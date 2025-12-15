Không thu phí đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 15/12/2025
Nhật Dương
15/12/2025, 15:56
Bảo hiểm xã hội TP.HCM yêu cầu các Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng tuyệt đối không thu thêm bất kỳ khoản phí, phụ thu hay chi phí dịch vụ nào khi hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Các hành vi lợi dụng vận động, tư vấn để trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định...
Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được các Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng phối hợp triển khai rộng rãi, góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn TP.HCM.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một vài nhân viên của Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng thu thêm phí dịch vụ ngoài quy định, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và làm giảm niềm tin của người dân đối với chính sách.
Trước tình hình này, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã yêu cầu các Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuyệt đối không thu thêm bất kỳ khoản phí, phụ thu hay chi phí dịch vụ nào khi hướng dẫn người dân tham gia. Các hành vi lợi dụng vận động, tư vấn để trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định.
Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng lưu ý người dân, khi tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia chỉ nộp duy nhất theo mức đóng và phương thức đóng đã đăng ký.
Ngoài mức đóng này, không có bất kỳ khoản phí nào khác. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, yêu cầu cấp biên lai thu theo mẫu thống nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, và phản ánh ngay cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nếu phát hiện trường hợp thu sai quy định.
Bảo hiểm xã hội TP.HCM tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động thu của các Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền minh bạch, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái y tế chủ động, bao trùm các khía cạnh từ sàng lọc quy mô lớn, quản lý sức khỏe liên tục, đến liên thông dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn từ xa. Việc đổi mới sáng tạo trong y tế, ứng dụng các giải pháp công nghệ AI là rất cần thiết....
Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời các vướng mắc về lĩnh vực an toàn thực phẩm của địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...
Sáng 15/12, Tòa Phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.
Đưa các thông tin gian dối về việc công ty đang triển khai dự án trồng, chăm sóc cây sâm Ngọc Linh và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, Phạm Mỹ Hạnh chiếm đoạt hơn 194 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: