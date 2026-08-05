Lâm Đồng: Định hình mô hình kinh tế xanh theo cấu trúc "cao nguyên - trung du - duyên hải"

Sau khi hợp nhất với Bình Thuận, Lâm Đồng hình thành không gian phát triển trải dài từ cao nguyên xuống duyên hải Nam Trung Bộ. Trên nền tảng đó, địa phương đang định hình mô hình phát triển kinh tế xanh theo cấu trúc “cao nguyên - trung du - duyên hải”...

Lâm Đồng hình thành không gian phát triển trải dài từ cao nguyên xuống duyên hải Nam Trung Bộ. Trong ảnh: Thu hoạch trà ở Lâm Đồng. Ảnh: T.H.

Định hướng này nhằm phát huy lợi thế của từng vùng sinh thái, hình thành các chuỗi liên kết giữa nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và du lịch.

BA KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN TRONG MỘT CHUỖI GIÁ TRỊ XANH

Việc hợp nhất với Bình Thuận không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo điều kiện để Lâm Đồng kết nối các lợi thế của cao nguyên, trung du và duyên hải trong một mô hình tăng trưởng thống nhất.

Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh xác định Bình Thuận có lợi thế về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, logistics và du lịch biển; các vùng trung du giữ vai trò kết nối giữa cao nguyên và duyên hải.

Trên cơ sở đó, quy hoạch hướng tới hình thành các hành lang kinh tế cao nguyên - duyên hải, các cực tăng trưởng mới và chuỗi liên kết ngành gắn với nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics và kinh tế biển.

Định hướng này tạo cơ sở để hình thành các chuỗi giá trị liên hoàn từ sản xuất, chế biến đến lưu thông và dịch vụ trên cơ sở phát huy lợi thế của ba không gian cao nguyên, trung du và duyên hải. Đối với Lâm Đồng, sự kết hợp giữa cao nguyên, trung du và duyên hải tạo điều kiện để hình thành các chuỗi giá trị liên hoàn từ sản xuất, chế biến đến lưu thông và dịch vụ.

Trong cấu trúc phát triển mới, khu vực cao nguyên tiếp tục giữ vai trò nền tảng với các ngành nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và du lịch dựa trên lợi thế khí hậu, cảnh quan và hệ sinh thái rừng. Đây là khu vực cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, đồng thời phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao gắn với tiêu chuẩn xanh và kinh tế tuần hoàn.

Trong khi đó, trung du trở thành không gian chuyển tiếp, nơi các hoạt động chế biến, logistics và dịch vụ tạo giá trị gia tăng trước khi hàng hóa kết nối ra các đầu mối giao thương ven biển. Không chỉ giữ vai trò trung chuyển về hạ tầng giao thông, khu vực này còn được định hướng phát triển công nghiệp chế biến, logistics, các trung tâm dịch vụ và đô thị, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa vùng sản xuất với các đầu mối phân phối, xuất khẩu.

Ở phía ven biển, lợi thế được mở rộng đáng kể sau khi hợp nhất với Bình Thuận. Quy hoạch xác định khu vực này có tiềm năng phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, logistics và du lịch biển, đồng thời đóng vai trò cửa ngõ giao thương của tỉnh với các vùng kinh tế trong nước và quốc tế. Cùng với hệ thống cảng biển và hạ tầng logistics, không gian duyên hải bổ sung điều kiện phát triển chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu thông qua lợi thế về cảng biển, logistics và kinh tế biển.

Việc tổ chức không gian theo cấu trúc cao nguyên - trung du - duyên hải cũng tạo điều kiện để tăng cường liên kết giữa các ngành kinh tế. Thay vì phát triển riêng lẻ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển và du lịch được đặt trong mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, phù hợp với định hướng hình thành các chuỗi liên kết ngành và các hành lang kinh tế.

LIÊN KẾT HẠ TẦNG, HIỆN THỰC HÓA MÔ HÌNH KINH TẾ XANH

Để hiện thực hóa mô hình phát triển này, Lâm Đồng xác định ưu tiên hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm tăng cường liên kết giữa ba không gian phát triển.

Trong báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, Lâm Đồng xác định rõ phát triển các hành lang kinh tế, các vùng động lực và cực tăng trưởng mới gắn với mạng lưới giao thông liên vùng, hạ tầng logistics, cảng biển và năng lượng, tạo điều kiện kết nối giữa khu vực sản xuất ở cao nguyên với các trung tâm chế biến, dịch vụ và khu vực duyên hải.

Với bờ biển dài hơn 190 km, Lâm Đồng có lợi thế mạnh về kinh tế biển, năng lượng tái ạo, dịch vụ cảng biển và du lịch. Ảnh: Chính Thành

Cùng với phát triển hạ tầng, quy hoạch cũng định hướng hình thành các chuỗi liên kết ngành trên cơ sở khai thác lợi thế của từng không gian phát triển. Đối với khu vực cao nguyên, trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và công nghiệp chế biến nông, lâm sản.

Vùng trung du được định hướng phát triển các hoạt động công nghiệp, logistics và dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Trong khi đó, khu vực duyên hải phát huy lợi thế về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, dịch vụ cảng biển và du lịch, góp phần mở rộng không gian phát triển của tỉnh theo hướng liên kết với các vùng kinh tế lân cận.

Để hiện thực hóa các định hướng, tỉnh Lâm Đồng ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng có tính kết nối, phát triển các trung tâm logistics, hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng và khai thác hiệu quả lợi thế của khu vực ven biển. Tỉnh cũng xác định phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao và các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quan điểm xuyên suốt của điều chỉnh quy hoạch lần này là phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đây là những yếu tố được xác định sẽ hỗ trợ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao giá trị gia tăng của các ngành, lĩnh vực chủ lực trong giai đoạn phát triển mới.

Nhằm đạt các mục tiêu của điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Lâm Đồng xác định phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10 - 10,5%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 207 - 210 triệu đồng vào năm 2030; kinh tế số đóng góp khoảng 25 - 30% GRDP.

Đồng thời, địa phương tiếp tục phát triển theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo tồn hệ sinh thái, giảm phát thải và thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh theo các mục tiêu đã được xác định trong quy hoạch.

Việc phát triển các hành lang kinh tế, vùng động lực và cực tăng trưởng gắn kết các ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và du lịch trong chuỗi liên kết giữa cao nguyên, trung du và duyên hải.