TCB dự chi hơn 7.086 tỷ trả cổ tức bằng tiền năm 2024

Nguồn chi trả được trích từ lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 1/10/2025; ngày thanh toán cổ tức là ngày 22/10/2025.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (mã TCB-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, TCB thông báo thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 10% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng/cổ phiếu). Với hơn 7,086 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Techcombank chi trả cổ tức dự kiến hơn 7.086 tỷ đồng.

Được biết, TCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2025 đạt 7.898 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt gần 15.135 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng tài sản của TCB vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm;Dư nợ cho vay khách hàng của Techcombank tăng 12,44% lên hơn 710 nghìn tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng 2,19% lên hơn 545.000 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu) tăng mạnh 22,73%, đạt hơn 172.000 tỷ đồng.

Qua đó, VCSC hạ khuyến nghị từ "mua" xuống "khả quan" nhưng điều chỉnh tăng 16,6% giá mục tiêu của cổ phiếu TCB lên mức 40.800 đồng/cổ phiếu, khi giá cổ phiếu đã tăng 36,8% trong vòng 3 tháng qua.

VCSC cho biết mức tăng của giá mục tiêu chủ yếu đến từ mức tăng của giả định P/B mục tiêu và mức giảm của giả định chi phí vốn chủ sở hữu sau khi cập nhật hệ số beta.

Theo VCSC, hiện cổ phiếu của ngân hàng đang giao dịch ở mức P/B trượt 1,69 lần, cao hơn 0,75 độ lệch chuẩn so với mức trung bình 5 năm là 1,36 lần.

VCSC cũng cho biết rủi ro đối với TCB là NIM thấp hơn dự kiến, tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến và yếu tố hỗ trợ đối với cổ phiếu này là phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

Chốt phiên ngày 16/9, giá cổ phiếu TCB tăng 0,90% lên 39.350 đồng/cổ phiếu.