Tháng 1/2026: Giá trị giao dịch trên UPCoM tăng mạnh 96,69% so với tháng trước

Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch tháng đầu tiên của năm 2026 đạt 129,06 điểm, tăng 8,09 điểm (6,68%) so với cuối tháng 12/2025.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường UPCoM tháng đầu tiên của năm 2026 chứng kiến diễn biến chỉ số giá UPCoM Index có xu hướng tăng điểm liên tục, giao dịch sôi động.

Theo đó, chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch tháng đầu tiên của năm 2026 đạt 129,06 điểm, tăng 8,09 điểm (6,68%) so với cuối tháng 12/2025. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 80,22 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 61,7% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1.654 tỷ đồng/phiên, tăng 96,69%.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng hơn 23,7 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 38,6 triệu cổ phiếu. Tương ứng tổng giá trị mua vào gần 1.738 tỷ đồng và giá trị bán ra gần 2.429 tỷ đồng, ghi nhận giá trị bán ròng gần 691 tỷ đồng.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch sụt giảm, duy trì ở mức giảm khoảng 4,9 lần so với tháng 12/2025 với tổng giá trị giao dịch tự doanh hơn 270,5 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào hơn 70 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 200 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh công ty chứng khoán đã bán ròng gần 130 tỷ đồng trong tháng.

Trong tháng 01/2026, HNX đưa vào giao dịch cổ phiếu của 05 doanh nghiệp đăng ký giao dịch và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của 21 doanh nghiệp, trong đó 03 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch để chuyển niêm yết lên HOSE và 18 doanh nghiệp bị hủy đăng ký giao dịch theo quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đáng chú ý, tại phiên giao dịch cuối tháng 01/2026, thị trường UPCoM có 852 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt hơn 1.492 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng 8,11% so với tháng trước.