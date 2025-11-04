[Video]: Xuất hiện vết nứt lớn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Quảng Trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Nguyễn Thuấn
04/11/2025, 19:00
Sau đợt mưa lớn, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Trường Sơn (Quảng Trị) xuất hiện vết nứt sâu và dài, khiến người dân lo ngại nguy cơ mất an toàn khi lưu thông qua khu vực này...
Chiều ngày 4/11, Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã, vừa xuất hiện vết nứt lớn kéo dài, cảnh báo nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.
Theo ghi nhận, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống bão lụt, lực lượng Công an xã Trường Sơn phát hiện tại Km109, đoạn qua bản Đá Chát, xuất hiện một vết nứt dài khoảng 40 m, rộng chừng 15 cm, nằm giữa mặt đường bê tông.
Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Trường Sơn đã phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ Trường Sơn lập hàng rào chắn, cắm biển cảnh báo để hạn chế phương tiện qua lại và đảm bảo an toàn giao thông.
Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây là tuyến giao thông huyết mạch song song với nhánh Đông, có mặt đường chủ yếu bằng bê tông, chạy xuyên qua rừng Trường Sơn, kết nối xã Trường Sơn với trung tâm tỉnh và các vùng miền khác trong cả nước. Tuyến đường này đã được đưa vào sử dụng nhiều năm, chất lượng khá ổn định.
Tuy nhiên, những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn trên tuyến đường xuất hiện hiện tượng nứt, lún cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu không được xử lý kịp thời.
Đáng chú ý, vào mùa mưa lũ năm 2020, đoạn đường này cũng từng xuất hiện vết nứt tương tự. Sau khi được đơn vị quản lý trám vá, tuyến đường hoạt động bình thường trở lại. Đến nay, vết nứt tái diễn với quy mô lớn hơn, đặt ra yêu cầu sớm kiểm tra, khắc phục để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: