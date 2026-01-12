Tháng 12, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và 10 năm không có giao dịch

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 12/01/2026
Hà Anh
12/01/2026, 19:36
Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 143 hợp đồng/phiên, giảm 47,53% so với tháng trước, giá trị bình quân đạt 26,35 tỷ đồng, giảm 45,35% so với tháng trước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch giảm nhẹ trong tháng 12.
Khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 267.501 hợp đồng/phiên, giảm 3,23% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 52.236 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), tăng 0,58%. Trong đó, phiên giao dịch ngày 26/12/2025 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 423.472 hợp đồng.
Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng tại ngày 31/12/2025 đạt 32.135 hợp đồng, giảm 8,49% so với tháng trước, trong đó, ngày 16/12/2025 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 42.398 hợp đồng.
Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.
Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 1,29% trong tháng 11/2025 còn 1,17% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 12/2025.
Trong khi đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,57% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Tháng 12/2025, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 64.581 tỷ đồng.
Thị trường cuối cùng cũng xuất hiện tín hiệu được chờ đợi nhất, đó là sự lan tỏa của dòng tiền. Gần 42k tỷ khớp lệnh hai sàn chưa kể thỏa thuận hôm nay gợi nhớ lại thời điểm tháng 7/2025 khi sự nghi ngờ cuối cùng cũng bị xóa tan bởi sức mạnh của thanh khoản.
Thị trường chứng kiến một phiên bùng nổ thanh khoản hôm nay khi lần đầu tiên sau 60 phiên giá trị khớp lệnh hai sàn vượt qua ngưỡng 40.000 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Ngay cả khi VIC, VHM giảm sàn cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới điểm số mà không tác động đến tâm lý giao dịch chung.
Lãi suất huy động đã tăng khoảng 1-2% từ đầu quý 4 năm 2025. Nhóm bảo hiểm cùng các công ty có tỷ lệ tiền mặt lớn và thu nhập từ tiền gửi chiếm tỷ trọng cao trong lợi nhuận ròng lại được hưởng lợi.
Pyn Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất tháng 12 trong đó nhấn mạnh trong tháng 12, chỉ số VN-Index tăng 5,5% và khép lại năm ở mức cao kỷ lục 1.784 điểm. Trong bối cảnh đó, quỹ PYN Elite chỉ tăng 2,9%, chủ yếu nhờ diễn biến giá tích cực của HDB và STB.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: