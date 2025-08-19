Thứ Ba, 19/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo

Tùng Thư

19/08/2025, 08:02

Ngân hàng Nhà nước đề xuất tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt….

Các giao dịch tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được đề xuất kiểm soát chặt chẽ.
Các giao dịch tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được đề xuất kiểm soát chặt chẽ.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về việc cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Theo cơ quan soạn thảo, để tránh tình trạng dòng vốn từ phần còn lại của nền kinh tế trong nước chuyển vào Trung tâm Tài chính Quốc tế rồi sau đó đầu tư ra nước ngoài, đi ngược với định hướng thu hút vốn về Việt Nam, Dự thảo đề xuất một số quy định giới hạn dòng vốn và trách nhiệm quản lý.

Cụ thể, các thành viên của Trung tâm sẽ không được huy động vốn từ tổ chức, cá nhân trong nước nếu những chủ thể này không phải là thành viên của Trung tâm.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ không thực hiện các chức năng can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tái cơ cấu hoặc cấp tín dụng đặc biệt đối với các thành viên của Trung tâm, cũng như không cung cấp các nghiệp vụ ngân hàng trung ương cho các tổ chức này.

Các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế cũng sẽ không thuộc phạm vi bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam, do không tiếp nhận tiền gửi từ cá nhân trong nước. 
(Dự thảo Nghị định về cơ chế tài chính tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam)

Dự thảo Nghị định cũng làm rõ trách nhiệm của các đối tượng báo cáo và các bên có liên quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Việc phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan giám sát Trung tâm Tài chính Quốc tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan hữu quan được xem là một yếu tố trọng yếu trong quản lý nhà nước tại khu vực tài chính đặc thù này.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử. Theo khoản 4 Điều 127 của Dự thảo, các đối tượng báo cáo tại Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ phải tuân thủ chế độ báo cáo như đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế.

Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT-NHNN, các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế có giá trị từ 1.000 đô la Mỹ trở lên, hoặc các giao dịch trong nước từ 500 triệu đồng trở lên, đều thuộc diện phải báo cáo phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước lý giải rằng, do hầu hết các giao dịch tại Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán quốc tế như SWIFT, nên áp dụng chế độ báo cáo quốc tế cho toàn bộ các giao dịch là cần thiết nhằm kiểm soát rủi ro ngay từ đầu.

Sau khi Trung tâm đi vào vận hành thực tế, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đánh giá tổng thể về quy mô, số lượng, mức độ rủi ro và khả năng lưu trữ, khai thác thông tin của hệ thống dữ liệu phục vụ phòng, chống rửa tiền. Trên cơ sở đó, nếu cần thiết, các quy định về chế độ báo cáo sẽ được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Từ khóa:

chuyển tiền điện tử ngân hàng phòng chống rửa tiền tài chính trung tâm tài chính quốc tế Vneconomy

Đọc thêm

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Dự thảo Nghị định quy định điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đã xác lập giới hạn pháp lý đối với quyền thu giữ của tổ chức tín dụng. Theo đó, nhà ở duy nhất và công cụ lao động chủ yếu của người vay có thể nằm ngoài diện bị thu giữ nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Nới thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất nhưng thu hẹp đối tượng

Nới thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất nhưng thu hẹp đối tượng

Nghị định 226/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai chỉ cho phép hộ gia đình và cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu. Đồng thời, thời hạn nợ tiền sử dụng đất được tính đến khi phát sinh các giao dịch đất đai ...

Chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo

Chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước đề xuất tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt….

FWD Việt Nam được vinh danh: Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa Nhập nổi bật nhất

FWD Việt Nam được vinh danh: Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa Nhập nổi bật nhất

Ngày 14/08/2025, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tiếp tục được Tạp chí HR Asia vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á lần thứ 6 liên tiếp.

Phanh phui nhiều đường dây trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn

Phanh phui nhiều đường dây trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn

Cơ quan công an tại Quảng Trị và Hà Tĩnh đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, với số tiền lớn. Nhiều đối tượng đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

2

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

3

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

4

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: