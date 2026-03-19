Tham vọng nâng tầm của các thương hiệu thời trang nhanh
Lan Vy
19/03/2026, 15:55
Thương hiệu thời trang nhanh nổi tiếng với các sản phẩm theo xu hướng mức giá tầm trung đang bắt tay cùng một trong những nhà thiết kế sáng tạo bậc nhất của làng xa xỉ...
Zara – thương hiệu thời trang nhanh được biết đến với khả năng liên tục tung ra các bộ sưu tập bắt kịp xu hướng – vừa công bố sẽ hợp tác sáng tạo với nhà thiết kế xa xỉ John Galliano trong khoảng thời gian hai năm.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ kéo dài một thập kỷ trên cương vị Giám đốc Sáng tạo của Maison Margiela vào năm 2024 - nhiệm kỳ sáng tạo được giới mộ điệu vô cùng yêu thích, vai trò hợp tác mới với Zara đánh dấu sự trở lại chính thức đầu tiên của John Galliano trong một vị trí thiết kế chuyên nghiệp.
Theo thông cáo từ thương hiệu, ông John Galliano sẽ làm việc cùng Zara để “viết lại” kho lưu trữ thiết kế của hãng thông qua loạt bộ sưu tập theo mùa, đồng thời trao đổi trực tiếp với CEO Marta Ortega Pérez trong quá trình sáng tạo.
John Galliano sẽ được tiếp cận kho lưu trữ đồ sộ gồm các thiết kế từ những mùa trước của Zara, qua đó vận dụng kinh nghiệm, thâm niên trong ngành cùng gu thẩm mỹ cá nhân để “giải cấu trúc” và tái định hình các trang phục này thành những gì thương hiệu gọi là “những biểu đạt và sáng tạo mới theo mùa”.
Được dẫn dắt bởi tư duy couture cao cấp và dấu ấn thiết kế rõ nét, các bộ sưu tập của John Galliano và Zara dự kiến sẽ ra mắt định kỳ theo mùa từ tháng 9/2026. Đây là một bước chuyển mình rõ rệt, khơi dậy nhiều kỳ vọng lẫn tò mò trong giới thời trang. “Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới,” thông cáo từ Inditex, công ty mẹ của Zara, cho biết.
Sự kết hợp này phản ánh rõ tham vọng tái định vị của Zara. Từ một thương hiệu thời trang nhanh gắn liền với tốc độ và khả năng “bắt trend”, Zara đang từng bước dịch chuyển lên phân khúc trung – cao, nơi giá trị không chỉ nằm ở mức giá mà còn ở thiết kế, câu chuyện và cảm nhận về sự tinh tế.
Kể từ khi Marta Ortega Pérez được bổ nhiệm làm Chủ tịch vào năm 2022, Zara đã liên tục hợp tác với nhiều nhà thiết kế thời trang cao cấp, trong đó có Narciso Rodriguez và Stefano Pilati. Thương hiệu cũng từng ra mắt các bộ sưu tập capsule cùng những tên tuổi nổi bật như Kate Moss và Steven Meisel. Tuy nhiên, mối hợp tác với John Galliano được xem là đặc biệt hơn cả, khi kéo dài trong vòng hai năm thay vì chỉ dừng lại ở các dự án ngắn hạn.
Việc bắt tay cùng John Galliano cho thấy Zara không chỉ muốn nâng cấp sản phẩm, mà còn tìm cách nâng tầm hình ảnh thương hiệu. Khi ngôn ngữ thiết kế giàu tính thiết kế cao cấp couture của John Galliano được đặt trong hệ sinh thái sản xuất linh hoạt của Zara, sự kết hợp này có thể tạo ra một điểm giao thoa mới. Thời trang đại chúng sẽ không còn đơn thuần là “phiên bản nhanh” của sàn diễn, mà trở thành một không gian sáng tạo độc lập, vừa dễ tiếp cận, vừa mang chiều sâu thẩm mỹ.
Xa hơn, đây cũng có thể được xem là bước đi chiến lược của Inditex trong việc thu hẹp khoảng cách giữa thời trang nhanh và thời trang cao cấp – một ranh giới vốn đang ngày càng mờ nhạt trong bối cảnh người tiêu dùng tìm kiếm nhiều hơn ở trải nghiệm và bản sắc, thay vì chỉ là mức giá.
Trong bối cảnh phần lớn các thương hiệu xa xỉ vẫn chật vật tìm cách phục hồi doanh số, thì các tập đoàn thời trang nhanh lại cho thấy sức chống chịu tốt hơn. Với Inditex, năm vừa qua thậm chí là năm thành công nhất về doanh thu, đạt khoảng 6,2 tỷ euro, và xu hướng tích cực này tiếp tục được duy trì trong quý đầu năm nay.
Một phần nguyên nhân đến từ việc các thương hiệu xa xỉ thu hẹp các dòng sản phẩm “dễ tiếp cận” để tập trung vào phân khúc giá trị cao hơn, vô tình khiến một bộ phận lớn khách hàng không còn đủ khả năng chi trả. Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng đang ngày càng hướng sự chú ý sang các thương hiệu thời trang nhanh – vốn đang nỗ lực “nâng cấp” hình ảnh, không chỉ qua sản phẩm mà còn thông qua các màn hợp tác với những nhà thiết kế danh tiếng.
Mới đây, chia sẻ với tờ Financial Times, CEO H&M là ông Daniel Ervér cho biết kế hoạch xoay trục của thương hiệu thời trang nhanh này là tập trung vào cải thiện biên lợi nhuận và “đặt khách hàng ở trung tâm”. Điều này thể hiện ngay trong màn “tái thiết kế” cửa hàng trung tâm Stockholm, cách trụ sở chỉ một góc phố.
Không gian tại đây thoáng hơn so với kiểu bày dày đặc truyền thống của H&M: Khoảng cách giữa kệ rộng hơn, trưng bày ít món hơn; các dòng Studio và Atelier cao cấp cùng mỹ phẩm được đặt ngay sảnh vào. Tại phòng thử, khách quét mã để nhân viên mang size khác hoặc đặt giao về nhà nếu sản phẩm hết tại chỗ.
Trước đó, màn bắt tay giữa Jonathan Anderson và Uniqlo cũng khiến làng thời trang chú ý. Dù những cảm hứng nghệ thuật kỳ khôi hiện hữu từ những bộ sưu tập thời trang cao cấp được tiết chế tối đa, chỉ xuất hiện thoáng qua trong form dáng unisex của sản phẩm và những màu sắc thời trang, nhưng sự tiết chế này không đồng nghĩa với giản lược tư duy sáng tạo.
Ngược lại, ở không gian của thời trang nhanh, Jonathan theo đuổi một cách tiếp cận tinh lọc hơn, nơi thiết kế không còn là sân khấu của tuyên ngôn thị giác mạnh mẽ, mà trở thành bài toán về nhịp sống và con người. Jonathan chủ trương tìm kiếm sự cân bằng giữa chuẩn mực của may đo, cảm quan Anh – Ireland cổ điển và nhu cầu vận động linh hoạt của thế hệ trẻ toàn cầu. Những giá trị lâu đời được anh “dịch” sang ngôn ngữ mới: mềm mại hơn, thực tế hơn và dễ tiếp nhận hơn.
Theo Business Of Fashion, mặc dù không thể nói rằng thời trang nhanh và thời trang xa xỉ hiện “chung sống hòa bình”. Nhưng khi bắt tay với nhau, các thương hiệu hoàn toàn có thể tiếp cận nhóm khách hàng và người hâm mộ của nhau, từ đó giúp mở rộng thị trường khách hàng tiềm năng trong kinh doanh và tăng độ nhận biết của mình.
Thời trang với các nhà bán lẻ là tạo ra doanh thu, chứ không phải để ngắm hay để giới chuyên môn ca ngợi. Do đó, biện pháp “biến thù thành bạn” chính là hình thức hợp tác cùng kiếm tiền. Trong đó, các thương hiệu thời trang nhanh sẽ nhận được vô vàn lợi lộc sau những cái gật đầu hợp tác cùng các nhà thiết kế xa xỉ. Đây chính là chiến lược tiếp thị thông minh nhằm giữ chân người tiêu dùng, nâng cao đẳng cấp và kích thích khách hàng mua sắm nhiều hơn nữa.
Thị trường lại đang hạ nhiệt đối với các dòng túi Birkin và Kelly đặt ra những dấu hỏi mới cho "đế chế" xa xỉ Hermès, đặc biệt khi các khách hàng đã quá mệt mỏi với "trò chơi" thách thức khả năng chi tiêu từ hãng...
