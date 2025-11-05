Thứ Tư, 05/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Hạ tầng

Kiểm tra, đánh giá chất lượng cầu Sông Lô, Phú Thọ

Tuấn Khang

05/11/2025, 15:41

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc rà soát, kiểm tra chất lượng công trình cầu Sông Lô sau khi có phản ánh từ báo chí về tình trạng xuống cấp của một số trụ cầu, trong đó có hiện tượng lộ cốt thép chịu lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình...

Hiện trạng xuống cấp của cầu Sông Lô (Phú Thọ). Ảnh: Đức Mạnh
Hiện trạng xuống cấp của cầu Sông Lô (Phú Thọ). Ảnh: Đức Mạnh

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hiện trạng, yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm định chất lượng công trình theo quy định tại khoản 1, Điều 40, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn, cần áp dụng ngay các biện pháp cần thiết như hạn chế sử dụng, khoanh vùng nguy hiểm hoặc tiến hành sửa chữa.

Đồng thời, tỉnh phải lập và điều chỉnh phương án giao thông nếu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực cầu Sông Lô. Kết quả kiểm tra, đánh giá phải được báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15/11/2025.

Bộ Xây dựng giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ trong việc tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng và khả năng chịu lực của công trình cầu Sông Lô.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam được giao phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc kiểm soát phương tiện, phân luồng và tổ chức giao thông qua cầu, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn.

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai theo chức năng, nhiệm vụ để kịp thời khắc phục các hư hỏng, đảm bảo an toàn cho công trình và người dân khi lưu thông qua cầu Sông Lô.

Phú Thọ dốc sức hợp long cầu Phong Châu mới vào đúng dịp Quốc khánh

19:00, 06/08/2025

Phú Thọ dốc sức hợp long cầu Phong Châu mới vào đúng dịp Quốc khánh

Vĩnh Phúc bảo đảm tiến độ, khởi công dự án Khu công nghiệp Sông Lô muộn nhất vào tháng 1/2024

16:36, 19/12/2023

Vĩnh Phúc bảo đảm tiến độ, khởi công dự án Khu công nghiệp Sông Lô muộn nhất vào tháng 1/2024

Từ khóa:

Bộ Xây dựng cầu Sông Lô Phú Thọ

Đọc thêm

Cần có cơ chế và chính sách đặc thù đối với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Cần có cơ chế và chính sách đặc thù đối với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Các cơ chế đặc thù, sự đồng bộ với các luật cũng như năng lực công nghệ và chuyển giao công nghệ chính là yếu tố then chốt trong xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam...

[Video]: Xuất hiện vết nứt lớn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Quảng Trị

[Video]: Xuất hiện vết nứt lớn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Quảng Trị

Sau đợt mưa lớn, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Trường Sơn (Quảng Trị) xuất hiện vết nứt sâu và dài, khiến người dân lo ngại nguy cơ mất an toàn khi lưu thông qua khu vực này...

TP. Hồ Chí Minh phát động thi đua 60 ngày đêm “về đích” khởi công metro số 2

TP. Hồ Chí Minh phát động thi đua 60 ngày đêm “về đích” khởi công metro số 2

Từ nay đến cuối tháng 12/2025, TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua 60 ngày đêm, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)…

Tăng tốc hoàn thiện hệ thống trạm thu phí trên cao tốc Bắc - Nam

Tăng tốc hoàn thiện hệ thống trạm thu phí trên cao tốc Bắc - Nam

Tiến độ triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí và kiểm tra tải trọng trên cao tốc Bắc - Nam còn chậm, có nguy cơ ảnh hưởng kế hoạch thu phí từ đầu năm 2026…

Thanh Hóa quy hoạch Khu sinh thái hồ Khe Lau tại Nghi Sơn

Thanh Hóa quy hoạch Khu sinh thái hồ Khe Lau tại Nghi Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu sinh thái hồ Khe Lau (ST-05), thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh Hóa bổ nhiệm giám đốc 3 cơ quan cấp sở

Tài chính

2

Hộ kinh doanh sẽ áp dụng chế độ kế toán mới từ năm 2026

Tài chính

3

Chỉ còn 24 giờ để đăng ký mua cổ phiếu IPO VPS

Chứng khoán

4

“Người đẹp Hoa Lư” góp phần quảng bá du lịch Ninh Bình

Du lịch

5

Gia tăng các nguy cơ đột quỵ khi trời trở lạnh

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy