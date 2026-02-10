Thanh Hóa: sắp triển khai Dự án nhà ở xã hội Phú Sơn hơn 1.500 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 10/02/2026
Nguyễn Thuấn
10/02/2026, 08:26
Với quy mô hơn 1,6 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 1.551 tỷ đồng, Dự án Nhà ở xã hội phường Phú Sơn được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân Thanh Hóa.
Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định chấp thuận Công ty CP Tập đoàn WESTMINSTER Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở xã hội phường Phú Sơn (thành phố Thanh Hoá cũ) nay là phường Hạc Thành, góp phần bổ sung quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
Dự án Nhà ở xã hội phường Phú Sơn được triển khai tại khu tái định cư phường Phú Sơn, theo mặt bằng quy hoạch số 73/UBND ngày 13/6/2005. Trước đó, dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 12/5/2025.
Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án được thực hiện trên khu đất rộng khoảng 1,6 ha, hiện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trên khu đất này, chủ đầu tư sẽ xây dựng đồng bộ hai tòa chung cư nhà ở xã hội, mỗi tòa cao 21 tầng nổi và có một tầng hầm. Tổng số căn hộ dự kiến khoảng 890 căn, trong đó 860 căn là nhà ở xã hội và 30 căn nhà ở thương mại thấp tầng được xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, dự kiến phục vụ khoảng 3.000 người dân.
Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 1.551,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 310,28 tỷ đồng, phần còn lại được huy động theo tiến độ thực hiện dự án.
Tiến độ triển khai dự án không quá 36 tháng kể từ ngày Nhà nước bàn giao đất trên thực địa. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định chấp thuận nhà đầu tư có hiệu lực, Công ty CP Tập đoàn WESTMINSTER Việt Nam phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục pháp lý khác để đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định.
Thời hạn hoạt động của dự án được xác định không quá 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu nhà đầu tư bố trí đầy đủ nguồn vốn, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và kinh doanh bất động sản.
Cùng với đó, nhà đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị giao đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định chấp thuận, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình triển khai dự án theo quy định của Luật Đầu tư.
UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND phường Hạc Thành phối hợp với các Sở, ngành liên quan như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án. Việc giám sát nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy hoạch, đúng tiến độ và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.
Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử nổi bật, Masterise Homes - Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế - đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025, ghi dấu ấn bằng câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt trong thời đại mới.
Với quy mô gần 355ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng, Khu công nghiệp Đồng Phúc được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại…
Sau nhiều năm tăng trưởng lặng lẽ, bất động sản Vinh (cũ) đang bước ra khỏi vùng “im ắng” khi các động lực kinh tế, hạ tầng và công nghiệp đồng loạt được kích hoạt sau sáp nhập. Không tăng nóng theo các chu kỳ ngắn hạn, thị trường này đang hình thành một chu kỳ tăng trưởng bền vững, gắn với nhu cầu thực.
Các quy định mới trong Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã mang lại những thay đổi quan trọng, qua đó, mở rộng khả năng tham gia thị trường Việt Nam của người Việt ở nước ngoài…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: