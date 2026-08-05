Xe điện bùng nổ, châu Âu chạy đua giải bài toán hàng triệu bộ pin hết vòng đời

Sự bùng nổ của thị trường xe điện đang giúp châu Âu tiến gần hơn mục tiêu giảm phát thải carbon, nhưng đồng thời cũng mở ra một thách thức mới. Chỉ trong hơn một thập kỷ tới, hàng triệu bộ pin xe điện sẽ đồng loạt hết vòng đời sử dụng, tạo ra một dòng chất thải có tốc độ tăng nhanh nhất thế giới. Điều đó buộc châu Âu phải đẩy nhanh đầu tư vào công nghệ tái chế, phát triển kinh tế tuần hoàn và đảm bảo nguồn cung các khoáng sản chiến lược cho ngành công nghiệp xe điện…

Đến năm 2030, hơn một triệu bộ pin xe điện (EV) có thể hết vòng đời sử dụng, trở thành một trong những dòng chất thải có tốc độ gia tăng nhanh nhất thế giới. Ảnh: Juice via Unsplash

Xe điện đang trở thành biểu tượng của quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Tuy nhiên, phía sau tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp này là một bài toán ngày càng cấp bách: làm thế nào để xử lý khối lượng pin khổng lồ sẽ hết vòng đời trong những năm tới.

Theo các chuyên gia, nếu không xây dựng được hệ thống tái chế đủ năng lực, lượng pin thải ra sẽ nhanh chóng trở thành áp lực lớn đối với môi trường, đồng thời làm gia tăng sự phụ thuộc vào khai thác các khoáng sản quan trọng như lithium, cobalt và nickel.

THỊ TRƯỜNG XE ĐIỆN BÙNG NỔ KÉO THEO "NÚI" PIN HẾT VÒNG ĐỜI

Thị trường xe điện toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ chưa từng có. Doanh số bán xe điện đã vượt mốc 20 triệu chiếc mỗi năm và hiện chiếm khoảng một phần tư tổng lượng ô tô mới được tiêu thụ trên thế giới.

Riêng tại châu Âu, hơn 1,24 triệu xe thuần điện đã được bán trong nửa đầu năm 2026, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm trước. Giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang sử dụng xe điện.

Tuy nhiên, cùng với tốc độ phổ cập ngày càng nhanh, lượng pin xe điện tiến tới cuối vòng đời cũng tăng theo cấp số nhân.

Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 1,2 triệu bộ pin xe điện có thể hết vòng đời trước năm 2030. Đến năm 2040, con số này sẽ tăng lên khoảng 14 triệu bộ.

Các chuyên gia nhận định pin xe điện sẽ trở thành một trong những dòng chất thải tăng nhanh nhất trên toàn cầu trong hai thập kỷ tới. Khác với nhiều loại rác thải thông thường, pin lithium-ion chứa nhiều kim loại có giá trị nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nếu không được xử lý đúng quy trình. Điều này khiến việc thu gom, tái sử dụng và tái chế trở thành mắt xích không thể thiếu trong chuỗi giá trị xe điện.

TÁI CHẾ PIN TRỞ THÀNH MẮT XÍCH QUAN TRỌNG CỦA KINH TẾ TUẦN HOÀN

Mặc dù pin xe điện hoàn toàn có thể được tái chế, đây vẫn là một trong những quy trình phức tạp nhất của ngành công nghiệp năng lượng sạch.

Trước khi được đưa vào tái chế, mỗi bộ pin phải trải qua nhiều công đoạn như xả điện, tháo dỡ, phân loại và tách riêng từng vật liệu cấu thành. Quá trình này không chỉ tiêu tốn thời gian mà còn đòi hỏi công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo an toàn.

Trong quá trình tái chế, các phản ứng hóa học có thể tạo ra những hợp chất độc hại như axit hydrofluoric, gây rủi ro cho người lao động cũng như thiết bị vận hành nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt.

Trong khi đó, nhu cầu đối với lithium, cobalt và nickel vẫn tiếp tục gia tăng khi thị trường xe điện mở rộng. Nếu không tận dụng nguồn nguyên liệu từ pin đã qua sử dụng, ngành công nghiệp sẽ phải tiếp tục phụ thuộc vào khai thác tài nguyên nguyên sinh, kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường và xã hội.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy hoạt động khai thác các khoáng sản chiến lược vẫn đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến phát thải, suy giảm đa dạng sinh học cũng như các vấn đề về quyền con người tại nhiều quốc gia. Chính vì vậy, ngày càng nhiều chuyên gia coi tái chế pin không chỉ là giải pháp xử lý chất thải mà còn là một chiến lược bảo đảm an ninh nguyên liệu cho ngành xe điện.

Thành công của quá trình chuyển đổi sang xe điện không chỉ phụ thuộc vào tốc độ bán xe mới mà còn ở khả năng quản lý hiệu quả lượng pin thải ra sau khi kết thúc vòng đời sử dụng.

Theo ông James Skifmore, việc mở rộng năng lực của hệ thống kinh tế tuần hoàn sẽ giúp thu hồi các vật liệu quý, giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên mới, củng cố chuỗi cung ứng và nâng cao tính bền vững của ngành xe điện trong dài hạn.

CHÂU ÂU TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ PIN

Nhằm chuẩn bị cho làn sóng pin hết vòng đời trong tương lai, nhiều quốc gia và doanh nghiệp châu Âu đang đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ tái chế thế hệ mới.

Tại Anh, dự án ReLiB do Đại học Birmingham chủ trì đang nghiên cứu các quy trình tháo dỡ và phân tách pin tự động nhằm nâng tỷ lệ thu hồi vật liệu từ khoảng 50% hiện nay lên 90%.

Song song với đó, Liên minh châu Âu cũng tài trợ một dự án kéo dài bốn năm do Trung tâm Công nghệ LEITAT của Tây Ban Nha điều phối. Mục tiêu của dự án là thay thế việc tháo dỡ thủ công bằng các hệ thống bán tự động có khả năng thu hồi tới 95% linh kiện của pin.

Một hướng đi khác được châu Âu đặc biệt chú trọng là kéo dài vòng đời sử dụng của pin. Thông qua dự án BATRAW, các nhà nghiên cứu đang tìm cách đưa những bộ pin không còn đủ công suất để vận hành xe điện sang phục vụ các hệ thống lưu trữ điện tĩnh. Đây được xem là giải pháp giúp kéo dài tuổi thọ của pin thêm nhiều năm trước khi phải tái chế.

Các nhà khoa học cũng nghiên cứu thiết kế thế hệ pin mới theo hướng dễ tháo lắp, dễ sửa chữa và dễ tái chế ngay từ khâu sản xuất. Cách tiếp cận này phù hợp với mô hình "thiết kế vì kinh tế tuần hoàn" (Design for Circularity) mà Liên minh châu Âu đang thúc đẩy.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng việc xây dựng mạng lưới thu gom, vận chuyển và xử lý pin đồng bộ sẽ đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả của toàn bộ chuỗi tái chế.

Trong dài hạn, bài toán của ngành xe điện sẽ không chỉ là bán được nhiều xe hơn, mà còn là quản lý hiệu quả hàng triệu bộ pin sau khi chúng kết thúc vòng đời. Nếu giải quyết được thách thức này, châu Âu không chỉ giảm áp lực môi trường mà còn tạo ra một nguồn cung vật liệu thứ cấp có giá trị, góp phần củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn phát triển bền vững.