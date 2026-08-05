Việt Nam bước vào tuần đàm phán Thỏa thuận mua bán giảm phát thải với Liên minh LEAF

Việt Nam đang đẩy nhanh đàm phán Thỏa thuận mua bán giảm phát thải (ERPA) với Emergent, hướng tới ký kết tại COP31 và mở ra nguồn tài chính mới cho bảo vệ rừng, phát triển thị trường carbon rừng...

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mae.gov.vn / Phương Linh

Trong tuần này, Tổ chức Tăng cường tài chính lâm nghiệp (Emergent) sẽ phối hợp với Chính phủ Việt Nam thống nhất các điều khoản chủ chốt của Thỏa thuận mua bán giảm phát thải (ERPA), hướng tới mục tiêu ký kết Thỏa thuận LEAF - Việt Nam bên lề Hội nghị COP của Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) vào tháng 11 tới.

Song song đó, Tổ chức và các đối tác kỹ thuật sẽ thúc đẩy tiến trình phát hành những tín chỉ carbon rừng đầu tiên theo tiêu chuẩn ART TREES vào quý I/2027. Nếu đạt được mốc thời gian này, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm quốc gia tiên phong trên thế giới đưa loại tín chỉ này ra thị trường, qua đó tạo lợi thế lớn trong thu hút nguồn tài chính quốc tế cho bảo vệ rừng.

HÌNH THÀNH HỆ THỐNG PHÁP LÝ TOÀN DIỆN

Đây là những thông tin được chia sẻ tại buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị và làm việc Đoàn công tác của Emergent diễn ra ngày 3/8 tại Hà Nội, nhằm trao đổi về tiến độ chuẩn bị Hợp đồng ERPA vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và quan hệ hợp tác với Liên minh LEAF (Liên minh Giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính cho rừng), Tổ chức Emergent cũng như sự đồng hành của Chính phủ Anh, Na Uy, Hàn Quốc, Hoa Kỳ trong lĩnh vực bảo vệ rừng, giảm phát thải và tăng trưởng xanh.

“Việc ký Ý định thư giữa Việt Nam và Emergent tại Hội nghị COP26 năm 2021 là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển thị trường carbon rừng và triển khai quá trình đàm phán ERPA," Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh. "Sau gần 4 năm phối hợp chuẩn bị, đến nay các điều kiện cơ bản cho quá trình đàm phán đã được hoàn tất. Theo kế hoạch, phiên đàm phán ERPA giữa hai bên diễn ra từ ngày 3-7/8/2026."

Nếu như khuôn khổ pháp lý trước đây được xây dựng để phục vụ riêng cho một hợp đồng và một vùng cụ thể, thì đến nay Việt Nam đã hình thành hệ thống pháp lý toàn diện, đủ điều kiện để triển khai với nhiều đối tác khác trong tương lai. Đây sẽ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài và bền vững của thị trường carbon rừng.

Thông tin về tiến độ triển khai, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Emergent hoàn thiện dự thảo hợp đồng, tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã giao Bộ chủ trì đàm phán và ký kết ERPA, đồng thời Bộ đã thành lập Tổ đàm phán theo Quyết định số 2686/QĐ-BNNMT ngày 10/7/2026.

Dự kiến, sau khi kết thúc phiên đàm phán, hai bên sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo ERPA, lấy ý kiến các bên liên quan và hoàn tất các thủ tục nội bộ. Hợp đồng Thỏa thuận mua bán giảm phát thải sẽ được ký kết bên lề Hội nghị COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11/2026.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, quá trình chuẩn bị cho đàm phán ERPA đã cơ bản hoàn thành, từ xây dựng khuôn khổ pháp lý đến các công tác kỹ thuật, tạo nền tảng để các bên bước vào đàm phán.

“Thỏa thuận với Tổ chức Emergent có nhiều điểm khác biệt so với Thỏa thuận mua bán giảm phát thải (ERPA) đã triển khai tại khu vực Bắc Trung Bộ," ông Trị đánh giá.

MỞ RA CƠ HỘI HUY ĐỘNG NGUỒN TÀI CHÍNH MỚI CHO NGÀNH LÂM NGHIỆP

Về phía các đối tác quốc tế, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew nhấn mạnh những hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay càng cho thấy sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong ứng phó biến đổi khí hậu.

"Anh hoan nghênh những tiến triển mà Việt Nam đạt được trong việc khởi động đàm phán ERPA, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành cùng tháo gỡ các vấn đề kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ thực hiện," Đại sứ cho biết.

Còn theo Đại biện lâm thời Erlend Skutlaberg, việc khởi động đàm phán ERPA là kết quả của nhiều năm hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, các đối tác quốc tế và cộng đồng hỗ trợ ngành lâm nghiệp.

“Thỏa thuận ERPA có thể mở ra nguồn tài chính mới cho ngành lâm nghiệp Việt Nam, cũng như tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế tại các vùng rừng, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân và đồng bào dân tộc thiểu số," ông Erlend Skutlaberg nhấn mạnh.

"Với lợi thế của một quốc gia tiên phong, Việt Nam cần duy trì động lực để hoàn tất đàm phán ERPA trong năm nay. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để huy động nguồn tài chính dựa trên kết quả cho bảo vệ rừng, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, đồng thời đóng góp vào mục tiêu NetZero."