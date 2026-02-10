Tháng 1/2026: Huy động 26.046 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

HNX đã tổ chức 18 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 26.046 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch phát hành quý 1 và đạt 5,2% kế hoạch phát hành của năm 2026.

Tháng 01/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 18 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 26.046 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch phát hành quý 1 và đạt 5,2% kế hoạch phát hành của năm 2026.

Trong tháng 01/2026, trái phiếu trúng thầu tại 3 kỳ hạn gồm 5 năm, 10 năm và 15 năm, trong đó tập trung chủ yếu tại kỳ hạn 10 năm với tỷ trọng khối lượng phát hành chiếm 95%, tương đương 24.696 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm tiếp tục xu hướng tăng, với mức tăng tại phiên trúng thầu cuối cùng trong tháng lần lượt là 10, 4 và 2 điểm cơ bản so với phiên đầu tháng. Cụ thể, tại phiên trúng thầu cuối tháng 01/2026, lãi suất trúng thầu của kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm lần lượt là 3,3%, 4,04% và 4,12%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết TPCP tại thời điểm 30/1/2026 đạt 2.573.277 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 17.027 tỷ đồng/phiên, tăng 31,41% so với tháng 12/2025. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 80,09%, giá trị giao dịch Repos chiếm 19,91% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,15% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.063 tỷ đồng.