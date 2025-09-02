Tết độc lập nơi vùng lũ: Ấm áp nghĩa tình trong ngày hội non sông

Trong khi nhiều bản làng vùng cao Thanh Hóa vẫn còn ngổn ngang sau bão số 5, món quà Tết Độc lập của Đảng và Nhà nước được trao đến từng hộ dân đã mang lại niềm vui, sự động viên kịp thời, giúp bà con vững lòng hơn giữa khó khăn, hoạn nạn.

Sáng 1/9, khi sương mù còn bao phủ các sườn núi ở xã Trung Lý, từng tốp người dân đã có mặt rất sớm tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Nhiều người đi bộ hàng cây số từ bản xa, có người lặn lội đường lầy lội sau những trận mưa lớn, nhưng tất cả đều chung niềm háo hức. Bà con biết hôm nay, mình sẽ được nhận món quà Tết Độc lập đầu tiên do Nhà nước trao tặng, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không khí tại sân Ủy ban nhân dân xã Trung Lý rộn ràng như một ngày hội. Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả bão số 5 vẫn còn ngổn ngang, chính quyền xã đã nhanh chóng thành lập 6 tổ chi trả quà tặng. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã phối hợp cùng các ban, ngành đi đến từng thôn, bản để bảo đảm mọi hộ dân đều nhận được phần quà ý nghĩa.

Toàn bộ người dân trên địa bàn xã Trung Lý đã nhận được quà Tết Độc lập

“Dù nhiều nhà vừa bị tốc mái, ruộng nương còn ngập úng, nhưng khi cầm gói quà này, tôi thấy như có thêm niềm tin sau giông bão. Đảng, Nhà nước không quên chúng tôi,” một người dân chia sẻ.

Chỉ trong ngày 1/9, 100% hộ dân Trung Lý đã nhận đủ quà. Tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt xúc động khiến không khí ngày Tết Độc lập càng thêm ấm áp giữa vùng cao biên giới.

Nếu Trung Lý vui tươi thì Yên Nhân – một xã vùng sâu khác của Thanh Hóa lại phủ đầy dấu vết khốc liệt sau bão lũ. Đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất: mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất đá, nhiều thôn bản bị cô lập, hàng trăm hộ dân mất nhà cửa.

Trong bối cảnh ấy, quyết định của Chính phủ tặng quà nhân dịp Quốc khánh trị giá 100.000 đồng/người đến toàn dân thực sự là nguồn động viên kịp thời. Đến trưa 1/9, xã Yên Nhân đã kịp phát quà trực tiếp cho ba bản bị thiệt hại nặng nhất là Mỏ, Lửa và Na Nghịu.

Ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Nhân, cho biết địa phương đã thành lập 6 tổ công tác, bám sát từng thôn để trao quà tận tay người dân, đặc biệt ưu tiên các hộ bị lũ cuốn trôi nhà cửa. “Đến 15 giờ chiều, hơn 4.300 hộ dân đã nhận được quà. Bà con rất phấn khởi vì lần đầu tiên Nhà nước tặng quà trong ngày Tết Độc lập,” ông Thuận chia sẻ.

Chị Hà Thị Thúy ở bản Chiềng xúc động nói: “Nhà tôi bị sạt lở, đồ đạc trôi hết, mấy hôm nay cả gia đình phải ngủ nhờ ở nhà văn hóa. Hôm nay nhận quà của Nhà nước, tôi thấy ấm lòng lắm. Không chỉ là tiền, mà là sự quan tâm để chúng tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn.”

Cấp phát quà Tết Độc lập cho người dân xã Yên Nhân

Những ánh mắt rạng rỡ của người dân Yên Nhân, dù phía sau vẫn còn ngổn ngang đất đá, đã trở thành hình ảnh khó quên trong ngày hội non sông năm nay.

Khác với Trung Lý hay Yên Nhân, xã Bát Mọt vẫn còn đang oằn mình chống chọi với tình trạng sạt lở. Những con đường liên thôn bị chia cắt, nhiều nơi vẫn chưa thể tiếp cận. Toàn xã hiện có hơn 20 điểm sạt lở, ba thôn bị cô lập hoàn toàn.

Trong điều kiện đó, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an đã lựa chọn giải pháp tạm thời: hướng dẫn người dân đăng ký nhận quà qua ứng dụng VNeID, đồng thời cam kết sẽ tổ chức cấp phát trực tiếp ngay khi giao thông trở lại bình thường.

“Quà của Đảng, Nhà nước chắc chắn đến được với bà con, dù muộn một chút. Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để khắc phục thiên tai, mở đường và đưa Tết Độc lập đến tận tay từng người dân,” một cán bộ Công an xã Bát Mọt cho biết. Những lời hứa ấy, trong bối cảnh đất đá còn vùi lấp nhiều đoạn đường, chính là niềm tin để bà con nơi vùng cao thêm vững vàng.

Công an xã Bát Mọt giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão.

Ở khắp các xã vùng cao Thanh Hóa, hình ảnh quen thuộc những ngày này là màu áo xanh của Công an cơ sở. Họ là những người đã gác lại niềm vui đoàn viên cùng gia đình để lặn lội mưa nắng, băng qua những con đường sạt lở, trao tận tay bà con món quà Tết Độc lập.

Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, những phần quà còn là lời động viên tinh thần, khẳng định rằng Nhà nước luôn đồng hành cùng người dân, nhất là trong lúc gian khó. Trong những gương mặt lam lũ, khắc khổ sau thiên tai, ánh lên niềm vui mới, niềm tin mới, để ngày Tết Độc lập thêm ý nghĩa.

Năm nay, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ gắn với niềm tự hào lịch sử mà còn trở thành minh chứng về tình đoàn kết, sự sẻ chia. Ở những bản làng còn đang khắc phục hậu quả bão lũ, Tết Độc lập đã hiện diện bằng những món quà ấm áp, bằng tấm lòng của những người lính Công an nhân dân “vì Nhân dân phục vụ”.

Những nụ cười rạng rỡ ở Trung Lý, Yên Nhân hay Bát Mọt chính là minh chứng rõ nét: dù thiên tai có tàn phá, tình người, niềm tin và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước vẫn là điểm tựa để bà con vùng cao vững bước.