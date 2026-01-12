Tháng 12, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và 10 năm không có giao dịch

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 143 hợp đồng/phiên, giảm 47,53% so với tháng trước, giá trị bình quân đạt 26,35 tỷ đồng, giảm 45,35% so với tháng trước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch giảm nhẹ trong tháng 12.

Khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 267.501 hợp đồng/phiên, giảm 3,23% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 52.236 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), tăng 0,58%. Trong đó, phiên giao dịch ngày 26/12/2025 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 423.472 hợp đồng.

Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng tại ngày 31/12/2025 đạt 32.135 hợp đồng, giảm 8,49% so với tháng trước, trong đó, ngày 16/12/2025 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 42.398 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.

Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 1,29% trong tháng 11/2025 còn 1,17% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 12/2025.

Trong khi đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,57% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.