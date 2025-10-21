TP.Hồ Chí Minh thẩm định giá 3 khu đất dự kiến chi trả cho nhà đầu tư dự án BT chống ngập do triều cường

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
TP.Hồ Chí Minh đang tiến hành thẩm định giá 3 khu đất dự kiến chi trả cho chủ đầu tư dự án BT giải quyết ngập do triều cường tại TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 1, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy tháo gỡ cho dự án sau nhiều năm đình trệ...
Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Hồ Chí Minh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn 3 gói thầu thẩm định giá là 3 khu đất mà Thành phố dự kiến chi trả cho chủ đầu tư dự án BT chống ngập do triều cường nói trên.
Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài sản Toàn Cầu. Ba khu đất thẩm định gồm: Khu đất tại số 232 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long, TP. Thủ Đức cũ), khu đất tại Lô C8A khu A khu đô thị mới Nam Sài Gòn (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ) và khu đất tại số 762 đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh cũ (nay là phường Bình Quới).
Dự kiến, chậm nhất đến cuối tháng 2/2026, toàn bộ 3 lô đất nói trên sẽ có kết quả thẩm định giá, làm căn cứ để Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan xử lý thủ tục thanh toán cho nhà đầu tư là Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 (thuộc Trungnam Group).
Trước đó, nhà đầu tư đã có văn bản gửi UBND TP.Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan kiến nghị bổ sung quỹ đất thanh toán vào phụ lục hợp đồng BT, đồng thời cam kết hoàn thành dự án cuối năm 2026 nếu các thủ tục pháp lý hoàn tất trong tháng 10 năm nay. Cụ thể, doanh nghiệp đề nghị giữ 5 trong 7 khu đất đã được xác định từ hợp đồng BT ký năm 2016, gồm: Khu C8A - khu A, khu đô thị Nam Thành phố (phường Tân Mỹ), diện tích 5.500 m2; khu đất 232 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long), diện tích 17.575 m2; khu đất 762 Bình Quới (phường Bình Quới), diện tích 4.298 m2; khu Trung tâm Hạt nhân, phường Phước Long, diện tích 4,2 ha; khu đất 290 Đào Trí (phường Phú Thuận), diện tích 3,3 ha. Việc bổ sung các khu đất này, theo doanh nghiệp, là điều kiện tiên quyết để dự án có thể khởi động trở lại, hoàn thiện các hạng mục dang dở và đưa vào vận hành.
Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.Hồ Chí Minh có xét tới biến đổi khí hậu”, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, thuộc quy hoạch thủy lợi chống ngập úng ở TP.Hồ Chí Minh. Dự án thuộc chương trình QH-1547 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TP.Hồ Chí Minh, được đầu tư theo phương thức hợp đồng BT và do Trung Nam Group là nhà đầu tư, kinh phí do TP.Hồ Chí Minh trả (tiền mặt và đổi đất), với tiến độ thực hiện dự kiến ban đầu là 36 tháng (6/2016 - 4/2018).
Công trình có tất cả 9 hạng mục, trong đó có 6 cống và một công trình đê kè ven sông Sài Gòn dài gần 8 km. Đến thời điểm công trình dừng thi công (tháng 11/2020), tiến độ hoàn thành các cống như sau: Cống Bến Nghé đạt 97%, cống Tân Thuận đạt 93%, cống Phú Xuân 90%, cống Mương Chuối 93%, cống Cây Khô 85%, cống Phú Định 88% và công trình đê kè - cầu kinh Bà Bướm (85 - 92%). Nguyên nhân dừng thi công do dự án gặp nhiều khó khăn về vốn và pháp lý. Ngày 01/4/2021, Chính phủ có Nghị quyết số 40/NQ-CP về việc tiếp tục triển khai dự án, cho phép tiếp tục triển khai dự án theo kiến nghị của UBND TP.Hồ Chí Minh.
Cuối tháng 8 vừa qua, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Nghị quyết 212/NQ-CP ngày 21/7/2025 của Chính phủ, liên quan đến dự án này nhằm gấp rút đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, đưa dự án sớm về đích.
Cụ thể, Tổ công tác có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án, từ công tác thương thảo, đàm phán với nhà đầu tư, thanh toán hợp đồng BT, rà soát tổng mức đầu tư, đến giai đoạn hoàn thành công trình và đưa vào khai thác. Tổ cũng có nhiệm vụ giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; được quyền triệu tập thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương để họp, yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu, báo cáo khi cần thiết. Với những nội dung vượt thẩm quyền, tổ sẽ tham mưu, đề xuất UBND TP.Hồ Chí Minh và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
