Những thay đổi lớn trên thị trường chứng khoán sẽ diễn ra vào giai đoạn sau của năm 2026

Những thay đổi lớn sẽ diễn ra vào những giai đoạn sau của năm 2026, dòng tiền thị trường phải phân bổ lại vào các nhóm cổ phiếu khác có chất lượng tốt hơn nhưng vẫn chưa có sự tăng giá nhiều ở giai đoạn trước đó.

Kết thúc năm 2025, VN-Index sau những nhịp tăng trưởng bứt phá đã tạo nền tích lũy ở mức 1.620 - 1.700 điểm. Những đợt vượt tích lũy, tăng đến 1.780 điểm chủ yếu phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu Vingroup.

Xét về nhóm ngành trong 2025, ngành hàng và dịch vụ công nghiệp, ô tô và phụ tùng, công nghệ thông tin và viễn thông có mức giảm từ 17% - 27%. Bốn nhóm ngành có hiệu suất vượt VN-Index gồm bất động sản (+168%), Du lịch và giải trí (+46%), Dịch vụ tài chính (+31%) và Tài nguyên cơ bản (+30%).

Nhận định về diễn biến các nhóm ngành trên thị trường trong năm 2025, TS. Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC), cho biết tốc độ tăng trưởng chung của lợi nhuận thị trường khá tốt, nhưng cũng có sự phân hóa nhất định.

Có khoảng 9/19 ngành có tốc độ tăng trưởng vượt trội so với năm trước, nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều nhóm ngành có kết quả vẫn chưa thể hiện tốt trong năm vừa qua.

Đến năm 2026, theo ông Long, sẽ có sự khác biệt do chúng ta đang ở trong một chu kỳ tăng trưởng tương đối khác. Thế nên, những nhóm ngành có độ trễ cao hơn so với trước đây chẳng hạn như tiêu dùng hay bán lẻ có khả năng sẽ có tốc độ phục hồi tốt hơn, khi đang có xu hướng cải thiện qua từng quý, cũng như diễn biến bán hàng cũng đang tốt dần lên.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng sẽ nhìn lại những yếu tố liên quan đến định giá và tăng trưởng, có thể dễ dàng nhận thấy, không phải những doanh nghiệp nào có nhiều cổ phiếu tăng thật mạnh trước đây, sẽ là những doanh nghiệp có khả năng chắc chắn sẽ tăng trong những năm tiếp theo và ngược lại. Chúng ta sẽ nhìn thấy cơ hội ở những nhóm ngành khác.

Ngoài ra, cũng sẽ có những nhóm ngành tiếp tục được hưởng lợi từ xu hướng giải ngân đầu tư công mạnh mẽ của Việt Nam, cùng những thay đổi chính sách về mặt hạ tầng của Việt Nam, chẳng hạn như nhóm ngành liên quan đến xây lắp hay vật liệu hoặc những nhóm ngành liên quan đến năng lượng. Đó là những nhóm ngành nền tảng của nền kinh tế.

"Mặc dù VN-Index tăng điểm mạnh trong 2025 nhưng diễn biến cổ phiếu đang có sự phân hóa khá rõ. Năm 2026 sẽ không còn sự phân hóa quá rộng như 2025. Thay vào đó là những câu chuyện và triển vọng trên thị trường sẽ dàn trải ở nhiều cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư, khi thị trường được nâng hạng. Dòng tiền đầu tư dự báo tập trung vào các cổ phiếu có chất lượng tăng trưởng tốt ở một số ngành như tiêu dùng, ngân hàng, tài nguyên cơ bản, tiện ích và công nghệ", ông Long kỳ vọng.

Một thống kê được thực hiện bởi Yuanta về diễn biến các ngành trong giai đoạn tháng 12, tháng 01 và tháng 02 – thời điểm nghỉ Tết Dương lịch và Nguyên Đán cho thấy, trong giai đoạn đặc biệt này, top 3 nhóm ngành dẫn dắt thị trường gồm Khai khoáng, Dầu khí và Ngân hàng.

Đây là những "ngôi sao" thực sự trong giai đoạn này. Đặc biệt Ngân hàng có sự bứt phá mạnh nhất vào tháng 1, trong khi Dầu khí và Khai khoáng duy trì phong độ cực tốt xuyên suốt cả 3 tháng.

Trong khi đó, các ngành Tiêu dùng gồm Đồ uống, Thực phẩm thường được kỳ vọng tăng trưởng dịp Tết nhưng thực tế dữ liệu lịch sử lại cho thấy mức tăng trưởng khá khiêm tốn hoặc thậm chí âm. Điều này có thể do thị trường đã phản ánh kỳ vọng này vào giá cổ phiếu từ trước đó tháng 10, 11.

Ngành Thép (Kim loại công nghiệp) và Thiết bị điện có xu hướng bùng nổ mạnh nhất vào tháng 2 (sau Tết), thường gắn liền với việc khởi động lại các công trình xây dựng. Nhóm rủi ro lại là Hóa chất, Truyền thông và Đồ uống thường có hiệu suất kém nhất trong giai đoạn chuyển giao năm mới này.

TS. Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên Cao cấp, Đại học Bristol, Anh cũng cho rằng dòng vốn của thị trường đầu năm 2026 vẫn sẽ chảy vào những nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ đầu tư công và đó là một cách phân bổ sẽ diễn ra có tính chủ đạo trong các tháng đầu năm.

Nguyên nhân là bởi sẽ không có sự đột biến lớn về kỳ vọng trong đầu năm sau và những thay đổi lớn sẽ diễn ra vào những giai đoạn sau của năm 2026, khi mà người ta nhận thấy rằng việc chỉ tập trung lượng tiền vào một số cổ phiếu nhất định sẽ đẩy định giá của những cổ phiếu đó lên quá cao, và đến một lúc nào đó, dòng tiền thị trường phải phân bổ lại vào các nhóm cổ phiếu khác có chất lượng tốt hơn nhưng vẫn chưa có sự tăng giá nhiều ở giai đoạn trước đó.

Đơn cử như, nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ được hưởng lợi nói chung từ những yếu tố của nền kinh tế với sự tăng trưởng nhanh hơn. Về các dự án hạ tầng, hay như, về năng lượng, và một số cổ phiếu liên quan đến xây dựng, định giá của một số cổ phiếu này còn có thể còn có nhiều dư địa tăng trưởng và chưa có sự phân bổ vốn quá nhiều.

Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý về câu chuyện phân bổ vốn vào các nhóm ngành. Yếu tố quan trọng đầu tiên là câu chuyện về lãi suất, có thể sẽ có những biến động khác đi so với kỳ vọng ban đầu. Ví dụ, một cú sốc về lãi suất nước ngoài cao hơn dự đoán chẳng hạn, có thể gây ra tác động lớn lên một một số nhóm ngành nếu như sử dụng vay nợ cao.

Lấy ví dụ, lãi suất Nhật có thể tiếp tục tăng, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp vay nợ bằng Yên Nhật nếu lãi suất tăng đồng thời đồng Yên cũng tăng, và giảm mối quan tâm của nhà đầu tư Nhật đối với tài sản của Việt Nam.