối cảnh xuất hiện nhiều xu thế phát triển mới như giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn cùng những thay đổi trong hệ thống quản lý, việc xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần được tiếp cận theo hướng lồng ghép, tăng cường phối hợp và có giải pháp huy động nguồn lực phù hợp.

Theo đó, định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn tới sẽ tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững, hiện đại; gắn chặt với khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời kết hợp hài hòa giữa phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.