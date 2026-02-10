Thứ Ba, 10/02/2026

Trang chủ Bất động sản

Thanh Hóa: sắp triển khai Dự án nhà ở xã hội Phú Sơn hơn 1.500 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

10/02/2026, 08:26

Với quy mô hơn 1,6 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 1.551 tỷ đồng, Dự án Nhà ở xã hội phường Phú Sơn được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân Thanh Hóa.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định chấp thuận Công ty CP Tập đoàn WESTMINSTER Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở xã hội phường Phú Sơn (thành phố Thanh Hoá cũ) nay là phường Hạc Thành, góp phần bổ sung quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Dự án Nhà ở xã hội phường Phú Sơn được triển khai tại khu tái định cư phường Phú Sơn, theo mặt bằng quy hoạch số 73/UBND ngày 13/6/2005. Trước đó, dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 12/5/2025.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án được thực hiện trên khu đất rộng khoảng 1,6 ha, hiện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trên khu đất này, chủ đầu tư sẽ xây dựng đồng bộ hai tòa chung cư nhà ở xã hội, mỗi tòa cao 21 tầng nổi và có một tầng hầm. Tổng số căn hộ dự kiến khoảng 890 căn, trong đó 860 căn là nhà ở xã hội và 30 căn nhà ở thương mại thấp tầng được xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, dự kiến phục vụ khoảng 3.000 người dân.

Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 1.551,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 310,28 tỷ đồng, phần còn lại được huy động theo tiến độ thực hiện dự án.

Tiến độ triển khai dự án không quá 36 tháng kể từ ngày Nhà nước bàn giao đất trên thực địa. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định chấp thuận nhà đầu tư có hiệu lực, Công ty CP Tập đoàn WESTMINSTER Việt Nam phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục pháp lý khác để đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định.

Thời hạn hoạt động của dự án được xác định không quá 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu nhà đầu tư bố trí đầy đủ nguồn vốn, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và kinh doanh bất động sản.

Cùng với đó, nhà đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị giao đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định chấp thuận, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình triển khai dự án theo quy định của Luật Đầu tư.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND phường Hạc Thành phối hợp với các Sở, ngành liên quan như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án. Việc giám sát nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy hoạch, đúng tiến độ và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Pháp lý cải thiện thúc đẩy dòng vốn bất động sản "quay về"

TP. Hồ Chí Minh có thêm 28 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở

căn hộ nhà ở xã hội Dự án Nhà ở xã hội Thanh Hóa nhà ở xã hội phường Phú Sơn phường Hạc Thành Quy hoạch xây dựng tiến độ triển khai dự án

Masterise Homes tại WeChoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Masterise Homes tại WeChoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử nổi bật, Masterise Homes - Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế - đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025, ghi dấu ấn bằng câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt trong thời đại mới.

Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc 355ha

Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc 355ha

Với quy mô gần 355ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng, Khu công nghiệp Đồng Phúc được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại…

Thị trường bất động sản Vinh (Nghệ An): Âm thầm tăng trưởng bên những “gã hàng xóm” lớn

Thị trường bất động sản Vinh (Nghệ An): Âm thầm tăng trưởng bên những “gã hàng xóm” lớn

Sau nhiều năm tăng trưởng lặng lẽ, bất động sản Vinh (cũ) đang bước ra khỏi vùng “im ắng” khi các động lực kinh tế, hạ tầng và công nghiệp đồng loạt được kích hoạt sau sáp nhập. Không tăng nóng theo các chu kỳ ngắn hạn, thị trường này đang hình thành một chu kỳ tăng trưởng bền vững, gắn với nhu cầu thực.

Pháp lý cải thiện thúc đẩy dòng vốn bất động sản “quay về”

Pháp lý cải thiện thúc đẩy dòng vốn bất động sản “quay về”

Các quy định mới trong Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã mang lại những thay đổi quan trọng, qua đó, mở rộng khả năng tham gia thị trường Việt Nam của người Việt ở nước ngoài…

TP. Hồ Chí Minh có thêm 28 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở

TP. Hồ Chí Minh có thêm 28 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở

HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa thông qua nghị quyết về chấp thuận danh mục 28/30 khu đất mới thực hiện dự án thí điểm nhà ở trên địa bàn với diện tích trên 750.613m2...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

1

VN-Index cần thêm thời gian cân bằng và tái tích lũy trở lại

Chứng khoán

2

Đà Nẵng: Hòa quyện văn hóa trong mùa xuân Bính Ngọ 2026

Du lịch

3

Bộ Tài chính đề xuất mở lại cơ chế hóa đơn tổng để giảm áp lực hạ tầng công nghệ

Tài chính

4

Các bệnh nhiễm siêu vi có thể biến chứng viêm cơ tim

Sức khỏe

5

Quy định mới trong việc cưỡng chế tài sản để thi hành án dân sự

Dân sinh

VnEconomy