Tây Ninh: “Tam giác xanh” mở không gian tăng trưởng mới

Tây Ninh đang đứng trước cơ hội tái định vị mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. Việc phát triển đồng thời nông nghiệp, công nghiệp và du lịch cũng như khả năng kết nối ba lĩnh vực này thành một chuỗi giá trị thống nhất, cho thấy đây là xu thế mang tính bền vững...

Trung tâm phát triển Tân Ninh - Long Hoa được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng và lan tỏa phát triển đô thị của Tây Ninh. Ảnh: Kiên Định

Từ những vùng nguyên liệu ứng dụng công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái đến hệ thống điểm đến du lịch, một “tam giác xanh” đang từng bước hình thành, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho địa phương trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

TỪ PHÁT TRIỂN THEO NGÀNH ĐẾN LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ

Trong nhiều năm, nông nghiệp, công nghiệp và du lịch luôn được xem là ba động lực phát triển quan trọng của Tây Ninh. Mỗi lĩnh vực đều có những lợi thế riêng và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Số liệu của Thống kê Tây Ninh cho biết tốc độ tăng trưởng GRDP của địa phương này có bước tăng mạnh mẽ trong quý II/2026, đạt 10,37% (quý I/2026 đạt 9,88%). Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP của Tây Ninh đạt 10,12%, cao hơn cùng kỳ năm 2025 và vượt kịch bản tăng trưởng đề ra, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố cả nước và đứng đầu khu vực phía Nam.

Trong cơ cấu tăng trưởng đầy ấn tượng đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,6%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 7,92%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,69%. Cả ba khu vực kinh tế chủ lực đều duy trì đà tăng trưởng; trong đó, công nghiệp tiếp tục là động lực chính, dịch vụ giữ vai trò mở rộng thị trường, còn nông nghiệp vẫn tăng trưởng ổn định, tạo nền tảng cho chuỗi giá trị xanh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và nâng cao sức cạnh tranh ngày càng trở nên cấp thiết, cách tiếp cận dựa trên từng ngành riêng lẻ đang dần bộc lộ những giới hạn.

Sau khi mở rộng không gian phát triển (Long An và Tây Ninh hợp nhất thành tỉnh Tây Ninh mói), Tây Ninh có điều kiện thuận lợi hơn để tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng liên kết các ngành. Quy mô quỹ đất lớn hơn, hệ thống hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện, mạng lưới khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp và các không gian du lịch được mở rộng tạo tiền đề hình thành những chuỗi giá trị mới thay vì phát triển phân tán.

Trong bức tranh đó, nông nghiệp được xác định là điểm khởi đầu của chuỗi giá trị xanh. Thay vì chỉ hướng đến gia tăng sản lượng, địa phương đang thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, mở rộng các vùng nguyên liệu tập trung, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và giảm phát thải.

Song song đó là định hướng đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản và xây dựng thương hiệu thông qua Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Cách tiếp cận này giúp nông nghiệp không còn chỉ đóng vai trò cung cấp nguyên liệu mà trở thành nền tảng của cả chuỗi giá trị. Mỗi vùng nguyên liệu chất lượng cao có thể đồng thời là nguồn cung cho công nghiệp chế biến, tạo sản phẩm OCOP phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời phát triển thành các điểm đến du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp.

Việc kết nối sản xuất với chế biến, thương mại và dịch vụ cũng tạo điều kiện để nâng cao giá trị của từng đơn vị diện tích đất nông nghiệp, thay vì chỉ gia tăng sản lượng theo phương thức truyền thống.

“TAM GIÁC XANH” MỞ RỘNG DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG

Nếu nông nghiệp là nền móng của chuỗi giá trị, thì công nghiệp đóng vai trò gia tăng giá trị và tạo sức lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế.

Trong định hướng phát triển mới, Tây Ninh không còn đặt mục tiêu thu hút đầu tư bằng mọi giá mà chuyển dần sang lựa chọn các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo giá trị gia tăng lớn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tây Ninh thu hút đầu tư FDI khởi sắc với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 1,32 tỷ USD, đưa địa phương này tiếp tục nằm trong “top” 10 cả nước về thu hút FDI.

Việc phát triển các khu công nghiệp theo hướng sinh thái, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng sạch đang trở thành một trong những định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Đây cũng là điều kiện để hình thành các chuỗi liên kết chặt chẽ hơn giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp xuất khẩu và quản lý chuỗi cung ứng - logistics; từ đó gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Ở chiều ngược lại, du lịch không chỉ được nhìn nhận là ngành dịch vụ mà đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị xanh. Với lợi thế về Núi Bà Đen, Hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát cùng hệ thống di sản văn hóa và các làng nghề, Tây Ninh có điều kiện phát triển mạnh du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và du lịch văn hóa.

Khi các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và không gian sản xuất được kết nối với các điểm đến du lịch, giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở hoạt động mua bán mà còn được gia tăng thông qua trải nghiệm, dịch vụ và thương hiệu.