Trang chủ Tài chính

Thanh Hóa phê duyệt hơn 1.800 tỷ đồng hỗ trợ sắp xếp bộ máy chính trị

Thiên Anh

20/09/2025, 14:32

UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt tổng dự toán kinh phí hơn 1.846 tỷ đồng để chi trả chế độ, chính sách phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn. Kinh phí được phân bổ thông qua hai quyết định liên tiếp của UBND tỉnh.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo quyết định thứ nhất, tổng số kinh phí được duyệt là 83,05 tỷ đồng. Trong đó, 81,95 tỷ đồng lấy từ nguồn cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách cấp tỉnh, phần còn lại 1,11 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác. Nguồn kinh phí này được phân bổ cho các khối: Đảng – đoàn thể, hành chính và sự nghiệp.

Cụ thể, khối Đảng – đoàn thể gồm 13 người được bố trí 15,24 tỷ đồng; khối hành chính gồm 32 người với 41,89 tỷ đồng; khối sự nghiệp gồm 28 người với 25,93 tỷ đồng. Trong khối sự nghiệp, Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa được phân bổ 23,72 tỷ đồng; Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa được phân bổ 1,11 tỷ đồng.

Theo quyết định thứ hai, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung 1.763,93 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Khoản kinh phí này được sử dụng để chi trả chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Trong số này, các đơn vị cấp tỉnh như Trung tâm Khuyến nông và Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Liên được phân bổ 3,02 tỷ đồng. Phần lớn kinh phí, với tổng số 1.760,91 tỷ đồng, được phân bổ cho cấp xã, phường.

Một số xã, phường có mức phân bổ cao gồm: Phường Nguyệt Viên 43,99 tỷ đồng, Phường Hạc Thành 40,58 tỷ đồng, Phường Đông Hương 37,22 tỷ đồng, Xã Hoằng Quang 35,47 tỷ đồng, Phường Tân Sơn 34,97 tỷ đồng. Ngoài ra, Phường An Hoạch nhận 33,87 tỷ đồng, Phường Đông Hải 32,44 tỷ đồng, Xã Quảng Tâm 31,66 tỷ đồng, Phường Ba Đình 30,89 tỷ đồng và Xã Đông Vinh 29,42 tỷ đồng.

Các quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm triển khai. Sở Tài chính và Sở Nội vụ chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung trình phê duyệt. Kho bạc Nhà nước khu vực XI thực hiện kiểm tra, kiểm soát và thủ tục cấp phát, đồng thời có quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện.

Các đơn vị được phân bổ kinh phí phải rà soát đối tượng, tổ chức quản lý và thực hiện chi trả đúng chế độ, bảo đảm công khai, minh bạch. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định chi trả.

Với tổng kinh phí hơn 1.846 tỷ đồng, UBND tỉnh Thanh Hóa bảo đảm việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện sắp xếp trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy chính trị.

Cục Hải quan phân trần về việc chậm hỗ trợ doanh nghiệp qua đường dây nóng

Siết chặt danh mục đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

chi trả kinh phí ngân sách Thanh Hóa

Trong thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp và cá nhân có phản ánh về việc tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng 19009299 của Cục Hải quan chưa kịp thời, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Tối 19/9, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin tới báo chí về vấn đề này…

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đã làm rõ nhiều nội dung quan trọng, trong đó đề cập đến đối tượng chịu thuế...

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 19 tấn trong phiên giao dịch cuối của tuần...

CBDC - tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương là dạng tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành và bảo đảm giá trị, khác với tiền mã hóa (như Bitcoin, Ethereum) vốn không được chính phủ hay ngân hàng trung ương bảo trợ…

Góp ý đối với dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tư pháp và đại diện doanh nghiệp cho rằng việc thu thuế ngay khi cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán hay cổ phiếu thưởng chưa phản ánh đúng bản chất tài chính. Đồng thời, tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp, gây bất lợi cho thị trường chứng khoán...

