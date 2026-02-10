Thanh Hóa: sắp triển khai Dự án nhà ở xã hội Phú Sơn hơn 1.500 tỷ đồng

Với quy mô hơn 1,6 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 1.551 tỷ đồng, Dự án Nhà ở xã hội phường Phú Sơn được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân Thanh Hóa.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định chấp thuận Công ty CP Tập đoàn WESTMINSTER Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở xã hội phường Phú Sơn (thành phố Thanh Hoá cũ) nay là phường Hạc Thành, góp phần bổ sung quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Dự án Nhà ở xã hội phường Phú Sơn được triển khai tại khu tái định cư phường Phú Sơn, theo mặt bằng quy hoạch số 73/UBND ngày 13/6/2005. Trước đó, dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 12/5/2025.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án được thực hiện trên khu đất rộng khoảng 1,6 ha, hiện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trên khu đất này, chủ đầu tư sẽ xây dựng đồng bộ hai tòa chung cư nhà ở xã hội, mỗi tòa cao 21 tầng nổi và có một tầng hầm. Tổng số căn hộ dự kiến khoảng 890 căn, trong đó 860 căn là nhà ở xã hội và 30 căn nhà ở thương mại thấp tầng được xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, dự kiến phục vụ khoảng 3.000 người dân.

Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 1.551,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 310,28 tỷ đồng, phần còn lại được huy động theo tiến độ thực hiện dự án.

Tiến độ triển khai dự án không quá 36 tháng kể từ ngày Nhà nước bàn giao đất trên thực địa. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định chấp thuận nhà đầu tư có hiệu lực, Công ty CP Tập đoàn WESTMINSTER Việt Nam phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục pháp lý khác để đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định.

Thời hạn hoạt động của dự án được xác định không quá 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu nhà đầu tư bố trí đầy đủ nguồn vốn, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và kinh doanh bất động sản.

Cùng với đó, nhà đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị giao đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định chấp thuận, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình triển khai dự án theo quy định của Luật Đầu tư.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND phường Hạc Thành phối hợp với các Sở, ngành liên quan như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án. Việc giám sát nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy hoạch, đúng tiến độ và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.