Thanh Hoá: Báo động tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Thứ Hai, 03/11/2025
Nguyễn Thuấn
03/11/2025, 06:43
Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa, tính đến hết ngày 30/9, toàn tỉnh có 3.326 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền chậm đóng hơn 508,5 tỷ đồng...
Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa cho biết, trong số các doanh nghiệp nợ bảo hiểm, khối doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể chiếm tới 99,89%, tương đương 3.322 đơn vị.
Cụ thể, có 1.497 doanh nghiệp nợ từ 3 đến dưới 6 tháng với số tiền 35,7 tỷ đồng; 521 đơn vị chậm đóng từ 6 đến 12 tháng với số tiền 39,1 tỷ đồng; 659 đơn vị chậm đóng trên 12 tháng với số tiền 285,2 tỷ đồng; 645 đơn vị nợ khó thu do giải thể, phá sản, ngừng hoạt động hoặc chủ bỏ trốn, với số tiền chậm đóng hơn 147,9 tỷ đồng.
Riêng khối hành chính sự nghiệp có 4 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, với tổng số tiền chậm đóng trên 0,5 tỷ đồng, chiếm 0,11% tổng số nợ.
Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp nợ kéo dài, số tiền lớn, có trường hợp lên đến hàng chục tỷ đồng. Đơn cử như Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort nợ hơn 35,8 tỷ đồng của 346 lao động, chậm đóng suốt 50 tháng; Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa nợ 102 tháng với số tiền hơn 18,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần Lilama 5 – Bỉm Sơn chậm đóng 63 tháng, nợ trên 9,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, còn nhiều doanh nghiệp có thời gian chậm đóng kéo dài hàng chục năm, đã bị thanh tra, kiểm tra nhiều lần nhưng chưa khắc phục được. Tiêu biểu như Công ty cổ phần Xây dựng Hancorp.2 chậm đóng 156 tháng, nợ trên 42,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Licogi 15 chậm đóng 160 tháng, nợ hơn 11,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Long chậm đóng 146 tháng, nợ 8,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công trình giao thông 838 chậm đóng 186 tháng, nợ trên 7,2 tỷ đồng.
Để xử lý tình trạng này, Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa cho biết sẽ thành lập các tổ công tác chuyên trách, mời thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh cùng đại diện các cơ quan Công an, Thuế, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động phối hợp làm việc với các đơn vị có nợ đọng.
Mục tiêu là đôn đốc thu hồi nợ, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chậm đóng, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động trên địa bàn.
