Trang chủ Dân sinh

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú

Thi Nguyễn

25/02/2026, 11:18

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 bổ sung tối thiểu 250 bác sĩ nội trú cho hệ thống bệnh viện công lập, đồng thời phát triển đội ngũ quản trị bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng hệ thống y tế theo hướng chuyên sâu, hiện đại…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu và xây dựng đội ngũ quản trị bệnh viện đáp ứng yêu cầu phát triển y tế trong kỷ nguyên mới giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Theo đó, mục tiêu trọng tâm là phát triển đội ngũ bác sĩ nội trú và cán bộ quản trị bệnh viện có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng hệ thống y tế TP. Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại, chuyên sâu. Thành phố hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á. 

Đề án đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút, hỗ trợ, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Song song với việc phát triển đội ngũ bác sĩ chuyên sâu, Thành phố hướng đến hình thành lực lượng quản lý y tế và quản trị bệnh viện chuyên nghiệp, có khả năng thích ứng với xu thế chuyển đổi số, cơ chế tự chủ tài chính và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Về chỉ tiêu cụ thể, đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu bổ sung tối thiểu 250 bác sĩ nội trú cho các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế, trong đó ưu tiên các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối và các chuyên ngành khó thu hút nhân lực.

Thành phố cũng phấn đấu tỷ lệ bác sĩ nội trú đạt tối thiểu 13% tổng số bác sĩ tại các bệnh viện được xếp cấp chuyên môn chuyên sâu trực thuộc Sở Y tế.

Bên cạnh đó, Đề án đặt mục tiêu bình quân mỗi bệnh viện có ít nhất hai viên chức quản lý tham gia chương trình phát triển đội ngũ quản trị bệnh viện theo nội dung Đề án, nhằm từng bước nâng cao năng lực quản trị và điều hành hệ thống cơ sở y tế.

Về phạm vi áp dụng, Đề án quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu, đồng thời xây dựng đội ngũ quản trị bệnh viện đáp ứng yêu cầu phát triển y tế trong kỷ nguyên mới, triển khai từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm rà soát nhu cầu bác sĩ nội trú tại các bệnh viện tuyến cuối, xây dựng kế hoạch thu hút, ban hành chính sách hỗ trợ trong thời gian đào tạo; đồng thời đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường thực hành lâm sàng và tổ chức hoạt động kết nối tuyển dụng sau đào tạo.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ triển khai đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và điều động công chức, viên chức quản lý nhằm nâng cao năng lực quản trị bệnh viện.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành các chính sách liên quan, bảo đảm cơ sở pháp lý và nguồn lực triển khai Đề án.

Từ khóa:

bác sĩ nội trú đào tạo nhân lực y tế đào tạo y tế Nghị quyết 31-NQ/TW Nghị quyết 72-NQ/TW phát triển y tế quản trị bệnh viện TP. Hồ Chí Minh y tế

