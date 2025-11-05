Kiểm tra, đánh giá chất lượng cầu Sông Lô, Phú Thọ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Tuấn Khang
05/11/2025, 15:41
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc rà soát, kiểm tra chất lượng công trình cầu Sông Lô sau khi có phản ánh từ báo chí về tình trạng xuống cấp của một số trụ cầu, trong đó có hiện tượng lộ cốt thép chịu lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình...
Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hiện trạng, yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm định chất lượng công trình theo quy định tại khoản 1, Điều 40, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn, cần áp dụng ngay các biện pháp cần thiết như hạn chế sử dụng, khoanh vùng nguy hiểm hoặc tiến hành sửa chữa.
Đồng thời, tỉnh phải lập và điều chỉnh phương án giao thông nếu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực cầu Sông Lô. Kết quả kiểm tra, đánh giá phải được báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15/11/2025.
Bộ Xây dựng giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ trong việc tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng và khả năng chịu lực của công trình cầu Sông Lô.
Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam được giao phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc kiểm soát phương tiện, phân luồng và tổ chức giao thông qua cầu, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn.
Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai theo chức năng, nhiệm vụ để kịp thời khắc phục các hư hỏng, đảm bảo an toàn cho công trình và người dân khi lưu thông qua cầu Sông Lô.
Các cơ chế đặc thù, sự đồng bộ với các luật cũng như năng lực công nghệ và chuyển giao công nghệ chính là yếu tố then chốt trong xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam...
Sau đợt mưa lớn, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Trường Sơn (Quảng Trị) xuất hiện vết nứt sâu và dài, khiến người dân lo ngại nguy cơ mất an toàn khi lưu thông qua khu vực này...
Từ nay đến cuối tháng 12/2025, TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua 60 ngày đêm, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)…
Tiến độ triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí và kiểm tra tải trọng trên cao tốc Bắc - Nam còn chậm, có nguy cơ ảnh hưởng kế hoạch thu phí từ đầu năm 2026…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: