Kiểm tra, đánh giá chất lượng cầu Sông Lô, Phú Thọ

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc rà soát, kiểm tra chất lượng công trình cầu Sông Lô sau khi có phản ánh từ báo chí về tình trạng xuống cấp của một số trụ cầu, trong đó có hiện tượng lộ cốt thép chịu lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình...

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hiện trạng, yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm định chất lượng công trình theo quy định tại khoản 1, Điều 40, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn, cần áp dụng ngay các biện pháp cần thiết như hạn chế sử dụng, khoanh vùng nguy hiểm hoặc tiến hành sửa chữa.

Đồng thời, tỉnh phải lập và điều chỉnh phương án giao thông nếu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực cầu Sông Lô. Kết quả kiểm tra, đánh giá phải được báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15/11/2025.

Bộ Xây dựng giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ trong việc tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng và khả năng chịu lực của công trình cầu Sông Lô.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam được giao phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc kiểm soát phương tiện, phân luồng và tổ chức giao thông qua cầu, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn.

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai theo chức năng, nhiệm vụ để kịp thời khắc phục các hư hỏng, đảm bảo an toàn cho công trình và người dân khi lưu thông qua cầu Sông Lô.