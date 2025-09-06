Thứ Bảy, 06/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Tháng 8, HOSE có thêm 3 doanh nghiệp gia nhập "câu lạc bộ" vốn hóa trên 10 tỷ USD

Hà Anh

06/09/2025, 08:33

Trong tháng 8/2025, chỉ số VN-Index, VNAllshare và VN30 tiếp tục đà tăng điểm với mức tăng lần lượt là 11,96%, 14,76% và 15,49% so với tháng trước.

Tính đến hết ngày 31/8/2025, HOSE có 671 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 391 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 17 mã chứng chỉ quỹ ETF và 259 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt gần 186,88 tỷ chứng khoán.
Tính đến hết ngày 31/8/2025, HOSE có 671 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 391 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 17 mã chứng chỉ quỹ ETF và 259 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt gần 186,88 tỷ chứng khoán.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin thị trường kỳ tháng 8/2025.

Theo đó, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8/2025, chỉ số VN-Index đạt 1.682,21 điểm, VNAllshare đạt 1.831,62 điểm và VN30 đạt 1.865,38 điểm. 

Trong tháng 8/2025, chỉ số VN-Index, VNAllshare và VN30 tiếp tục đà tăng điểm với mức tăng lần lượt là 11,96%, 14,76% và 15,49% so với tháng trước.

Phần lớn các chỉ số ngành đều ghi nhận sự tăng trưởng so với tháng 7/2025, trong đó nổi bật chỉ số ngành tài chính (VNFIN), chỉ số ngành bất động sản (VNREAL) và chỉ số ngành hàng tiêu dùng (VNCOND) với mức tăng tương ứng lần lượt là 21,94%, 16,26% và 8,43%.

Về thanh khoản thị trường:

- Cổ phiếu: Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1.756 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 49.556 tỷ đồng/ngày; tương ứng tăng 23,44% về khối lượng và 41,62% về giá trị so với tháng 7/2025.

VnEconomy

- Chứng quyền có bảo đảm (CW): Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 80,4 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 194,19 tỷ đồng/ngày; tương ứng tăng 14,28% về khối lượng và 86,32% về giá trị so với tháng trước.

- Chứng chỉ quỹ ETF: Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 3,89 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 119,91 tỷ đồng/ngày, tương ứng mức giảm 2,48% về khối lượng nhưng tăng 9,38% về giá trị giao dịch so với tháng 7/2025.

- Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2025 đạt trên 211.472 tỷ đồng, chiếm 10,16% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 40.559 tỷ đồng.

- Quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 31/8/2025, HOSE có 671 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 391 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 17 mã chứng chỉ quỹ ETF và 259 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt gần 186,88 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 7,27 triệu tỷ đồng, tăng 12,19% so với tháng trước và tương đương 63,19% GDP năm 2024, chiếm hơn 94,68% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

- Hoạt động niêm yết: Trong tháng 8/2025, trên HOSE có 01 cổ phiếu mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch, đó là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco, mã chứng khoán TAL.

- Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD: Tính đến ngày 31/8/2025, trên HOSE có 52 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD - tháng 2 doanh nghiệp so với tháng 7/2025 (NAB và SSB) - trong đó, có 07 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (CTG).

Từ khóa:

chứng chỉ quỹ ETF chứng quyền có bảo đảm cổ phiếu Hose nhà đầu tư nước ngoài niêm yết quy mô thị trường vốn hóa trên 10 tỷ USD

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: