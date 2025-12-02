Techcombank: Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam ba năm liên tiếp

Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của ngành tài chính – ngân hàng khi ba năm liên tiếp được The Digital Banker vinh danh là “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam” cùng các giải thưởng uy tín “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Sáng kiến phân tích dữ liệu tốt nhất” trong khuôn khổ lễ trao giải Global Retail Banking Innovation Awards 2025.

Những giải thưởng này không chỉ phản ánh năng lực công nghệ vượt trội của Techcombank mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược cùng năng lực dẫn dắt hành trình chuyển đổi số của ngân hàng.

Techcombank ba năm liên tiếp được The Digital Banker vinh danh “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam”.

Global Retail Banking Innovation Awards là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực, được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia độc lập đến từ PwC, EY, Forrester, Mercer và các tổ chức tài chính quốc tế. Việc liên tục được vinh danh tại giải thưởng này thể hiện sự kiên định của Techcombank trong chiến lược chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm đột phá và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Techcombank khi liên tục giới thiệu các sản phẩm, nền tảng và trải nghiệm mới, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số. Khởi đầu nổi bật là Sinh Lời Tự Động 2.0, phiên bản nâng cấp của giải pháp đã từng được tin dùng rộng rãi cho phép tối ưu dòng tiền nhàn rỗi theo thời gian thực. Nhờ khả năng “vận hành thông minh”, Sinh Lời Tự Động 2.0 đã nhanh chóng trở thành một trong những giải pháp thu hút nhất thị trường, phản ánh nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về các giải pháp tài chính linh hoạt, hiệu quả và thuận tiện.

Một dấu ấn khác của Techcombank là sự phát triển mạnh mẽ của chương trình điểm thưởng Techcombank Rewards, nay đã trở thành một trong những hệ sinh thái khách hàng trung thành lớn nhất Việt Nam với hơn 10 triệu thành viên và mạng lưới ưu đãi lên đến 19.000 điểm. Từ mua sắm, du lịch đến dịch vụ đời sống, khách hàng có thể nhanh chóng chuyển đổi điểm hoặc tận hưởng ưu đãi trực tiếp, tạo nên một trải nghiệm liền mạch và gia tăng giá trị vượt trội.

Đại diện Techombank nhận giải “Sáng kiến phân tích dữ liệu tốt nhất”.

Năm 2025 cũng chứng kiến sự trưởng thành của hệ sinh thái Friend Banking và Family Banking - hai giải pháp được thiết kế để hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính nhóm. Từ việc quản lý chi tiêu chung đến tận hưởng ưu đãi tập thể, cũng như đồng hành cùng nhau đạt những mục tiêu tài chính, Friend & Family Banking tạo ra một mô hình quản lý tài chính hiện đại, phù hợp xu hướng sống kết nối của các nhóm bạn trẻ, gia đình trẻ và cộng đồng sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Song song với đổi mới sản phẩm, Techcombank tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng tầm dịch vụ và trải nghiệm khách hàng theo hướng ngày càng cá nhân hóa trên quy mô lớn. “Bộ não dữ liệu” của Techcombank hiện có khả năng thu thập và tổ chức tới 8 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày, với gần 8.000 đặc điểm cho mỗi khách hàng. Năng lực phân tích vượt trội này giúp Techcombank xây dựng những mô hình thẩm định khoản vay hiệu quả hơn, rút ngắn đáng kể thời gian phê duyệt. Nếu trước đây khách hàng mới có thể phải chờ đến sáu tháng, thì nay nhiều khoản vay được phê duyệt chỉ trong vài ngày. Điều này không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng mà còn nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ.

Trong riêng năm 2024, Techcombank đã gửi hơn 1,2 tỷ thông điệp cá nhân hoá tới khách hàng thông qua ứng dụng di động và các kênh số khác. Con số ấn tượng này phản ánh khả năng vận hành dữ liệu ở quy mô cực lớn, đồng thời khẳng định định hướng phát triển trải nghiệm khách hàng số vượt trội, dựa trên hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và hành vi của từng cá nhân.

Techcombank cũng tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng bứt phá trên kênh số, với hơn 90% giao dịch của khách hàng diễn ra trên nền tảng số, đạt gần 9 triệu tỷ đồng chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025. Đây là một trong những tỷ lệ số hoá giao dịch cao nhất thị trường, khẳng định sức mạnh của Techcombank Mobile và trải nghiệm vượt trội mà ngân hàng mang đến cho khách hàng.

Sự bùng nổ giao dịch trên kênh số không chỉ thể hiện sự tin tưởng của người dùng, mà còn phản ánh chiến lược đầu tư nhất quán của Techcombank vào hạ tầng công nghệ, bảo mật, khả năng mở rộng và thiết kế trải nghiệm người dùng. Điều này giúp khách hàng giao dịch nhanh hơn, an toàn hơn, mọi lúc – mọi nơi, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để ngân hàng triển khai các sáng kiến cá nhân hoá ở quy mô lớn.

Một trong những chiến lược được Techcombank ưu tiên đầu tư đẩy mạnh trong những năm gần đây là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cá nhân hoá trải nghiệm và sản phẩm – từ giao diện, nội dung đến sản phẩm cùng các chương trình ưu đãi nhằm tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn ‘Khách hàng là trọng tâm’. Với năng lực phân tích dữ liệu tiên tiến và hệ thống AI mạnh mẽ, ngân hàng đang tiến gần hơn tới mô hình “Segment-of-One”, nơi mỗi khách hàng được phục vụ theo một hành trình riêng, với sản phẩm phù hợp nhất, đúng thời điểm nhất. Đây là xu hướng đang được các ngân hàng hàng đầu thế giới theo đuổi và Techcombank đang là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam.