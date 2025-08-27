Tháng 9 với kỳ vọng nâng hạng và kết quả kinh doanh quý 3

Câu chuyện nâng hạng FTSE cuối tháng 9, cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 tích cực, cũng như khả năng FED giảm lãi suất trong tháng 9, sẽ tạo lực đỡ cho thị trường trong nửa cuối tháng 9 trở đi.

Nhận định về xu hướng và dòng tiền bùng nổ trên thị trường chứng khoán, ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS), nhấn mạnh: "Sau giai đoạn VN-Index tăng mạnh gần 50%, nhiều mã thậm chí đạt mức tăng hơn 100% trong cùng thời kỳ. Điều này khiến áp lực chốt lời là hiện hữu, đặc biệt ở nhóm các cổ phiếu tăng nóng.

Vì vậy, khả năng rung lắc trong ngắn hạn là có với nhiều phiên sẽ diễn ra trong biên độ rộng".

Nhiều phiên gần đây, thanh khoản thị trường đạt mức 50.000 - 70.000 tỷ đồng/phiên tính cả 3 sàn, thậm chí có phiên lên mức 80.000 tỷ đồng. Điều này phản ánh sự quan tâm lớn của nhà đầu tư dành cho kênh đầu tư chứng khoán. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức thấp khiến kênh lãi suất huy động trở giảm sức hấp dẫn.

Các chính sách hiện tại của Chính phủ cũng nhằm mục đích lành mạnh hóa kênh bất động sản, hạn chế việc đầu cơ đã giúp kênh chứng khoán nổi lên là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn nhất hiện nay.

Bên cạnh đó, kỳ vọng tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên mức 8%, đồng pha với đà bứt phá kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết đã tạo niềm tin lớn cho nhà đầu tư. Đây là nguyên nhân chính giúp dòng tiền cải thiện mạnh mẽ trong quý II/2025. Ngoài ra, trong tháng 7 đã ghi nhận hơn 226 nghìn tài khoản mở mới, đưa tổng lên số lượng tài khoản vượt mức 10,4 triệu.

Ông Trí cho rằng, khả năng thị trường sẽ gặp áp lực rung lắc trong cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9 trước áp lực chốt lời chung của thị trường. Tuy nhiên, câu chuyện nâng hạng FTSE cuối tháng 9, cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 tích cực, cũng như khả năng FED giảm lãi suất trong tháng 9, sẽ tạo lực đỡ cho thị trường trong nửa cuối tháng 9 trở đi.

Bên cạnh đó, một số yếu tố tích cực kỳ vọng sẽ giữ thị trường ổn định giai đoạn cuối quý 3 và đầu quý 4 đó là FTSE Russell sẽ cập nhật Watch List trong việc rà soát thường niên vào tháng 9/2025, do đó nếu thị trường được nâng hạng thì nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ là tâm điểm hút vốn thụ động/gián tiếp.

Ngoài ra, kỳ vọng giải ngân đầu tư công năm 2025 đạt mức tăng trưởng quanh 20%, đóng góp mạnh vào tăng trưởng kinh tế chung. Cùng với đó, tăng trưởng tín dụng dự báo đạt 16% trong năm 2025, sẽ là yếu tố hỗ trợ dòng tiền lưu thông trong nền kinh tế, qua đó kênh đầu tư chứng khoán cũng sẽ được hưởng lợi theo.

Ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS).

"Sau một giai đoạn thị trường tăng nóng sẽ có lúc thị trường cần thời gian để bình tâm lại và chúng ta sẽ quan sát những nhóm ngành nào có những câu chuyện tăng trưởng tốt và có thể thu hút dòng tiền trong thời gian sắp tới" nhận định và cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào câu chuyện phân tích cơ bản cho nửa cuối năm 2025 cũng như câu chuyện năm 2026 khi năm này cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một năm tăng trưởng kinh tế tốt.

Sẽ có 5 nhóm ngành đáng chú ý, thứ nhất là nhóm chứng khoán, với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 4 và quý 4 khởi sắc nhờ triển vọng nâng hạng, giá trị giao dịch thị trường tăng mạnh giúp doanh thu môi giới, tự doanh và cho vay margin cải thiện.

Nhóm thứ hai là nhóm ngân hàng, kỳ vọng nhiều ngân hàng sẽ đạt mức tăng trưởng trên 20% nhờ động lực từ tăng trưởng tín dụng của cả ngành dự báo ở mức 16% cho năm 2025.

Nhóm thứ ba là nhóm xây dựng đầu tư công và vật liệu xây dựng (như thép), đây là nhóm cổ phiếu sẽ ưởng lợi từ chu kỳ thúc đẩy hoạt động đầu tư công khắp cả nước, bên cạnh đó là sự phục hồi của hoạt động phát triển bất động sản.

Nhóm thứ tư là nhóm cảng biển và logistics khi tăng trưởng xuất nhập khẩu vẫn đang duy trì mức tăng hai con số trong 7 tháng đầu năm 2025, giúp hoạt động nhóm doanh nghiệp này kỳ vọng tích cực, cùng pha với đà tăng trưởng kinh tế dự báo vượt 8% trong năm 2025.

Nhóm cuối cùng là nhóm bán lẻ, khi nền kinh tế phục hồi tích cực, thu nhập người dân cải thiện thì dự báo hoạt động kinh doanh nhóm bán lẻ sẽ tiếp tục phục hồi mạnh trong thời gian tới, đặc biệt nửa cuối 2025 và năm 2026.