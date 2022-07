Tập đoàn Tân Long và FPT ký kết hợp tác chiến lược chuyển đổi số toàn diện

Được thành lập từ năm 2000, Tập đoàn Tân Long hiện là thương hiệu uy tín, giữ vị thế hàng đầu trên thị trường nông sản. Trải qua chặng đường hơn 20 năm không ngừng hoàn thiện và phát triển, Tân Long luôn mang theo niềm tin và khát vọng nâng cao thương hiệu nông nghiệp Quốc gia.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tập đoàn Tân Long hiểu rõ chuyển đổi số với quy mô tổng thể và toàn diện chính là con đường tối ưu nhất giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Theo đó, Tân Long đã quyết định đồng hành cùng FPT - Tập đoàn công nghệ hàng đầu với bề dày kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều dự án chuyển đổi số thành công với các đối tác, doanh nghiệp lớn trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực. Dựa trên năng lực công nghệ lõi, đặc biệt là các công nghệ AI, Cloud, Big Data, RPA; các giải pháp công nghệ chuyên sâu…; FPT sẽ tư vấn, triển khai chuyển đổi số cho Tân Long trên quy mô toàn Tập đoàn trên các mảng hoạt động gồm: Cung ứng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi, sản xuất - kinh doanh gạo, xuất khẩu - nhập khẩu gạo, sản xuất cơ khí công nghệ cao.

Trong giai đoạn đầu tiên, dựa trên các bài toán trọng điểm và mức độ sẵn sàng của Tân Long, FPT tư vấn cho Tân Long tập trung triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP SAP cho Siba Food và hệ thống quản lý nguồn nhân lực FPT.iHRP. Các giải pháp do đơn vị thành viên của FPT là Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) thực hiện, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, mở rộng quy mô nhân sự, quy mô sản xuất của Tân Long, giúp Tập đoàn hiện thực tầm nhìn “Tỏa sáng cùng nông nghiệp Việt”. Theo đó, bằng sự am hiểu giải pháp lõi của SAP và kinh nghiệm thấu hiểu đặc thù kinh doanh trong nhiều ngành nghề, FPT IS đã triển khai thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP SAP cho hàng trăm doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, thương mại điện tử, bất động sản...

Bên cạnh đó, giải pháp quản lý nguồn nhân lực FPT.iHRP cũng được tin tưởng ứng dụng bởi hơn 200 doanh nghiệp lớn, với 300,000 người sử dụng, ghi nhận 99% hài lòng, giúp thay đổi phương thức quản trị nhân sự dựa trên giải pháp số và đặc biệt đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nhân sự tai Việt Nam. Đây sẽ là các hệ thống nền tảng giúp Tân Long củng cố các sức mạnh sẵn có, từ đó tiến tới triển khai các giải pháp toàn diện và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Long.

Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT Tân Long Group chia sẻ: “Tân Long tập trung phát triển nông nghiệp, với khát vọng mang tới những sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng Việt Nam, cũng như khách hàng trên toàn cầu. Trong quá trình không ngừng mở rộng và phát triển, chúng tôi cần một đối tác đồng hành, một Tập đoàn mạnh về công nghệ thông tin như FPT để chuyển đổi số, nâng cao quản trị và phát triển tốt nhất. Tân Long và FPT sẽ giữ tinh thần làm việc quyết liệt và nỗ lực để các dự án đạt kết quả tốt nhất”.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho biết: “Tân Long và FPT có nhiều mối gắn kết. Thứ nhất, hợp tác với Tân Long giúp FPT có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho lĩnh vực nông nghiệp - một lĩnh vực rất quan trọng với Việt Nam, phục vụ sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Thứ hai, Tân Long có mong muốn vươn tầm thế giới, cần một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, đó chính là công nghệ thông tin. Trong khi đó, mục tiêu của FPT là vươn lên nằm trong TOP 50 công ty cung cấp dịch vụ chuyển đổi số toàn cầu. Cả 2 cùng có khát vọng lớn, trở thành những doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có vị thế toàn cầu Đây sẽ là tiền đề cho sự hợp tác bền vững của Tân Long và FPT”.

Việc sớm chuyển đổi số toàn diện sẽ giúp Tập đoàn Tân Long tạo sức bật thay đổi diện mạo, đảm bảo tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp. Đồng hành cùng Tập đoàn Tân Long, FPT tự tin làm chủ bài toán chuyển đổi số ngành nông nghiệp, cam kết cùng Tập đoàn Tân Long tạo ra chuẩn mực chuyển đổi số toàn diện cho ngành nông nghiệp. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò doanh nghiệp Việt trong sứ mệnh phát triển kinh tế - xã hội đất nước.