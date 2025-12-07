Tháng 11, lãi suất trúng thầu Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và 10 năm tiếp tục xu hướng tăng

Tháng 11, HNX đã tổ chức 23 đợt đấu thầu trái phiếu, huy động được 29.540 tỷ đồng - trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 23.490 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 6.050 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 11/2025, HNX đã tổ chức 23 đợt đấu thầu trái phiếu, huy động được 29.540 tỷ đồng - trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 23.490 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 6.050 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, Kho bạc Nhà nước huy động được 306.919 tỷ đồng, hoàn thành 61,38% kế hoạch năm 2025. Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành trong tháng 11 gồm các kỳ hạn 5 và 10 năm, trong đó chủ yếu là kỳ hạn 10 năm, với tỷ trọng phát hành chiếm 81,35%, tương đương 19.110 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi suất trúng thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm tiếp tục xu hướng tăng. Tại phiên trúng thầu cuối cùng của tháng 11, lãi suất trúng thầu của kỳ hạn 5 năm, 10 năm lần lượt là 3,16% và 3,86%, tăng lần lượt 2 điểm, 6 điểm so với phiên trúng thầu cuối tháng 10.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết Trái phiếu Chính phủ tại thời điểm 30/11/2025 đạt 2.494.860 tỷ đồng, tăng 1,05% so với tháng trước.

Giá trị giao dịch bình quân phiên tháng 11/2025 đạt 12.629 tỷ đồng/phiên, giảm 25,12% so với tháng 10 - trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 80,39%, giá trị giao dịch Repos chiếm 19,61% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 2,52% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 299 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 6/11/2025, HNX phối hợp với Vụ Các định chế tài chính - Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức thành công “Hội nghị Tổng kết hoạt động thị trường trái phiếu năm 2025”. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, đại diện Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các thành viên thị trường trái phiếu.

Hội nghị đã tổng kết lại những kết quả đạt được năm 2025 về hoạt động đấu thầu, về tình hình giao dịch thứ cấp Trái phiếu Chính phủ và trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đề ra các kế hoạch phát triển tiếp theo cho thị trường trái phiếu trong năm 2026.

Đồng thời Hội nghị cũng tổ chức phiên thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến thiết thực từ các thành viên thị trường. Các vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc cũng đã được đại diện Bộ Tài chính, UBCKNN và các đơn vị vận hành thị trường trả lời thấu đáo, cụ thể, để hướng tới năm 2026 vận hành hiệu quả và thành công hơn.