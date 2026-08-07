Đức cứu rừng cổ khỏi khai thác than, Mỹ mở rộng đất công cho khoan dầu: Hai lựa chọn trái ngược
TTrọng Hoàng
Chọn cỡ chữ
Trong khi Đức quyết định bảo vệ vĩnh viễn khu rừng Hambach sau nửa thế kỷ đấu tranh chống khai thác than, Mỹ lại mở rộng đất công cho khoan dầu, khai khoáng và khai thác gỗ. Hai quyết định trái ngược phản ánh những lựa chọn khác nhau giữa tăng trưởng kinh tế dựa vào tài nguyên và mô hình phát triển xanh…
Từ châu Âu đến Bắc Mỹ, các quyết
định liên quan đến rừng, đất công và tài nguyên thiên nhiên đang phản ánh những
cách tiếp cận khác nhau đối với mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên chuyển dịch
năng lượng.
Trong khi một số quốc gia coi bảo tồn hệ sinh thái là nền tảng của
kinh tế xanh và năng lực cạnh tranh dài hạn, thì nhiều quốc gia khác vẫn ưu tiên
khai thác tài nguyên để thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an ninh năng lượng. Hai
quyết định mới nhất của Đức và Mỹ là minh chứng rõ nét cho hai hướng đi đang
song hành trên thế giới.
NỬA
THẾ KỶ GIỮ RỪNG HAMBACH KHỎI MỎ THAN
Sau hơn 50 năm tranh đấu giữa người
dân, các tổ chức môi trường và doanh nghiệp khai khoáng, nước Đức đã khép lại
một trong những cuộc xung đột môi trường kéo dài nhất châu Âu khi quyết định
bảo vệ vĩnh viễn phần còn lại của khu rừng Hambach - cánh rừng có lịch sử
khoảng 12.000 năm nằm giữa hai thành phố Aachen và Cologne.
Trong nhiều thập kỷ, Hambach là biểu
tượng của cuộc đối đầu giữa mục tiêu phát triển công nghiệp dựa trên nhiên liệu
hóa thạch và yêu cầu bảo tồn thiên nhiên. Tập đoàn năng lượng RWE từng lên kế
hoạch mở rộng mỏ than nâu lộ thiên lớn nhất châu Âu vào khu vực này, kéo theo
việc di dời hơn 5.200 cư dân và phá bỏ gần như toàn bộ khu rừng.
Phong trào phản đối ngày càng lan
rộng khi các nhà hoạt động môi trường dựng nhà trên cây để ngăn chặn việc chặt
phá rừng. Đỉnh điểm là năm 2018, hơn 50.000 người biểu tình tập trung tại
Hambach, trong khi tòa án Đức ra phán quyết yêu cầu tạm dừng việc khai phá.
Sau đó, Ủy ban Than của Đức khuyến
nghị bảo vệ Hambach và xây dựng lộ trình chấm dứt sử dụng than trước năm 2038.
Theo kế hoạch hiện nay, mỏ than Hambach sẽ ngừng khai thác từ năm 2029.
Tháng 6 vừa qua, chính quyền bang
North Rhine-Westphalia cùng RWE hoàn tất thỏa thuận cuối cùng, chính thức
chuyển phần rừng còn lại thành khu bảo tồn thiên nhiên vĩnh viễn.
Khoảng 14% diện tích rừng nguyên
thủy đã được giữ lại. Từ năm 2035, khu vực này sẽ được quản lý như một vùng
phục hồi sinh thái với các hành lang xanh kết nối những cánh rừng lân cận, đồng
thời phát triển các tuyến đường dành cho xe đạp và người đi bộ nhằm kết hợp bảo
tồn với du lịch sinh thái.
Đối với nhiều nhà quan sát, Hambach
không chỉ là chiến thắng của phong trào môi trường mà còn là dấu mốc cho thấy
các quyết định đầu tư ngày càng phải tính đến giá trị dài hạn của vốn tự nhiên
thay vì chỉ lợi ích kinh tế ngắn hạn từ khai thác tài nguyên.
MỸ
MỞ RỘNG ĐẤT CÔNG CHO KHOAN DẦU VÀ KHAI KHOÁNG
Trong khi Đức ưu tiên phục hồi hệ
sinh thái, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump lại lựa chọn mở rộng khai
thác tài nguyên trên đất công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an
ninh năng lượng.
Đất công hiện chiếm khoảng 30% diện
tích nước Mỹ, tương đương gần 259 triệu ha, bao gồm các công viên quốc gia nổi
tiếng, rừng quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và các vùng đất ngập nước. Những
khu vực này vốn được bảo vệ theo Đạo luật Cổ vật năm 1906, cho phép tổng thống
chỉ định các vùng có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc sinh thái để bảo tồn lâu dài.
Tuy nhiên, chính quyền Trump đang
từng bước thu hẹp phạm vi bảo vệ. Tháng 6 vừa qua, Mỹ mở khoảng 1,3 triệu km2 vùng biển Thái Bình Dương đang được bảo tồn cho hoạt động đánh bắt cá thương
mại.
Song song với đó, đạo luật One Big
Beautiful Bill cũng rút ngắn thủ tục cho thuê đất công phục vụ khai thác dầu
khí. Chính quyền liên bang đồng thời thúc đẩy mở rộng khai thác gỗ, với mục
tiêu tăng khoảng 25% sản lượng gỗ thương mại trong vòng bốn đến năm năm tới.
Theo các chuyên gia, đây là sự thay
đổi chưa từng có trong chính sách quản lý đất công của Mỹ. Nếu như các đời tổng
thống trước chủ yếu mở rộng diện tích được bảo vệ thì chính quyền hiện nay lại
ưu tiên đưa các khu vực này vào khai thác nhằm tạo động lực cho tăng trưởng và
đầu tư.
Những tranh cãi tương tự đang diễn
ra tại nhiều bang, từ các dự án khai khoáng ở Minnesota đến các mỏ dầu gần vùng
đất linh thiêng của cộng đồng bản địa tại New Mexico và Alaska.
CUỘC
ĐUA GIỮ "VỐN TỰ NHIÊN" TRONG NỀN KINH TẾ XANH
Cuộc tranh luận về Hambach hay đất
công tại Mỹ phản ánh một xu hướng lớn hơn của kinh tế xanh: thiên nhiên ngày
càng được xem là một loại tài sản chiến lược tạo ra giá trị kinh tế lâu dài.
Các khu rừng không chỉ hấp thụ
carbon mà còn duy trì nguồn nước, bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu rủi ro
thiên tai và tạo nền tảng cho nhiều ngành kinh tế như nông nghiệp, du lịch,
dịch vụ hệ sinh thái hay tín chỉ carbon.
Tại Mỹ, nghiên cứu của Cơ quan Lâm
nghiệp nước này cho thấy các khu rừng quốc gia ở miền Tây chỉ chiếm khoảng 20%
diện tích nhưng cung cấp tới 46% nguồn nước mặt cho các cộng đồng hạ lưu.
Trong khi đó, suy giảm đa dạng sinh
học không còn được nhìn nhận đơn thuần là vấn đề môi trường mà đang trở thành
thách thức đối với an ninh lương thực, chuỗi cung ứng toàn cầu và ổn định kinh
tế. Chính phủ Anh trong năm nay cũng lần đầu tiên đánh giá mất đa dạng sinh học
là một rủi ro đối với an ninh quốc gia.
Bên cạnh giá trị sinh thái, đất công
còn tạo ra lợi ích kinh tế trực tiếp. Tại Mỹ, ngành du lịch và các hoạt động
ngoài trời dựa trên tài nguyên thiên nhiên hiện đóng góp khoảng 1.200 tỷ USD
cho nền kinh tế và tạo ra khoảng 5 triệu việc làm. Riêng hệ thống công viên
quốc gia đã đón gần 332 triệu lượt khách trong năm 2024 - mức cao nhất từ trước
đến nay.
Hai quyết định trái ngược giữa Đức
và Mỹ cho thấy các quốc gia đang đứng trước những lựa chọn khác nhau trong quá
trình chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững.
Khi biến đổi khí hậu, an
ninh năng lượng và cạnh tranh tài nguyên ngày càng gay gắt, cách mỗi quốc gia
định giá và quản trị "vốn tự nhiên" sẽ trở thành một trong những yếu
tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong dài hạn. Bởi trong nền
kinh tế xanh, rừng, đất công, nguồn nước hay đa dạng sinh học không còn chỉ là
tài nguyên cần bảo vệ, mà đang trở thành những tài sản chiến lược, tạo nền tảng
cho an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tăng trưởng xanh và khả năng chống
chịu của nền kinh tế trước các cú sốc toàn cầu.
Cuộc tranh luận giữa khai thác
và bảo tồn vì thế sẽ không chỉ quyết định tương lai của những cánh rừng hay các
mỏ tài nguyên, mà còn góp phần định hình vị thế cạnh tranh của mỗi quốc gia
trong nền kinh tế carbon thấp của thế kỷ XXI.
Liên Hợp Quốc cảnh báo El Niño đang làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu khi hạn hán, nắng nóng và thời tiết cực đoan đe dọa sản xuất nông nghiệp, dẫn đến nguy cơ mất an ninh lương thực...
Hàn Quốc từng là thành trì vững chắc của các thương hiệu ô tô nội địa và phương Tây. Tuy nhiên, thị trường này đang chứng kiến một cuộc lật đổ ngoạn mục khi xe điện sản xuất tại Trung Quốc ồ ạt tiến vào, chinh phục người tiêu dùng nhờ giá cả cạnh tranh và công nghệ hiện đại…
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.
Một trong những lỗi phổ biến thường gặp khi doanh nghiệp công bố thông tin báo cáo ESG, đó là Greenwashing (tẩy xanh)- tình trạng nói nhiều hơn những gì thực sự làm, phóng đại lợi ích môi trường; báo cáo ESG công bố số liệu hoặc tuyên bố nhưng thiếu bằng chứng. Theo phân tích của chuyên gia, khi doanh nghiệp quảng bá xanh như vậy sẽ dẫn đến những hệ lụy lớn không chỉ ở góc độ truyền thông mà còn gây rủi ro trong kinh doanh...
Nhiệt độ nước sông tăng cao do biến đổi khí hậu và hạn hán kéo dài đang khiến nhiều bang ở miền Tây nước Mỹ phải hạn chế hoạt động câu cá trong mùa hè. Không chỉ là biện pháp bảo tồn các loài cá nước lạnh, động thái này còn cho thấy những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đối với đa dạng sinh học và các ngành kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.