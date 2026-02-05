Thứ Sáu, 06/02/2026

Trang chủ Đầu tư

Hơn 6,1 tỷ USD sẽ được huy động về trung tâm tài chính tại TP.HCM

Đan Tiên

05/02/2026, 15:15

Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á – Thái Bình Dương đặt tại TP.HCM với kỳ vọng thu hút hơn 6,1 tỷ USD giao dịch ban đầu và hình thành nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế cho ngành hàng không Việt Nam và khu vực...

Vietjet và Pratt & Whittney trao thoả thuận đặt hàng động cơ và dịch vụ cho 44 tàu bay Airbus.
Vietjet và Pratt & Whittney trao thoả thuận đặt hàng động cơ và dịch vụ cho 44 tàu bay Airbus.

Ngày 4/2, tại Singapore, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCM) phối hợp với Hãng hàng không Vietjet công bố thành lập Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á – Thái Bình Dương (AAFH) trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không Quốc tế Singapore Airshow 2026.

Tham dự sự kiện có các nhà sản xuất máy bay, động cơ và định chế tài chính quốc tế như Airbus, Boeing, CFM International, Pratt & Whitney, Rolls-Royce cùng Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

AAFH được xây dựng trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang tái cấu trúc, trong đó khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục được dự báo là động lực tăng trưởng chính.

Đặt tại TP.HCM, trung tâm này dự kiến áp dụng các cơ chế tài chính chuyên biệt theo khung pháp lý của trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, bao gồm chính sách thuế, phí cạnh tranh; cơ chế linh hoạt về dòng vốn và ngoại hối; thanh toán đa tiền tệ; cùng các chuẩn mực pháp lý bảo vệ quyền tài sản và thu hút chuyên gia quốc tế.

Mô hình hoạt động hướng tới tích hợp các dịch vụ tài chính, hạ tầng sân bay, thương mại tự do, bảo dưỡng tàu bay (MRO), đào tạo và logistics nhằm hỗ trợ chuỗi giá trị hàng không. Theo kế hoạch, đến năm 2035, quy mô giao dịch tại trung tâm tài chính hàng không TP.HCM có thể đạt khoảng 50 tỷ USD.

Đại diện Airbus và Boeing nhận chứng nhận Thành viên chiến lược danh dự của VIFC-HCMC.
Đại diện Airbus và Boeing nhận chứng nhận Thành viên chiến lược danh dự của VIFC-HCMC.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Minh Huy Vũ, Chủ tịch VIFC-HCM, cho biết việc ra mắt trung tâm tài chính hàng không khu vực là bước đi nhằm cụ thể hóa định hướng xây dựng một nền tảng tài chính quốc tế hiện đại, mở và có khả năng kết nối trực tiếp dòng vốn với nền kinh tế thực.

Ông Paul Meijers, Phó Chủ tịch Điều hành Airbus, đánh giá vai trò của trung tâm tài chính hàng không trong việc kết nối nhu cầu phát triển đội tàu bay thế hệ mới với hệ sinh thái tài chính toàn cầu, đồng thời khẳng định việc tham gia với tư cách thành viên chiến lược thể hiện cam kết dài hạn đối với sự phát triển bền vững của ngành hàng không.

Sự hình thành trung tâm tài chính hàng không có sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước, trong đó Vietjet là thành viên sáng lập. Với nhu cầu tài chính lớn phục vụ kế hoạch phát triển đội tàu bay, các hãng hàng không Việt Nam được kỳ vọng góp phần tạo dòng giao dịch ban đầu cho trung tâm.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet, trung tâm tài chính hàng không châu Á – Thái Bình Dương, đánh dấu bước tiến trong việc gắn kết dòng vốn quốc tế với sự phát triển của ngành hàng không và nền kinh tế khu vực, đồng thời doanh nghiệp cam kết thúc đẩy các giao dịch tài chính thực chất ngay từ giai đoạn đầu.

Bên lề Singapore Airshow 2026, Vietjet đã ký kết các thỏa thuận về động cơ và tài chính tàu bay với tổng giá trị hơn 6,1 tỷ USD. Trong đó có thỏa thuận với Pratt & Whitney về cung cấp động cơ và dịch vụ bảo dưỡng cho 44 tàu bay A321neo và A321XLR, cùng các thỏa thuận tài chính với một số tổ chức quốc tế, bao gồm Pacific Investment Management Company (PIMCO).

Châu Á – Thái Bình Dương được dự báo sẽ trở thành thị trường hàng không lớn nhất thế giới trong những thập niên tới. Việc hình thành trung tâm tài chính hàng không tại TP.HCM được kỳ vọng góp phần thu hút dòng vốn quốc tế, đồng thời mở rộng khả năng tham gia của Việt Nam vào các phân khúc giá trị cao trong chuỗi ngành hàng không toàn cầu.

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng hàng không Trung tâm tài chính hàng không châu Á - Thái Bình Dương Vietjet

Chủ đề:

Xây dựng Trung tâm tài chính tại Việt Nam

