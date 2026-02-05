Tháng 1/2026: Thanh khoản chứng khoán phái sinh tăng 6,32% so với tháng trước

Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 15/01/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 355.668 hợp đồng. Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng tại ngày 30/01/2026 đạt 44.878 hợp đồng, tăng 39,65% so với tháng trước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết cùng với sự biến động mạnh trên thị trường chứng khoán cơ sở, TTCK phái sinh giao dịch tăng trong tháng 1.

Theo đó, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 284.400 hợp đồng/phiên, tăng 6,32% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 58.641 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), tăng 12,26%. Trong đó, phiên giao dịch ngày 15/01/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 355.668 hợp đồng. Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng tại ngày 30/01/2026 đạt 44.878 hợp đồng, tăng 39,65% so với tháng trước, trong đó, ngày 28/01/2026 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 48.288 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 83 hợp đồng/phiên, giảm 41,89% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 16,06 tỷ đồng, giảm 39,04% so với tháng trước. Khối lượng mở OI hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm 30/01/2026 là 74 hợp đồng.

Đáng chú ý, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.

Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán tăng từ 1,17% trong tháng 12/2026 lên 1,30% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 12/2025.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài giảm nhẹ, chiếm 3,5% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.