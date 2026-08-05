Tây Ninh đón dự án điện mặt trời quy mô gần 7.800 tỷ đồng

Ngày 4/8, tại tỉnh Tây Ninh, Dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư 7.774 tỷ đồng, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển năng lượng sạch, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Với tổng công suất lắp đặt 450 MW, Dự án do Công ty Cổ phần Năng lượng DT5.1 - công ty thành viên của Xuân Cầu Holdings làm chủ đầu tư, được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn điện sạch quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo thông tin từ chủ đầu tư, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 được quy hoạch trên diện tích khoảng 645 ha tại khu vực đất bán ngập hồ Dầu Tiếng, cách đường ĐT781 khoảng 500m về phía Tây và cách Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 khoảng 3 km về phía Bắc.
Khu vực này trước đây chủ yếu được sử dụng để trồng khoai mì. Việc phát triển nhà máy điện mặt trời tại đây góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và nguồn bức xạ dồi dào, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế cho địa phương.
Sau khi đi vào vận hành, Nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 808 GWh điện sạch mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia. Dự án dự kiến vận hành thương mại vào tháng 12/2027.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho rằng đây là dự án có quy mô công suất lớn nhất trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay.
Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch và bền vững, mà còn tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng của khu vực bán ngập hồ Dầu Tiếng.
"Đối với tỉnh Tây Ninh, dự án còn có ý nghĩa thiết thực trong việc thu hút nguồn lực đầu tư, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy các hoạt động xây dựng, dịch vụ và những ngành kinh tế có liên quan; qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới," ông Hẳn cho biết.
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư để dự án hoàn thành đúng kế hoạch đề ra; đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.
Về phía nhà đầu tư, ông Tô Dũng, Chủ tịch HĐQT Xuân Cầu Holdings, chia sẻ rằng đây là một trong những dự án đầu tiên áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), khẳng định hiện thực hóa cơ chế DPPA đã được dự thảo từ nhiều năm trước đây. "Cơ chế này không chỉ thúc đẩy sự phát triển lành mạnh cho các đơn vị phát điện, các đơn vị sử dụng điện lớn mà còn góp phần tích cực thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh ngày càng được hiện thực hóa," ông nói.
Đại diện liên danh tổng thầu thi công, ông Zhou Jiayi, Chủ tịch Trụ sở khu vực châu Á - Thái Bình Dương của PowerChina, cho biết hồ Dầu Tiếng là khu vực có môi trường mặt nước và hệ sinh thái rất quý giá. Liên danh tổng thầu sẽ nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và môi trường - HSE của dự án, hạn chế tối đa mọi tác động của hoạt động thi công đến nguồn nước, môi trường và hệ sinh thái của hồ Dầu Tiếng, bảo đảm hài hòa giữa xây dựng công trình và bảo vệ môi trường.
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