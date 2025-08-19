Chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo
Tùng Thư
19/08/2025, 08:02
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt….
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về việc cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.
Theo cơ quan soạn thảo, để tránh tình trạng dòng vốn từ phần còn lại của nền kinh tế trong nước chuyển vào Trung tâm Tài chính Quốc tế rồi sau đó đầu tư ra nước ngoài, đi ngược với định hướng thu hút vốn về Việt Nam, Dự thảo đề xuất một số quy định giới hạn dòng vốn và trách nhiệm quản lý.
Cụ thể, các thành viên của Trung tâm sẽ không được huy động vốn từ tổ chức, cá nhân trong nước nếu những chủ thể này không phải là thành viên của Trung tâm.
Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ không thực hiện các chức năng can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tái cơ cấu hoặc cấp tín dụng đặc biệt đối với các thành viên của Trung tâm, cũng như không cung cấp các nghiệp vụ ngân hàng trung ương cho các tổ chức này.
Dự thảo Nghị định cũng làm rõ trách nhiệm của các đối tượng báo cáo và các bên có liên quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Việc phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan giám sát Trung tâm Tài chính Quốc tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan hữu quan được xem là một yếu tố trọng yếu trong quản lý nhà nước tại khu vực tài chính đặc thù này.
Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử. Theo khoản 4 Điều 127 của Dự thảo, các đối tượng báo cáo tại Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ phải tuân thủ chế độ báo cáo như đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế.
Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT-NHNN, các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế có giá trị từ 1.000 đô la Mỹ trở lên, hoặc các giao dịch trong nước từ 500 triệu đồng trở lên, đều thuộc diện phải báo cáo phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước lý giải rằng, do hầu hết các giao dịch tại Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán quốc tế như SWIFT, nên áp dụng chế độ báo cáo quốc tế cho toàn bộ các giao dịch là cần thiết nhằm kiểm soát rủi ro ngay từ đầu.
Sau khi Trung tâm đi vào vận hành thực tế, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đánh giá tổng thể về quy mô, số lượng, mức độ rủi ro và khả năng lưu trữ, khai thác thông tin của hệ thống dữ liệu phục vụ phòng, chống rửa tiền. Trên cơ sở đó, nếu cần thiết, các quy định về chế độ báo cáo sẽ được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế.
