Ngành hàng không tăng chuyến, bổ sung tàu bay, nâng công suất sân bay phục vụ Tết

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết tăng mạnh, ngành hàng không đã tăng chuyến, bổ sung tàu bay và nâng công suất sân bay để bảo đảm vận tải thông suốt...

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình đặt chỗ, giá vé hạng phổ thông và nhu cầu đi lại trên các đường bay nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, qua đó xem xét đề nghị các hãng hàng không bổ sung chuyến bay phù hợp với năng lực khai thác.

Ngành hàng không cũng tạo điều kiện để các hãng tăng thêm 19 tàu bay so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số tàu bay khai thác trong cao điểm Tết lên khoảng 216–218 chiếc.

Cơ quan quản lý đồng thời tăng tham số điều phối slot tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên 46–48 chuyến mỗi giờ, tạo điều kiện cho các hãng xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đẩy mạnh bay đêm và mở rộng nguồn cung vé với nhiều mức giá khác nhau. Một số sân bay có nhu cầu đi lại cao như Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa được triển khai phương án khai thác 24/24 giờ trong giai đoạn cao điểm.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, những diễn biến về giá và cung ứng vé đang phản ánh rõ nét tính chất "lệch đầu" trong khai thác hàng không vào những dịp nghỉ lễ dài ngày và dự báo về nhu cầu di chuyển qua đường hàng không tăng cao sẽ xuất hiện vào dịp Tết Nguyên đán Bình Ngọ năm nay.

Trước Tết, các chuyến bay từ TP.HCM đi miền Trung và miền Bắc có tỷ lệ đặt chỗ rất cao, nhiều chặng đạt trên 90% hoặc kín chỗ như TP.HCM đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới. Chiều ngược lại từ các địa phương về TP.HCM ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ thấp, nhiều chuyến phải bay rỗng để quay đầu.

Ở chiều Hà Nội đi các tỉnh miền Trung, miền Nam trước Tết, tỷ lệ đặt chỗ phổ biến 30–60%, riêng các chặng Hà Nội – Đồng Hới và Hà Nội – Điện Biên đạt 88–100% trong các ngày cao điểm từ 12 đến 15/2/2026. Sau Tết, nhu cầu di chuyển đảo chiều khi các chuyến bay từ địa phương về TP.HCM đạt tỷ lệ lấp đầy 80–100%, nhiều chặng gần như kín chỗ.

Đối với trục TP.HCM – Hà Nội, lượng đặt chỗ chỉ tăng cao cục bộ vào các ngày sát Tết và sau Tết. Cụ thể, giai đoạn 11–14/2/2026 (24–27 tháng Chạp), tỷ lệ đặt chỗ chiều TP.HCM – Hà Nội đạt khoảng 83–90%; còn giai đoạn 21–23/2/2026 (mùng 5–7 tháng Giêng), chiều Hà Nội – TP.HCM đạt 80–94%.

Khảo sát thời điểm hai tuần trước Tết cho thấy giá vé chưa biến động lớn, song càng cận Tết, vé phổ thông trên nhiều chặng từ TP.HCM đi các địa phương trở nên khan hiếm, thậm chí đã bán hết. Cục Hàng không dự báo trong cao điểm từ 12 đến 21/2, tổng lượng hành khách toàn thị trường đạt khoảng 2,85 triệu lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế khoảng 1,6 triệu lượt, khách nội địa khoảng 1,25 triệu lượt.

Tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không dịp cao điểm Tết ước đạt 4,1 triệu lượt, tăng 13% so với năm trước. Riêng sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 1,48 triệu hành khách, tăng 7,3%, còn sân bay Nội Bài khoảng 1,08 triệu hành khách, tăng 21%.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không điều chỉnh, bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời bảo đảm hoạt động vận tải hàng không an toàn, thông suốt trong giai đoạn cao điểm Tết và mùa lễ hội xuân.