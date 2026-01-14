Thành công của DeepSeek mở ra cơ hội hợp tác AI toàn cầu

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 14/01/2026
Trọng Hoàng
14/01/2026, 16:05
Việc mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở DeepSeek của Trung Quốc gây tiếng vang toàn cầu không chỉ cho thấy năng lực đổi mới công nghệ ngày càng mạnh mẽ của nước này, mà còn mở ra triển vọng mới cho hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bất chấp các rào cản công nghệ ngày càng gia tăng.
Gần đây, công ty khởi nghiệp AI DeepSeek đã tạo ra làn sóng chú ý toàn cầu khi công bố mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở mới nhất với chi phí thấp hơn đáng kể so với các đối thủ quốc tế, gây chấn động trong giới công nghệ.
VƯỢT TRỘI SO VỚI NHIỀU MÔ HÌNH AI KHÁC
Trải nghiệm thực tế cho thấy DeepSeek - đối thủ của ChatGPT do OpenAI (Mỹ) phát triển - thể hiện năng lực vượt trội về suy luận logic và xử lý ngôn ngữ. Khi được yêu cầu sáng tác một bài thơ cổ Trung Hoa để chúc mừng sinh nhật lần thứ tư của một em nhỏ, DeepSeek không chỉ tuân thủ chặt chẽ các quy tắc về chữ nghĩa, thanh bằng - trắc, đối ngẫu và gieo vần, mà còn có khả năng tiếp thu phản hồi, chỉnh sửa liên tục để hoàn thiện tác phẩm theo yêu cầu.
Điều đáng chú ý là chatbot AI này có thể hiểu sâu sắc yêu cầu của người dùng, suy nghĩ và điều chỉnh nội dung một cách mạch lạc trong suốt quá trình, mang lại kết quả khiến tôi hoàn toàn hài lòng.
Khi so sánh với các mô hình ngôn ngữ lớn khác như Ernie Bot của Baidu hay Doubao của ByteDance, các sản phẩm do DeepSeek tạo ra nổi bật hơn nhờ ngôn từ giàu hình ảnh, dễ nhớ và thể hiện rõ vẻ đẹp của âm vận. Điều này càng đáng chú ý khi DeepSeek - công ty có trụ sở tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang - mới chỉ được thành lập vào năm 2023 nhưng đã đạt được những bước tiến công nghệ đáng kể trong thời gian rất ngắn.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực AI, sự xuất hiện của DeepSeek phản ánh năng lực đổi mới ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong các công nghệ tiên tiến, đồng thời thách thức vị thế thống trị lâu nay của Thung lũng Silicon trong bức tranh AI toàn cầu.
Hiện nay, các tập đoàn điện toán đám mây hàng đầu Trung Quốc như Alibaba Cloud, Baidu AI Cloud, Tencent Cloud và Huawei Cloud, cùng ba nhà mạng viễn thông lớn nhất nước này, đã tích hợp mô hình AI của DeepSeek vào nền tảng của mình. Đáng chú ý, mô hình do Trung Quốc phát triển cũng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp công nghệ Mỹ, trong đó có Amazon, Microsoft và Nvidia.
VƯỢT RÀO CẢN CÔNG NGHỆ, MỞ LỐI ĐI MỚI CHO AI
Thành công của DeepSeek cho thấy doanh nghiệp này đã vượt qua những giới hạn truyền thống, mở ra một hướng phát triển mới cho tiến bộ công nghệ mang tính tập thể, ngay cả khi phải đối mặt với các hạn chế về công nghệ bán dẫn tiên tiến.
Theo các chuyên gia, các biện pháp phong tỏa công nghệ từ Washington không những không thể kìm hãm tiến trình đổi mới của Trung Quốc, mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm những đột phá mới.
Ông Zhou Mi, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CAITEC), cho rằng ngành AI trong thời gian dài phụ thuộc vào năng lực tính toán khổng lồ và nguồn vốn lớn. Tuy nhiên, DeepSeek đã phá vỡ mô hình này, tái định hình ngành AI toàn cầu trong bối cảnh Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip AI tiên tiến.
Thành công của DeepSeek được đánh giá là mở ra cơ hội mới cho hợp tác AI quốc tế, đồng thời thể hiện rõ sức mạnh đổi mới và thái độ cởi mở của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Điều đó góp phần thúc đẩy chia sẻ công nghệ AI trên phạm vi toàn cầu, tăng cường hợp tác và đổi mới sáng tạo.
Ngay cả trong bối cảnh bị hạn chế, các đột phá công nghệ vẫn có thể được thúc đẩy, và Trung Quốc đang cho thấy năng lực ngày càng rõ nét trong việc tham gia định hình tiến trình đổi mới AI toàn cầu,” ông Ouyang Rihui, Phó Viện trưởng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Internet Trung Quốc thuộc Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương, nhận định.
