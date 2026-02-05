Tháng 1/2026: Thanh khoản chứng khoán phái sinh tăng 6,32% so với tháng trước

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 06/02/2026
Hà Anh
05/02/2026, 20:37
Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 15/01/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 355.668 hợp đồng. Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng tại ngày 30/01/2026 đạt 44.878 hợp đồng, tăng 39,65% so với tháng trước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết cùng với sự biến động mạnh trên thị trường chứng khoán cơ sở, TTCK phái sinh giao dịch tăng trong tháng 1.
Theo đó, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 284.400 hợp đồng/phiên, tăng 6,32% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 58.641 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), tăng 12,26%. Trong đó, phiên giao dịch ngày 15/01/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 355.668 hợp đồng. Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng tại ngày 30/01/2026 đạt 44.878 hợp đồng, tăng 39,65% so với tháng trước, trong đó, ngày 28/01/2026 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 48.288 hợp đồng.
Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 83 hợp đồng/phiên, giảm 41,89% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 16,06 tỷ đồng, giảm 39,04% so với tháng trước. Khối lượng mở OI hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm 30/01/2026 là 74 hợp đồng.
Đáng chú ý, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.
Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán tăng từ 1,17% trong tháng 12/2026 lên 1,30% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 12/2025.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài giảm nhẹ, chiếm 3,5% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
14:12, 09/10/2025
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2...
Nhiều chuyên gia cho rằng mốc giá 70.000 USD là ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý thị trường, và việc phá vỡ mốc này có thể kéo giá Bitcoin giảm sâu hơn...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều công ty vì không công bố thông tin trái phiếu theo quy định, với mức phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2), khi tâm lý ham thích rủi ro giảm bớt khiến cả cổ phiếu công nghệ và tiền ảo đồng loạt bị bán tháo mạnh...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: