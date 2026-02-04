Thanh khoản HNX tháng 1/2026 tăng 31,41%, nhà đầu tư nước ngoại bán ròng

Giá vàng trong nước và thế giới
04/02/2026, 07:48
Chỉ số HNX-Index có xu hướng tăng trong 03 tuần đầu tháng, đạt đỉnh tại phiên giao dịch ngày 22/1/2026 và giảm điểm mạnh sau khi đạt đỉnh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 01/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX giao dịch với nhiều biến động mạnh, diễn biến chỉ số giá cổ phiếu có xu hướng giảm.
Cụ thể: chỉ số HNX-Index có xu hướng tăng trong 03 tuần đầu tháng, đạt đỉnh tại phiên giao dịch ngày 22/1/2026 và giảm điểm mạnh sau khi đạt đỉnh.
Tuy nhiên chỉ số HNX-Index lại nhanh chóng lấy lại đà phục hồi, giúp chỉ số này đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 256,13 điểm, tăng 2,95% so với tháng trước.
Thanh khoản thị trường tăng mạnh với khối lượng giao dịch bình quân đạt 98,5 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 31,41%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân tăng 37,83% đạt 2.220 tỷ đồng/phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX tăng 43% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 2.444 tỷ đồng và bán ra hơn 2.531 tỷ đồng, giá trị bán ròng trên 87 tỷ đồng - trong khi đó, hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên giảm 71% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 460 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng hơn 1% toàn thị trường).
Đáng chú ý, cùng với xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng hơn 1.071 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối tháng 01/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 302 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 181 nghìn tỷ đồng.
Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 464,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng 12/2025.
