Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh giải ngân chi trả chế độ theo Nghị định 178

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Phúc Minh
14/10/2025, 14:01
Các đơn vị Kho bạc Nhà nước đang bố trí cán bộ làm việc xuyên ngày nghỉ để hỗ trợ chi trả chế độ theo Nghị định 178 đúng đối tượng, đúng thời hạn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động...
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 195-KL/TW ngày 26/9/2025 về việc hoàn thành chi trả chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP trước ngày 15/10/2025, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã huy động toàn bộ nhân lực, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng, đúng quy định và an toàn.
Trước yêu cầu tiến độ khẩn trương, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã triển khai hàng loạt giải pháp cụ thể. Thứ nhất, huy động toàn hệ thống làm việc xuyên lễ, cuối tuần.
Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 183-KL/TW và 195-KL/TW, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công điện số 09/CĐ-KBNN ngày 29/8/2025 và Công điện số 17/CĐ-KBNN ngày 2/10/2025, yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ trực làm việc cả trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và cuối tuần (11, 12/10/2025).
Thứ hai, chủ động tham mưu, tháo gỡ vướng mắc pháp lý. Kho bạc Nhà nước đã đề xuất Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15041/BTC-KTN ngày 27/9/2025 hướng dẫn triển khai Nghị định 178. Đồng thời, phối hợp với Bộ Nội vụ làm rõ các nội dung còn vướng mắc, giúp quá trình chi trả thống nhất, đúng pháp luật.
Thứ ba, hoàn thành 100% việc mở tài khoản chi tiêu tại Kho bạc Nhà nước. Tính đến ngày 7/10/2025, toàn bộ đơn vị sử dụng ngân sách cấp xã trên cả nước đã hoàn thành việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh toán, chi trả lương và các chế độ cho người lao động, trong đó có đối tượng thuộc diện Nghị định 178.
Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và số hóa quy trình, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền ban hành nghị định thay thế Nghị định 11/2020/NĐ-CP, hướng đến rút ngắn thời gian xử lý chi thường xuyên xuống tối đa 1 ngày làm việc, đồng thời giảm 84% thành phần hồ sơ.
Hiện nay, các đơn vị Kho bạc Nhà nước vẫn đang bố trí cán bộ làm việc xuyên ngày nghỉ để hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách, từ khâu nhập dự toán đến thanh toán chi trả.
Đơn vị cũng đã báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp tình hình, đồng thời bám sát chỉ đạo của Chính phủ để bảo đảm hoàn thành 100% chi trả chế độ 178 đúng đối tượng, đúng quy định, đúng thời hạn.
18:53, 07/10/2025
Lô hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng đang được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong sáng ngày 14/10...
Bộ Nội vụ đề xuất danh mục các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường…
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ đang xây dựng phương án bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, sử dụng ngay từ năm học 2026-2027. Đồng thời, xây dựng lộ trình, tính toán chi phí để phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh...
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Thời gian nghỉ từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ...
Đợt mưa lũ vừa qua khiến Bắc Ninh thiệt hại nặng, toàn tỉnh có hơn 12.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng và hơn 300.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; 100 công trình nhà ở bị hư hỏng, đổ sập; 684 điểm giao thông trên các tuyến đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: