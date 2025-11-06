Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn 640 tỷ đồng khắc phục thiên tai, phục hồi hạ tầng trọng yếu

Trước thiệt hại nặng nề do bão số 10 và mưa lũ gây ra, Thanh Hóa quyết định hỗ trợ hơn 640 tỷ đồng nhằm khôi phục các công trình giao thông, trường học, trạm y tế và tái thiết cuộc sống cho người dân vùng thiên tai...

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh vừa ký ban hành Quyết định số 3482/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai xảy ra từ đầu năm 2025. Đây là nguồn kinh phí quan trọng giúp địa phương khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề sau mưa bão.

Theo quyết định, tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 640 tỷ đồng. Trong đó, trên 518 tỷ đồng được phân bổ để khắc phục, xử lý sạt lở tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và nhiều tuyến giao thông trọng yếu, đặc biệt là khu vực miền núi có địa hình phức tạp, thường xuyên bị chia cắt do lũ ống, lũ quét.

Phần còn lại của nguồn vốn hỗ trợ được dành cho sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bàn ghế, thiết bị dạy học tại các trường học bị hư hại do mưa bão; sửa chữa và trang bị lại các cơ sở y tế, đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân được duy trì ổn định. Ngoài ra, tỉnh cũng dành một phần ngân sách để xây dựng các khu tái định cư, di dời người dân khỏi vùng sạt lở, nguy cơ cao mất an toàn.

Thanh Hóa là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Với địa bàn rộng, 76 xã miền núi, nhiều tuyến đường bám theo sườn núi, nguy cơ sạt lở, chia cắt giao thông luôn tiềm ẩn cao. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, các cơn bão số 5, số 10 cùng mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Video nước lũ kéo sập lan can cầu cứng tại xã miền núi Quan Sơn, Thanh Hoá trong trận bão số 10 cuối tháng 9 vừa qua

Thống kê cho thấy, có 7 tuyến quốc lộ và 28 tuyến đường tỉnh bị thiệt hại, với 4.270 vị trí sạt lở ta luy dương, 200 vị trí sạt lở ta luy âm cùng nhiều công trình, hạng mục khác bị hư hỏng, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 285 tỷ đồng. Nhiều tuyến đường chỉ mới được xử lý tạm thời, đất đá sạt tràn mặt đường còn khối lượng lớn, cần thêm thời gian và kinh phí để khắc phục triệt để.

Ngay sau thiên tai, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và đơn vị quản lý đường bộ triển khai công tác khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”, ưu tiên hót dọn đất đá sạt lở, khơi thông rãnh thoát nước, cắm biển cảnh báo và rào chắn các điểm nguy hiểm. Các đơn vị đã huy động tối đa máy móc, phương tiện, thiết bị thi công liên tục ngày đêm, phấn đấu đảm bảo thông xe trong thời gian không quá 24 giờ kể từ khi xảy ra ách tắc giao thông.

Đến thời điểm này, nhiều đoạn tuyến trọng điểm đã được thông đường tạm thời, đảm bảo lưu thông cho người và phương tiện. Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nguồn lực xử lý các vị trí hư hỏng phức tạp, nguy cơ cao mất an toàn giao thông, đặc biệt là các điểm sạt lở ta luy âm trên quốc lộ 217, quốc lộ 15, tỉnh lộ 530, 523 và các tuyến nối khu vực miền núi.

Việc bố trí hơn 640 tỷ đồng hỗ trợ lần này được xem là nguồn lực quan trọng giúp Thanh Hóa khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân, nhất là tại các địa bàn miền núi, nơi thường xuyên hứng chịu mưa lũ, sạt lở đất.