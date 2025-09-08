Tổng thống Trump sẵn sàng áp trừng phạt "giai đoạn hai" với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 cho biết ông đã sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt giai đoạn hai vối với Nga trong bối cảnh đàm phán hòa bình ở Ukraine chưa có nhiều tiến triển...

Tại một sự kiện tại Nhà Trắng, khi được hỏi đã sẵn sàng chuyển sang “giai đoạn hai” trừng phạt Nga hay chưa, ông Trump khẳng định: “Tôi sẵn sàng rồi” nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo các nhà phân tích, phát biểu này cho thấy chính quyền ông Trump có thể sẽ sớm đưa ra trừng phạt mới đối với Moscow hoặc với các quốc gia nhập khẩu năng lượng của Nga. Trước đó, ông nhiều lần dọa sẽ áp thêm trừng phạt nhưng vẫn trì hoãn việc này để dành thêm thời gian cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Thời gian qua, ông Trump tỏ ra thất vọng khi chưa thể chấm dứt giao tranh ở Ukraine dù ban đầu ông khẳng định có thể nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ngay khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.

Hôm thứ Tư tuần trước, Tổng thống Mỹ nhắc lại các biện pháp trừng phạt đã áp đặt với Moscow, bao gồm thuế quan trừng phạt nhằm vào hàng hóa Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga. Trong khi các nước phương Tây giảm mua năng lượng Nga để phản ứng với cuộc chiến ở Ukraine, Ấn Độ trở thành một trong những nước nhập khẩu dầu Nga nhiều nhất.

“Việc này sẽ khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỷ USD. Vậy mà có người bảo không mang lại hiệu quả gì? Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu giai đoạn trừng phạt thứ hai và thứ ba đâu”, ông Trump phát biểu.

Ngày 7/9, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ và Liên minh châu Âu(EU) có thể sẽ áp đặt “thuế quan thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu Nga” nhằm gây áp lực cho nền kinh tế Nga và buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin vào bàn đàm phán.

“Chúng tôi đang chuẩn bị gia tăng áp lực với Nga và cần các đối tác châu Âu cùng tham gia”, ông Bessent phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin NBC News.

Cũng trong ngày 7/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bày tỏ sự hoan nghênh các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia vẫn đang giao thương với Moscow.

“Tôi biết ơn tất cả các đối tác, nhưng một vài trong số họ vẫn tiếp tục mua dầu và khí đốt của Nga và điều này thật bất công… Tôi cho rằng ý tưởng áp thuế quan đối với các quốc gia vẫn đang tiếp tục giao thương với Nga là một ý tưởng tuyệt vời”, ông Zelenskiy nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh ABC.

Ngoài Ấn Độ, Trung Quốc cũng là nước nhập khẩu năng lượng Nga hàng đầu. Hiện tại, Mỹ chưa áp đặt thuế quan trừng phạt với hàng Trung Quốc liên quan tới vấn đề này do hai bên vẫn đang xúc tiến đàm phán thương mại. Tuy nhiên, tháng trước, ông Trump nói rằng sẽ sớm áp đặt thuế quan này với Trung Quốc.

Nhiều tháng qua, ông Trump đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột ở Ukraine nhưng chưa thành công. Tháng trước, ông đã gặp ông Putin tại Alaska và ngay sau đó tiếp ông Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, triển vọng hòa bình ở Ukraine vẫn còn mờ mịt khi giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra quyết liệt trong những tuần qua.