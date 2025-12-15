Thứ Hai, 15/12/2025

Dân sinh

Không thu phí đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhật Dương

15/12/2025, 15:56

Bảo hiểm xã hội TP.HCM yêu cầu các Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng tuyệt đối không thu thêm bất kỳ khoản phí, phụ thu hay chi phí dịch vụ nào khi hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Các hành vi lợi dụng vận động, tư vấn để trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được các Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng phối hợp triển khai rộng rãi, góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một vài nhân viên của Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng thu thêm phí dịch vụ ngoài quy định, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và làm giảm niềm tin của người dân đối với chính sách.

Trước tình hình này, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã yêu cầu các Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuyệt đối không thu thêm bất kỳ khoản phí, phụ thu hay chi phí dịch vụ nào khi hướng dẫn người dân tham gia. Các hành vi lợi dụng vận động, tư vấn để trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng lưu ý người dân, khi tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia chỉ nộp duy nhất theo mức đóng và phương thức đóng đã đăng ký.

Ngoài mức đóng này, không có bất kỳ khoản phí nào khác. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, yêu cầu cấp biên lai thu theo mẫu thống nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, và phản ánh ngay cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nếu phát hiện trường hợp thu sai quy định.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động thu của các Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền minh bạch, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Từ khóa:

VnEconomy