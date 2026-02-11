Bangladesh ký thỏa thuận với Mỹ, được miễn thuế quan với một số hàng dệt may

Theo thỏa thuận thương mại vừa ký đầu tuần này, Mỹ giảm thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Bangladesh từ 20% xuống 19%...

Một số mặt hàng dệt may và may mặc của Bangladesh được miễn thuế quan nếu sử dụng nguyên liệu sản xuất nhập khẩu từ Mỹ.

“Washington cam kết thiết lập cơ chế để một số sản phẩm dệt may và may mặc của Bangladesh dùng bông và sợi nhân tạo của Mỹ được hưởng mức thuế quan đối ứng 0% khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ”, ông Muhammad Yunus, người đứng đầu chính phủ lâm thời Bangladesh, chia sẻ khi nói về thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, Bangladesh đồng ý mở rộng đáng kể thị trường cho hàng công nghiệp và nông sản của Mỹ, bao gồm hóa chất, thiết bị y tế, máy móc, ô tô và phụ tùng, sản phẩm đậu tương và sữa, thịt bò, thịt gia cầm, các loại hạt và trái cây.

Bangladesh cũng sẽ nới lỏng các rào cản phi thuế quan, bao gồm chấp nhận tiêu chuẩn an toàn và khí thải của Mỹ đối với ô tô, công nhận chứng nhận của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và gỡ bỏ hạn chế nhập khẩu đối với với hàng tái sản xuất.

Bangladesh cũng có kế hoạch mua máy bay Boeing, nhập khoảng 3,5 tỷ USD hàng nông sản Mỹ và dự kiến mua khoảng 15 tỷ USD sản phẩm năng lượng của Mỹ trong 15 năm.

Theo văn bản dài 32 trang của thỏa thuận Mỹ - Bangladesh do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố ngày 9/2, hãng hàng không quốc gia Bangladesh Biman Bangladesh Airlines dự kiến mua 14 máy bay Boeing và có thể đặt mua thêm. Hãng này từng thông báo kế hoạch đặt mua máy bay Boeing vào tháng 7/2025, thời điểm đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn đang diễn ra.

Bangladesh cũng dự kiến mua thiết bị quân sự của Mỹ nhưng không nêu cụ thể số lượng hay giá trị, đồng thời hạn chế mua sắm từ một số quốc gia. Nước này cam kết bảo vệ các quyền lao động được quốc tế công nhận và tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường.

Theo ông Yunus, thỏa thuận trên là kết quả của 9 tháng đàm phán, bắt đầu từ tháng 4/2025. Trước đó, vào tháng 8/2025, Bangladesh đã đạt thỏa thuận để Mỹ giảm thuế quan với hàng xuất khẩu của nước này xuống 20%, từ mức 37% mà chính quyền ông Trump dự kiến ban đầu, qua đó giảm áp lực cho nhóm doanh nghiệp may mặc nước này.

Hiện mức thuế quan Mỹ áp với hàng Bangladesh vẫn cao hơn mức 18% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được tuần trước. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Washington và New Delhi vẫn cần đàm phán thêm để hoàn tất.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Bangladesh là quốc gia đầu tiên ở Nam Á hoàn tất thỏa thuận về thuế quan đối ứng với Mỹ.

“Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc mở cửa thị trường Bangladesh, xử lý các rào cản thương mại và tạo thêm cơ hội cho các nhà xuất khẩu Mỹ”, ông Greer nói với hãng tin Reuters.

Ngành may mặc - trụ cột của kinh tế Bangladesh - đóng góp hơn 80% tổng kim ngạch xuất khẩu, sử dụng khoảng 4 triệu lao động và đóng góp khoảng 10% tổng sản lượng kinh tế (GDP).

Bangladesh dự kiến tổ chức bầu cử vào thứ Năm (12/2) để bầu ra chính phủ mới, sau khi chính phủ lâm thời điều hành đất nước từ tháng 8/2024.

Theo biểu thuế quan do USTR công bố, khi thỏa thuận có hiệu lực, Bangladesh sẽ đưa nhiều mức thuế quan cao về 0% đối với một loạt mặt hàng nông sản và thực phẩm như thịt gia cầm, thịt lợn, hải sản, gạo, ngô và các loại ngũ cốc.

Một số loại thuế quan khác sẽ giảm 50% ngay từ đầu, rồi hạ dần về 0% trong 5 hoặc 10 năm tùy mặt hàng. Cụ thể, mức thuế quan hiện tại 53,6% với hạnh nhân sẽ được điều chỉnh về 0% trong 10 năm, còn mức 53,6% với động cơ xe tuk-tuk giảm về 0% trong 5 năm.

Về phía Mỹ, phần lớn thuế quan của Mỹ áp ở mức chung 19%, nhưng một số nguyên liệu dược phẩm sản xuất tại Bangladesh và phụ tùng máy bay được hưởng thuế suất 0% khi vào thị trường Mỹ. Cách áp thuế này tương tự như với các quốc gia khác đã ký thỏa thuận với chính quyền ông Trump.