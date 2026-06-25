Thanh Hóa: Căng mình ngăn cháy rừng lan rộng giữa nền nhiệt hơn 40 độ C

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 24/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo về vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực Mai Lâm, phường Hải Bình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương huy động 7 xe chữa cháy, xe bồn cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, khu vực 2, khu vực 8 và Đội Công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhanh nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực tiếp cận khu vực cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt

Tại khu vực xảy ra cháy, các lực lượng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm khống chế đám cháy, ngăn chặn lửa lan sang các khu vực rừng lân cận.

Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy. Đồng thời, lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức khoanh vùng, phát đường băng cản lửa, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dập lửa.

Khói bốc lên từ khu vực rừng xảy ra cháy trong chiều 24/6

Trong quá trình cơ động đến hiện trường vụ cháy tại phường Hải Bình, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tiếp tục phát hiện thêm hai điểm cháy rừng khác trên địa bàn các phường Trúc Lâm và Đào Duy Từ.

Trước diễn biến bất ngờ của các đám cháy, các tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, đồng thời tổ chức các phương án chữa cháy phù hợp nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan trên diện rộng.

Theo cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua, các khu vực rừng tại phường Hải Bình, phường Trúc Lâm và phường Đào Duy Từ đang ở cấp dự báo cháy rừng cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Nền nhiệt ngoài trời liên tục duy trì trên 40 độ C, độ ẩm thấp cùng thảm thực bì khô kiệt đã làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra cháy rừng. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng khiến công tác tiếp cận hiện trường, triển khai lực lượng và tổ chức chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường một điểm cháy rừng được lực lượng chức năng khẩn trương khống chế

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương và người dân đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, khẩn trương khoanh vùng, dập lửa, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Các lực lượng cũng nỗ lực hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng, tài sản của Nhà nước và người dân, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy.