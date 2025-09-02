Tết độc lập nơi vùng lũ: Ấm áp nghĩa tình trong ngày hội non sông
Nguyễn Thuấn
02/09/2025, 06:00
Trong khi nhiều bản làng vùng cao Thanh Hóa vẫn còn ngổn ngang sau bão số 5, món quà Tết Độc lập của Đảng và Nhà nước được trao đến từng hộ dân đã mang lại niềm vui, sự động viên kịp thời, giúp bà con vững lòng hơn giữa khó khăn, hoạn nạn.
Sáng 1/9, khi sương mù còn bao phủ
các sườn núi ở xã Trung Lý, từng tốp người dân đã có mặt rất sớm tại trụ sở Ủy
ban nhân dân xã. Nhiều người đi bộ hàng cây số từ bản xa, có người lặn lội đường
lầy lội sau những trận mưa lớn, nhưng tất cả đều chung niềm háo hức. Bà con biết
hôm nay, mình sẽ được nhận món quà Tết Độc lập đầu tiên do Nhà nước trao tặng,
đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không khí tại sân Ủy ban nhân dân
xã Trung Lý rộn ràng như một ngày hội. Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả bão
số 5 vẫn còn ngổn ngang, chính quyền xã đã nhanh chóng thành lập 6 tổ chi trả
quà tặng. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã phối hợp cùng các ban, ngành đi đến từng
thôn, bản để bảo đảm mọi hộ dân đều nhận được phần quà ý nghĩa.
“Dù nhiều nhà vừa bị tốc mái, ruộng
nương còn ngập úng, nhưng khi cầm gói quà này, tôi thấy như có thêm niềm tin
sau giông bão. Đảng, Nhà nước không quên chúng tôi,” một người dân chia sẻ.
Chỉ trong ngày 1/9, 100% hộ dân
Trung Lý đã nhận đủ quà. Tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt xúc động khiến
không khí ngày Tết Độc lập càng thêm ấm áp giữa vùng cao biên giới.
Nếu Trung Lý vui tươi thì Yên Nhân – một xã vùng sâu khác của Thanh Hóa lại phủ đầy dấu vết khốc liệt sau bão lũ. Đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất: mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất đá, nhiều thôn bản bị cô lập, hàng trăm hộ dân mất nhà cửa.
Trong bối cảnh ấy, quyết định của
Chính phủ tặng quà nhân dịp Quốc khánh trị giá 100.000 đồng/người đến toàn dân
thực sự là nguồn động viên kịp thời. Đến trưa 1/9, xã Yên Nhân đã kịp phát quà
trực tiếp cho ba bản bị thiệt hại nặng nhất là Mỏ, Lửa và Na Nghịu.
Ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Nhân, cho biết địa phương đã thành lập 6 tổ công tác, bám sát từng thôn để trao quà tận tay người dân, đặc biệt ưu tiên các hộ bị lũ cuốn trôi nhà cửa. “Đến 15 giờ chiều, hơn 4.300 hộ dân đã nhận được quà. Bà con rất phấn khởi vì lần đầu tiên Nhà nước tặng quà trong ngày Tết Độc lập,” ông Thuận chia sẻ.
Chị Hà Thị Thúy ở bản Chiềng xúc
động nói: “Nhà tôi bị sạt lở, đồ đạc trôi hết, mấy hôm nay cả gia đình phải ngủ
nhờ ở nhà văn hóa. Hôm nay nhận quà của Nhà nước, tôi thấy ấm lòng lắm. Không
chỉ là tiền, mà là sự quan tâm để chúng tôi có thêm nghị lực vượt qua khó
khăn.”
Những ánh mắt rạng rỡ của người
dân Yên Nhân, dù phía sau vẫn còn ngổn ngang đất đá, đã trở thành hình ảnh khó
quên trong ngày hội non sông năm nay.
Khác với Trung Lý hay Yên Nhân,
xã Bát Mọt vẫn còn đang oằn mình chống chọi với tình trạng sạt lở. Những con đường
liên thôn bị chia cắt, nhiều nơi vẫn chưa thể tiếp cận. Toàn xã hiện có hơn 20
điểm sạt lở, ba thôn bị cô lập hoàn toàn.
Trong điều kiện đó, chính quyền địa
phương cùng lực lượng Công an đã lựa chọn giải pháp tạm thời: hướng dẫn người
dân đăng ký nhận quà qua ứng dụng VNeID, đồng thời cam kết sẽ tổ chức cấp phát
trực tiếp ngay khi giao thông trở lại bình thường.
“Quà của Đảng, Nhà nước chắc chắn
đến được với bà con, dù muộn một chút. Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để khắc
phục thiên tai, mở đường và đưa Tết Độc lập đến tận tay từng người dân,” một
cán bộ Công an xã Bát Mọt cho biết. Những lời hứa ấy, trong bối cảnh
đất đá còn vùi lấp nhiều đoạn đường, chính là niềm tin để bà con nơi vùng cao
thêm vững vàng.
Ở khắp các xã vùng cao Thanh Hóa,
hình ảnh quen thuộc những ngày này là màu áo xanh của Công an cơ sở. Họ là những
người đã gác lại niềm vui đoàn viên cùng gia đình để lặn lội mưa nắng, băng qua
những con đường sạt lở, trao tận tay bà con món quà Tết Độc lập.
Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất,
những phần quà còn là lời động viên tinh thần, khẳng định rằng Nhà nước luôn đồng
hành cùng người dân, nhất là trong lúc gian khó. Trong những gương mặt lam lũ,
khắc khổ sau thiên tai, ánh lên niềm vui mới, niềm tin mới, để ngày Tết Độc lập
thêm ý nghĩa.
Năm nay, kỷ niệm 80 năm Quốc
khánh 2/9 không chỉ gắn với niềm tự hào lịch sử mà còn trở thành minh chứng về
tình đoàn kết, sự sẻ chia. Ở những bản làng còn đang khắc phục hậu quả bão lũ,
Tết Độc lập đã hiện diện bằng những món quà ấm áp, bằng tấm lòng của những người
lính Công an nhân dân “vì Nhân dân phục vụ”.
Những nụ cười rạng rỡ ở Trung Lý, Yên Nhân hay Bát Mọt chính là minh chứng rõ nét: dù thiên tai
có tàn phá, tình người, niềm tin và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước vẫn là điểm
tựa để bà con vùng cao vững bước.
Xin chào Việt Nam – Chào Quốc khánh 80 năm rực rỡ!
Cả đêm qua, Hà Nội không ngủ. Những dòng người nườm nượp đổ về khu trung tâm, nơi từng tuyến đường đều chờ đón những đoàn quân nghiêm trang sẽ tiến qua. Dường như cả thành phố đã thức trắng vì sự háo hức, vì lòng tự hào dâng trào trong tim mỗi người dân Việt Nam...
Nhớ về một trong những người Hà Nội ưu tú nhất
Những ngày tháng Tám mùa thu Cách mạng này, như hàng năm, tôi lại thường nhớ tới một người Hà Nội rất đặc biệt, một công dân Thủ đô vô cùng ưu tú. Đó là Bác sĩ Trần Duy Hưng.
Tết độc lập nơi vùng lũ: Ấm áp nghĩa tình trong ngày hội non sông
Trong khi nhiều bản làng vùng cao Thanh Hóa vẫn còn ngổn ngang sau bão số 5, món quà Tết Độc lập của Đảng và Nhà nước được trao đến từng hộ dân đã mang lại niềm vui, sự động viên kịp thời, giúp bà con vững lòng hơn giữa khó khăn, hoạn nạn.
[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.
Thế hệ vươn mình và những ngày đi giữa cờ hoa
Tình yêu nước không phải là một khái niệm tĩnh tại, mà là một dòng chảy liên tục, được bồi đắp theo từng nhịp đập thời đại. Giới trẻ Việt, với sự nhạy bén và tư duy đổi mới, từ mạng xã hội đến đời thực, từ văn hóa đến chính trị, đang chứng minh tình yêu ấy theo một cách riêng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: