Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh giải ngân chi trả chế độ theo Nghị định 178

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước đang bố trí cán bộ làm việc xuyên ngày nghỉ để hỗ trợ chi trả chế độ theo Nghị định 178 đúng đối tượng, đúng thời hạn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 195-KL/TW ngày 26/9/2025 về việc hoàn thành chi trả chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP trước ngày 15/10/2025, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã huy động toàn bộ nhân lực, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng, đúng quy định và an toàn.

Trước yêu cầu tiến độ khẩn trương, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã triển khai hàng loạt giải pháp cụ thể. Thứ nhất, huy động toàn hệ thống làm việc xuyên lễ, cuối tuần.

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 183-KL/TW và 195-KL/TW, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công điện số 09/CĐ-KBNN ngày 29/8/2025 và Công điện số 17/CĐ-KBNN ngày 2/10/2025, yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ trực làm việc cả trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và cuối tuần (11, 12/10/2025).

Thứ hai, chủ động tham mưu, tháo gỡ vướng mắc pháp lý. Kho bạc Nhà nước đã đề xuất Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15041/BTC-KTN ngày 27/9/2025 hướng dẫn triển khai Nghị định 178. Đồng thời, phối hợp với Bộ Nội vụ làm rõ các nội dung còn vướng mắc, giúp quá trình chi trả thống nhất, đúng pháp luật.

Thứ ba, hoàn thành 100% việc mở tài khoản chi tiêu tại Kho bạc Nhà nước. Tính đến ngày 7/10/2025, toàn bộ đơn vị sử dụng ngân sách cấp xã trên cả nước đã hoàn thành việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh toán, chi trả lương và các chế độ cho người lao động, trong đó có đối tượng thuộc diện Nghị định 178.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và số hóa quy trình, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền ban hành nghị định thay thế Nghị định 11/2020/NĐ-CP, hướng đến rút ngắn thời gian xử lý chi thường xuyên xuống tối đa 1 ngày làm việc, đồng thời giảm 84% thành phần hồ sơ.

Hiện nay, các đơn vị Kho bạc Nhà nước vẫn đang bố trí cán bộ làm việc xuyên ngày nghỉ để hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách, từ khâu nhập dự toán đến thanh toán chi trả.

Đơn vị cũng đã báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp tình hình, đồng thời bám sát chỉ đạo của Chính phủ để bảo đảm hoàn thành 100% chi trả chế độ 178 đúng đối tượng, đúng quy định, đúng thời hạn.