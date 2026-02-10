Tháng 1/2026: Huy động 26.046 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 10/02/2026
Hà Anh
10/02/2026, 07:30
HNX đã tổ chức 18 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 26.046 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch phát hành quý 1 và đạt 5,2% kế hoạch phát hành của năm 2026.
Tháng 01/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 18 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 26.046 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch phát hành quý 1 và đạt 5,2% kế hoạch phát hành của năm 2026.
Trong tháng 01/2026, trái phiếu trúng thầu tại 3 kỳ hạn gồm 5 năm, 10 năm và 15 năm, trong đó tập trung chủ yếu tại kỳ hạn 10 năm với tỷ trọng khối lượng phát hành chiếm 95%, tương đương 24.696 tỷ đồng.
Lãi suất trúng thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm tiếp tục xu hướng tăng, với mức tăng tại phiên trúng thầu cuối cùng trong tháng lần lượt là 10, 4 và 2 điểm cơ bản so với phiên đầu tháng. Cụ thể, tại phiên trúng thầu cuối tháng 01/2026, lãi suất trúng thầu của kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm lần lượt là 3,3%, 4,04% và 4,12%/năm.
Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết TPCP tại thời điểm 30/1/2026 đạt 2.573.277 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 17.027 tỷ đồng/phiên, tăng 31,41% so với tháng 12/2025. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 80,09%, giá trị giao dịch Repos chiếm 19,91% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,15% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.063 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết thông tin thị trường kỳ tháng 1/2026.
Lũy kế cả năm 2025, VNX ghi nhận đạt doanh thu đạt hơn 2.905 tỷ đồng tăng 29,29% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.850 tỷ đồng, tăng 29,28% so với kế hoạch năm 2024.
Sau mấy phiên bán ròng liên tiếp, quỹ SPDR Gold Trust đã quay trở lại mua ròng vàng...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/2/2026
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: